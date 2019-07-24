كلام عن الا نوثة والا نثى

ناصر dz
:: عضو متألق ::
الأنوثه فن .. لاتتقنه إلا القليـلات ولايجيـد العـزف عليها إلا القليلون.
الانوثه موسيقى لمن يستطيع العزف عليها.
ليست كل امرأة انثى ولكن كل انثى امرأه.
♡♪♡
نِصفُ جمَال الأنثىَ فيْ ردودَ افعالهَا، احمِرارَ الخَديْن، إلتِماعُ العَينينْ وضيّاع الحديثَ فيْ حركہَ*اليدينّ المُتعانِقتين خَجلاً.
♡♪♡
الانوثــه ليست لوحه تمتزج بها كل الالوان.
إن أكبر فخر للمرأة .. وأعظم لمجدها :
إنما هو كمال أنوثتها
وأن الأنوثة:
عطف ..
حب.. حنان .. ومحبة للكون .. ولكل جميل له .. كامل فيه ..
عندما نحب الأنثى لمزاياها :
فليس هذا حباً .. ولكن عندما نحبها رغم عيوبها : فهذا هو الحب ..
الأنثى كالقهوة إذا أهملتها أصبحت بارده حتى في مشاعرها.
♡♪♡
عندما تصمتُ الأنثى أمامَ من تُحب تأتي الكلمات على هيئةِ دموع.
♡♪♡
الأنثى في البدايه تخاف أن تقترب منك، و بالنهايه تبكي حين تبتعد عنها، قليل من يفهمها.
♡♪♡
الأنثى لا تريد منكَ المستحيل، هي فقط تريدك أن تكون مثل الرجل الذي تتمناہ أنت لَشقيقتك.
♡♪♡
الأنثى إما كيد عظيم أو حب عظيم، و أنت من يحدد أيها الرجل، فإن مكرت بها مكرت بك، وإن أحببتها عشقتك.
♪♡
تعْشَقُ الأنثى وردَةٌ حمراءْ، تأتيهاْ على حينَ فجأةّ و ترضيهاْ في لحظَة غضَب.
♡♪♡
بِقدر مَا تُحِب الأنثى هي تَغار لذا أي أنثى تجُن غيرة هي تجُن حُباً.
♡♪♡
الأنثى تداوي وهي محمومة، وتواسي و هي مهمومة، وتسهر وهي متعبة، و تحزن مع من لا تعرف، وتبكي يوم زفافها فارفقوا بها.
♡♪♡
أكثر ما يُسعد الأنثى بِهذه*الحياة*حضن والدها.
♡♪♡
الأنثى تُحِب أن تُعامل كطفلة دائماً مهما كَبُرت.
♡♪♡
لا تطرق باب قلب الأنثى وأنت لا تحمل معك حقائب الإهتمام.
♡♪♡
عندما تغار الأنثى: ارسم قُبلةً عَلى يديها، دعها تشْعُر بأنها نعمةٌ من الله لديك.
♡♪♡
الأنثى الهادئة الناعمة أكثر ضجيجًا بقلب الرجل.
♡♪♡
الأنثى وإن قست فإنها لا تخلو من مشاعر العطف و الرأفہ.
♡♪♡
ومَا الأنثى إلا نبّضہ شفّافہ حسّاسة، تخشى العتاب وَ يُخجلها المَلام، فَانتبہ لها يَا منّ تحبها.
♡♪♡
لا يحتمِلُ جُنون الأنثى وغِيرتُها إِلا رجُلٌ أحبّهٰا بِصدْق.
♡♪♡
ليس عيِباً ان يتعلم الرجَل من قلب الأنثى شيئا يجعله اكَثر انسانيه ورقه
♡♪♡
الأنثىْ تَخشىْ الخيانْه وَالفقدانْ وَالغيابْ ولا تسَتطيع بسهوله نسيانْ غائبْ أحَبته، تظل تراقِبه منْ بعد.
♡♪♡
للأنثى أن تربي طفلاً بلا أب لكن لا يمكن للرجل أن يربي طفلاً بلا أم، هنا روعہ الأنثى.
يموت الرجل العظيم ، فيذكره الناس بأعماله
وتموت الأنثى ، فلا يذكرها أحد .. إلا إذا كانت حسناء
وتبقـى الأنثى رمز الجمـال والشموخ
وملهـمه الشعراء
الانوثه موسيقى لمن يستطيع العزف عليها.
ليست كل امرأة انثى ولكن كل انثى امرأه.
♡♪♡
نِصفُ جمَال الأنثىَ فيْ ردودَ افعالهَا، احمِرارَ الخَديْن، إلتِماعُ العَينينْ وضيّاع الحديثَ فيْ حركہَ*اليدينّ المُتعانِقتين خَجلاً.
♡♪♡
الانوثــه ليست لوحه تمتزج بها كل الالوان.
إن أكبر فخر للمرأة .. وأعظم لمجدها :
إنما هو كمال أنوثتها
وأن الأنوثة:
عطف ..
حب.. حنان .. ومحبة للكون .. ولكل جميل له .. كامل فيه ..
عندما نحب الأنثى لمزاياها :
فليس هذا حباً .. ولكن عندما نحبها رغم عيوبها : فهذا هو الحب ..
الأنثى كالقهوة إذا أهملتها أصبحت بارده حتى في مشاعرها.
♡♪♡
عندما تصمتُ الأنثى أمامَ من تُحب تأتي الكلمات على هيئةِ دموع.
♡♪♡
الأنثى في البدايه تخاف أن تقترب منك، و بالنهايه تبكي حين تبتعد عنها، قليل من يفهمها.
♡♪♡
الأنثى لا تريد منكَ المستحيل، هي فقط تريدك أن تكون مثل الرجل الذي تتمناہ أنت لَشقيقتك.
♡♪♡
الأنثى إما كيد عظيم أو حب عظيم، و أنت من يحدد أيها الرجل، فإن مكرت بها مكرت بك، وإن أحببتها عشقتك.
♪♡
تعْشَقُ الأنثى وردَةٌ حمراءْ، تأتيهاْ على حينَ فجأةّ و ترضيهاْ في لحظَة غضَب.
♡♪♡
بِقدر مَا تُحِب الأنثى هي تَغار لذا أي أنثى تجُن غيرة هي تجُن حُباً.
♡♪♡
الأنثى تداوي وهي محمومة، وتواسي و هي مهمومة، وتسهر وهي متعبة، و تحزن مع من لا تعرف، وتبكي يوم زفافها فارفقوا بها.
♡♪♡
أكثر ما يُسعد الأنثى بِهذه*الحياة*حضن والدها.
♡♪♡
الأنثى تُحِب أن تُعامل كطفلة دائماً مهما كَبُرت.
♡♪♡
لا تطرق باب قلب الأنثى وأنت لا تحمل معك حقائب الإهتمام.
♡♪♡
عندما تغار الأنثى: ارسم قُبلةً عَلى يديها، دعها تشْعُر بأنها نعمةٌ من الله لديك.
♡♪♡
الأنثى الهادئة الناعمة أكثر ضجيجًا بقلب الرجل.
♡♪♡
الأنثى وإن قست فإنها لا تخلو من مشاعر العطف و الرأفہ.
♡♪♡
ومَا الأنثى إلا نبّضہ شفّافہ حسّاسة، تخشى العتاب وَ يُخجلها المَلام، فَانتبہ لها يَا منّ تحبها.
♡♪♡
لا يحتمِلُ جُنون الأنثى وغِيرتُها إِلا رجُلٌ أحبّهٰا بِصدْق.
♡♪♡
ليس عيِباً ان يتعلم الرجَل من قلب الأنثى شيئا يجعله اكَثر انسانيه ورقه
♡♪♡
الأنثىْ تَخشىْ الخيانْه وَالفقدانْ وَالغيابْ ولا تسَتطيع بسهوله نسيانْ غائبْ أحَبته، تظل تراقِبه منْ بعد.
♡♪♡
للأنثى أن تربي طفلاً بلا أب لكن لا يمكن للرجل أن يربي طفلاً بلا أم، هنا روعہ الأنثى.
يموت الرجل العظيم ، فيذكره الناس بأعماله
وتموت الأنثى ، فلا يذكرها أحد .. إلا إذا كانت حسناء
وتبقـى الأنثى رمز الجمـال والشموخ
وملهـمه الشعراء