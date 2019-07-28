Ma$Ter
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طاقم المراقبين
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السلام عليكم ورحمة الله
1- إذا خان الرجل "زوجته" رجم حتى الموت.
2- إذا تزوج مرة ثانية ولم يعدل بينهما حشر يوم القيامة شقه مائل.
3- إذا كتب لها مهرا ولم يعطها إياه فهو سارق.
4- إذا طلقها لا يحق له أن يأخذ شيئا مما أعطاه لها.
5- إذا أكل حقها في الميراث فقد تعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فهو ظالم نفسه.
6- إذا ضربها وأهانها فهو لئيم وإذا أكرمها فهو كريم.
7- إذا هجرها أكثر من أربعة أشهر لها الحق بالتفريق.
8- لا يحق له أن يعاملها كأمه وإن قال لها أنت علي كظهر أمي سيصوم 60 يوما أو يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا.
9- إذا كرهها فليصبر فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
10- وإذا طلقها فعليه أن لا ينسى فضلها.
11- وإذا افترقا لا يحرمها أولادها وعليه نفقتهم
12- مالها حرة فيه إن تصدقت عليه فلها أجران وإن منعته فلا يحق له السطو عليه.
13- أي إعتداء عليها يعاقب عليه بمثل ما اعتدى عليها.
وهو مسؤول عنها في طعامها ومشربها ومسكنها وملبسها ضمن قدراته المالية .
14- قوامته عليها تكليف وطاعتها له جهاد في سبيل الله.
15- إن أمرها بالمعروف أطاعته وإن أمرها بغيره فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
16- و لأجلها خاض النبي حربا ضد بني قينقاع.
17- و للدفاع عنها كان الموت شهادة في سبيل الله.
18- و لأجلها حرك المعتصم جيشه الى عمورية.
19- و لسمعتها وضع الله حد القذف ثمانين جلدة.
ذلك هو حق المرأة فى الاسلام
أخبروني عن حقوق المرأة في الغرب وفي جميع الأديان غير الاسلام الذين تدَّعون انهم متحضرون ؟
1- إذا خان الرجل "زوجته" رجم حتى الموت.
2- إذا تزوج مرة ثانية ولم يعدل بينهما حشر يوم القيامة شقه مائل.
3- إذا كتب لها مهرا ولم يعطها إياه فهو سارق.
4- إذا طلقها لا يحق له أن يأخذ شيئا مما أعطاه لها.
5- إذا أكل حقها في الميراث فقد تعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فهو ظالم نفسه.
6- إذا ضربها وأهانها فهو لئيم وإذا أكرمها فهو كريم.
7- إذا هجرها أكثر من أربعة أشهر لها الحق بالتفريق.
8- لا يحق له أن يعاملها كأمه وإن قال لها أنت علي كظهر أمي سيصوم 60 يوما أو يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا.
9- إذا كرهها فليصبر فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
10- وإذا طلقها فعليه أن لا ينسى فضلها.
11- وإذا افترقا لا يحرمها أولادها وعليه نفقتهم
12- مالها حرة فيه إن تصدقت عليه فلها أجران وإن منعته فلا يحق له السطو عليه.
13- أي إعتداء عليها يعاقب عليه بمثل ما اعتدى عليها.
وهو مسؤول عنها في طعامها ومشربها ومسكنها وملبسها ضمن قدراته المالية .
14- قوامته عليها تكليف وطاعتها له جهاد في سبيل الله.
15- إن أمرها بالمعروف أطاعته وإن أمرها بغيره فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
16- و لأجلها خاض النبي حربا ضد بني قينقاع.
17- و للدفاع عنها كان الموت شهادة في سبيل الله.
18- و لأجلها حرك المعتصم جيشه الى عمورية.
19- و لسمعتها وضع الله حد القذف ثمانين جلدة.
ذلك هو حق المرأة فى الاسلام
أخبروني عن حقوق المرأة في الغرب وفي جميع الأديان غير الاسلام الذين تدَّعون انهم متحضرون ؟