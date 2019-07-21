السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



كيف تتصرفين مع التغيرات النفسية التي قد تصيبك قبل عادتك الشهرية ؟



قد تكون أمورك كلها سائرة على ما يرام، ثم ينتابك بعض الضيق و الانزعاج و الضجر بدرجات متفاوتة فقد نسمع بعض السيدات تقول أحسن بكياني و قد انقلب رأسا على عقب حتى لا أعود قادرة على أداء العمل على الوجه الصحيح بالإضافة إلى أنني قد أنتهز أطفالي بشدة أو أرد على زوجي دون قصد و تصبح الحوادث العادية التي لم تكن تثيرني تسبب لي من الضيق و الانزعاج مما يجعل الدموع تنهمر من عيني و في اليوم التالي أو بعد أيام قليلة ألاحظ مجيء دورتي الشهرية وعندها أدرك علة ما أصابني



إن معظم النساء يصبن بهذه الأعراض قبيل بدء دورتهن الشهرية و هذا عائد للتغيرات الهرمونية في جسم المرأة التي تؤثر بالتالي على مزاجها و ما تعانيه من متاعب مثل:

- الشعور بالاضطراب أو الصداع.

- تسارع دقات القلب.

- الإحساس بالدوار.

- الإحساس بألم عند لمس الثدي.

- الشعور بتوتر دون مبرر.

- انتشار بعض الحبوب على الوجه.



إن هذه الأعراض عند المرأة واقعية و تختلف حدتها من شهر إلى آخر و بما أنها واقعية يجب أن يكون رد الفعل واقعي فكل إنسان يتجاوب مع مسببات الإزعاج و الضيق بطريقته الشخصية إذ أن شخصية الإنسان تلعب دورا مهما في مقدار شكواه و للتخفيف من هذه الأعراض أنصحك بما يلي:

- تناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين.

- تناول الفواكه و خاصة الموز و المشمش، و البرتقال.

- تجنب المآكل الحلوة و الموالح.

- التقليل من الشاي و القهوة و الكولا.

- تناول وجبات غنية بالكالسيوم مثل البيض، الحليب، الجبن، اللبن.



همسات أخيرة:

- يؤكد الخبراء إلى ضرورة انتباه المرأة لاعتباراتها الجسدية، فإذا شعرت انك في حاجة إلى راحة زائدة، فلا تبخلي على نفسك بالراحة، و إن تجاهل هذه الحقيقة أو المكابرة يزيدان الأمور تعقيدا.



- و همسة في أذن الزوج، لا مانع من بذل الجهد لمساعدة زوجتك في فترات الضيق والانزعاج عندما تتعرض لها، و أن تأخذ بيدها بكل حب و حنان، وتتقبل منها بعض الهفوات التي يمكن أن تحدث بصدر رحب.



منقول للافادة ​