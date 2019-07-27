شرف لنا التواجد بينكم

أملي بالله كبير
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 25 جويلية 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 3
- العمر
- 16
- محل الإقامة
- أرض الله الوآسعة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركآته
أسعد الله أوقاتكم بكل خير و عسى الجميع على خير ما يُرام
و بعد إعجابنا بهذا الصرح الجميل أحببنا أنا و الأخت " غَيمة نرجسيَّة " الإنضمام و التواجد معكم
أن شاء الله نكون عند حُسن الظن
تحياتي
أسعد الله أوقاتكم بكل خير و عسى الجميع على خير ما يُرام
و بعد إعجابنا بهذا الصرح الجميل أحببنا أنا و الأخت " غَيمة نرجسيَّة " الإنضمام و التواجد معكم
أن شاء الله نكون عند حُسن الظن
تحياتي