كلام عن الا نوثة والا نثى

الأنوثه فن .. لاتتقنه إلا القليـلات ولايجيـد العـزف عليها إلا القليلون.



الانوثه موسيقى لمن يستطيع العزف عليها.



ليست كل امرأة انثى ولكن كل انثى امرأه.



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نِصفُ جمَال الأنثىَ فيْ ردودَ افعالهَا، احمِرارَ الخَديْن، إلتِماعُ العَينينْ وضيّاع الحديثَ فيْ حركہَ*اليدينّ المُتعانِقتين خَجلاً.



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الانوثــه ليست لوحه تمتزج بها كل الالوان.





إن أكبر فخر للمرأة .. وأعظم لمجدها :



إنما هو كمال أنوثتها

وأن الأنوثة:

عطف ..

حب.. حنان .. ومحبة للكون .. ولكل جميل له .. كامل فيه ..





عندما نحب الأنثى لمزاياها :

فليس هذا حباً .. ولكن عندما نحبها رغم عيوبها : فهذا هو الحب ..





الأنثى كالقهوة إذا أهملتها أصبحت بارده حتى في مشاعرها.



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عندما تصمتُ الأنثى أمامَ من تُحب تأتي الكلمات على هيئةِ دموع.



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الأنثى في البدايه تخاف أن تقترب منك، و بالنهايه تبكي حين تبتعد عنها، قليل من يفهمها.

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الأنثى لا تريد منكَ المستحيل، هي فقط تريدك أن تكون مثل الرجل الذي تتمناہ أنت لَشقيقتك.



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الأنثى إما كيد عظيم أو حب عظيم، و أنت من يحدد أيها الرجل، فإن مكرت بها مكرت بك، وإن أحببتها عشقتك.



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تعْشَقُ الأنثى وردَةٌ حمراءْ، تأتيهاْ على حينَ فجأةّ و ترضيهاْ في لحظَة غضَب.



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بِقدر مَا تُحِب الأنثى هي تَغار لذا أي أنثى تجُن غيرة هي تجُن حُباً.

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الأنثى تداوي وهي محمومة، وتواسي و هي مهمومة، وتسهر وهي متعبة، و تحزن مع من لا تعرف، وتبكي يوم زفافها فارفقوا بها.

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أكثر ما يُسعد الأنثى بِهذه*الحياة*حضن والدها.



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الأنثى تُحِب أن تُعامل كطفلة دائماً مهما كَبُرت.



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لا تطرق باب قلب الأنثى وأنت لا تحمل معك حقائب الإهتمام.



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عندما تغار الأنثى: ارسم قُبلةً عَلى يديها، دعها تشْعُر بأنها نعمةٌ من الله لديك.



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الأنثى الهادئة الناعمة أكثر ضجيجًا بقلب الرجل.

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الأنثى وإن قست فإنها لا تخلو من مشاعر العطف و الرأفہ.



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ومَا الأنثى إلا نبّضہ شفّافہ حسّاسة، تخشى العتاب وَ يُخجلها المَلام، فَانتبہ لها يَا منّ تحبها.

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لا يحتمِلُ جُنون الأنثى وغِيرتُها إِلا رجُلٌ أحبّهٰا بِصدْق.



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ليس عيِباً ان يتعلم الرجَل من قلب الأنثى شيئا يجعله اكَثر انسانيه ورقه



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الأنثىْ تَخشىْ الخيانْه وَالفقدانْ وَالغيابْ ولا تسَتطيع بسهوله نسيانْ غائبْ أحَبته، تظل تراقِبه منْ بعد.



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للأنثى أن تربي طفلاً بلا أب لكن لا يمكن للرجل أن يربي طفلاً بلا أم، هنا روعہ الأنثى.



يموت الرجل العظيم ، فيذكره الناس بأعماله

وتموت الأنثى ، فلا يذكرها أحد .. إلا إذا كانت حسناء



وتبقـى الأنثى رمز الجمـال والشموخ

وملهـمه الشعراء