شرف لنا التواجد بينكم

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أملي بالله كبير

أملي بالله كبير

:: عضو منتسِب ::
إنضم
25 جويلية 2019
المشاركات
1
النقاط
3
العمر
16
محل الإقامة
أرض الله الوآسعة
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركآته
أسعد الله أوقاتكم بكل خير و عسى الجميع على خير ما يُرام
و بعد إعجابنا بهذا الصرح الجميل أحببنا أنا و الأخت " غَيمة نرجسيَّة " الإنضمام و التواجد معكم
أن شاء الله نكون عند حُسن الظن
تحياتي
 
غَيمَة نرجسيَّة

غَيمَة نرجسيَّة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
25 جويلية 2019
المشاركات
1
النقاط
3
العمر
15
محل الإقامة
سائحة في بلاد الله
الجنس
أنثى
و عليكم السلام و رحمة الله
بارك الله فيك أختي " أملي بالله كبير " .. مشكورة على الترحيب
و أزف تحياتي لكل الاعضاء الساهرين على انجاح المنتدى فعلا منتدى في القمة بارك الله فيهم
و نأمل أن نستفيد و نفيد
تحياتي
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,129
النقاط
746
الجنس
ذكر
ياهلا بك بين اأخواتك ..
ان شاء الله تسمتع معــانا ..
وتفيد وتستفيد معانـا ..
وبانتظار مشاركاتـك وابداعاتـك ..
ســعداء بتـواجـدك معانا .. وحيـاك الله
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,890
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
مرحبا بك وبالغيمة النرجسية معاك
المنتدى نور بقدومكم
اتمنى لكما اقامة طيبة معنا
ننتضر منكم التفاعل وإثراء المنتدى
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