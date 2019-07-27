شرف لنا التواجد بينكم

السلام عليكم و رحمة الله و بركآته

أسعد الله أوقاتكم بكل خير و عسى الجميع على خير ما يُرام

و بعد إعجابنا بهذا الصرح الجميل أحببنا أنا و الأخت " غَيمة نرجسيَّة " الإنضمام و التواجد معكم

أن شاء الله نكون عند حُسن الظن

تحياتي