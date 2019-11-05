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كل شيئ عن إلتهاب المسالك البولية ** معلومات من تجميعي **
إلتهاب المسالك البولية هو التهاب يبدأ في الجهاز البولي
يتكون الجهاز البولي من الكليتين، الأنابيب البولية، المثانة والإحليل
يمكن للعدوى مهاجمة أي واحد من مركبات المسالك البولية، لكن المسالك البولية السفلى، أي الإحليل والمثانة، هي الأكثر عرضة للالتهاب.
النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالتهابات المسالك البولية. التهاب المسالك البولية الذي يكون محصورا في المثانة فقط مؤلم جدا ويشكل مصدر إزعاج. لكن العدوى يمكن أن تنتشر إلى إحدى الكليتين، أيضا، وعندئذ تكون العواقب وخيمة.
العلاج الأكثر قبولا ورواجا لمعالجة التهابات المسالك البولية هو المضادات الحيوية لكن بعض التدابير التي من السهل اتخاذها من شأنها تقليص احتمالات العدوى والإصابة بالتهابات المسالك البولية من البداية.
أعراض التهاب المسالك البولية
لا تظهر أعراض التهاب المسالك البولية بشكل واضح لدى كل من يصاب به، بالضرورة، إنما يظهر عند معظم المصابين، في الغالب، عَرَض واحد أو اثنان، من الاعراض التالية:
- حاجة قوية ومتواصلة للتبول
- إحساس بالحَرق عند التبول
- تسرب دائم للبول، بكميات صغيرة
- وجود دم في البول أو بول عكر ذو رائحة قوية جداَ
- وجود جراثيم في البول
لكل واحد من الأنواع المختلفة من الالتهاب توجد أعراض التهاب المسالك البولية المميزة له، تبعا للمنطقة التي يحصل فيها الالتهاب.
أعراض التهاب المسالك البولية بحسب المنطقة المتضررة
أعراض التهاب المسالك البولية بحسب المنطقة المتضررة
- الكليتان آلام في الظهر، قشعريرة وارتجاف، الغثيان، القيء والحمّى.
- المثانة هبوط درجة حرارة الجسم إلى مستويات غير طبيعية و ضغط في منطقة الحوض، شعور بعدم الراحة في أسفل البطن، الحاجة إلى التبول المتكرر والألم عند التبول
- الإحليل الشعور بالحَرْق عند التبول.
أسباب التهاب المسالك البولية
يتكون الجهاز البولي من الكليتين، الأنابيب البولية، المثانة والإحليل. كل واحد من هذه المركبّات يلعب دورا هاما في إخراج الفضلات من الجسم. تكون اسباب التهاب المسالك البولية، عادة، دخول جراثيم إلى الجهاز البولي، من خلال الإحليل، ثم تبدأ بالتكاثر في المثانة.
وعلى الرغم من أن الجهاز البولي مصمم بطريقة يفترض أن تمنع دخول بدائيات النوى إلا أن المنظومة الدفاعية هذه تخفق أحيانا في أداء مهمتها وحين يحصل مثل هذا الإخفاق تفرض الجراثيم سيطرتها وتبدأ بالتكاثر فتسبب التهابا قويا وحادا في المسالك البولية.
معظم التهابات المسالك البولية تظهر لدى النساء، بشكل أساسي، وتصيب الإحليل والمثانة.
المسبب لالتهاب المثانة، في معظم الحالات، هو جرثومة الإشريكية القولونية هذا النوع من البكتيريا (الجراثيم) موجود، عادة، في الجهاز الهضمي والأمعاء. كل النساء معرضات للإصابة بالتهاب في المثانة، نتيجة البُنية التشريحية لجسم المرأة، وخصوصا بسبب قرب منشأ الإحليل من الفتحة الشرجية، ونظرا للمسافة القصيرة بين منشأ الإحليل وبين المثانة.
عوامل خطر التهاب المسالك البولية
هنالك أشخاص هم أكثر عرضة، من غيرهم، للإصابة بالتهابات المسالك البولية. اسباب التهاب المسالك البولية وعوامل الخطر تشمل:
- الجنس(ذكر او انثى): حوالي نصف الإناث يصبن بالتهابات المسالك البولية في مرحلة ما من مراحل حياتهم، وبعضهن يصاب بالالتهاب أكثر من مرة واحدة. السبب الرئيسي لذلك هو المبنى التشريحي لجسم الأنثى. الإحليل في جسم الأنثى أقصر منه في جسم الذكر، مما يجعل المسافة التي يتعين على البكتيريا أن تقطعها من أجل الوصول إلى المثانة أقصر.
- السن: بعد بلوغ اليأس تصبح التهابات المسالك البولية أكثر شيوعا، لأن أنسجة الإحليل وقاعدة المثانة تصبح أرقّ وأضعف بسبب فقدان هُرمون الإستروجين
- اضطرابات المسالك البولية مثل حصى الكلى أو غيرها
- مرض السكري و الأمراض المزمنة الأخرى التي يمكن أن تعيق عمل الجهاز المناعي
مضاعفات التهاب المسالك البولية
إذا ما تمت معالجة التهاب المسالك البولية بصورة فورية وجيدة، فمن النادر وجود حالات تنجم عنها المضاعفات. أما إذا لم تتم معالجة الالتهاب، فقد يتفاقم ويؤدي إلى أعراض أكثر حدة تسبب شعورا بضيق كبير.
وقد يتفاقم التهاب المسالك البولية الذي لا تتم معالجته كما ينبغي ويتحول إلى التهاب حاد، بل مزمن، في الكليتين (التهاب الحُوَيْضة والكلية الحاد)، يمكن أن يسبب ضررا مستديما في الكليتين.
الأطفال الصغار والمسنون هم الأكثر عرضة للإصابة بأضرار في الكليتين من جراء التهابات المسالك البولية، لأن هناك ميلا، عادة، لتجاهل الأعراض أو نسبها، خطأ، إلى حالات طبية أخرى مختلفة تماما. أما النساء الحوامل اللواتي تعانين من التهابات المسالك البولية فهن أكثر عرضة لخطر إنجاب أطفال ذوي وزن منخفض أو أطفال خُدّج.
تشخيص التهاب المسالك البولية
عندما يشك اختصاصي المسالك البولية بوجود التهاب يطلب إعطاء عينة من البول لفحص وجود قيح، خلايا الدم حمراء أو بكتيريا (جراثيم) في البول. ولتجنب تلوث العينة، قد يُطلب من المريض بالنظافة الشخصية بالمطهرات قبل البدء بجمع العينة، من منتصف دفق البول.
الفحص المخبري لعينة البول الذي يضاف إليه أحياناَ اختبار استنبات بولي يكشف عما إذا كان هنالك تلوث التهابيّ بالرغم من أنه ليس ثمة اختبار بسيط يمكن أن يميز ما إذا كان الالتهاب موجوداً في المسالك البولية العليا أو السفلى، إلا إن مزيجا من الحمّى والألم الموضعي المركّز يمكن أن يدل على أن الالتهاب قد وصل إلى الكليتين، أيضا.
علاج التهاب المسالك البولية
اذا ما ظهرت اعراض مميزة لالتهاب المسالك البولية لدى شخص معافى بشكل عام، فان علاج التهاب المسالك البولية الفعال والاساسي هو بالمضادات الحيوية. ويتم تحديد نوع الدواء ومدة العلاج تبعا للحالة الصحية العامة للمريض وتبعا لنوع البكتيريا التي تم اكتشافها في فحص البول.
تختفي الاعراض، عادة، بعد بضعة ايام من تلقي علاج التهابات المسالك البولية. ومع ذلك، قد يحتاج المريض الى مواصلة تناول العلاج بالمضادات الحيوية لاكثر من اسبوع
ومن الضروري الحرص على تناول جميع الجرعات الدوائية التي يصفها الطبيب، لضمان التحييد الكامل والنهائي لمسببات الالتهاب.
عند علاج التهاب المسالك البولية البسيط لدى شخص يتمتع بصحة جيدة عموما يوصي الطبيب عادة بعلاج لفترة قصيرة مثل تناول المضادات الحيوية لمدة ثلاثة ايام فقط. ولكن التحقق ما اذا كان هذا العلاج هو المناسب للاعراض العينية، فعلا يتعلق بالاعراض المميزة التي يعاني منها المريض وبتاريخه الطبي.
وقد يصف الطبيب، ايضا، ادوية مسكنة للاوجاع تزيل الشعور بالالم في المثانة وفي الاحليل وتخفف من حدة الحرق اثناء التبول
علاج الالتهاب الحاد
معالجة الالتهاب الحاد في المسالك البولية قد تحتاج الى الرقود في المستشفى (الاستشفاء)، سوية مع تناول المضادات الحيوية بالحقن الوريدي
ان شاء الله الكل يستفاد من موضوعي
خاصة اننا نجهل بعض الامور عن إلتهابات المسالك البولية
ان شاء الله دوام الصحة و العافية للجميع
لكم مني اجمل التحيات
في أمان الله