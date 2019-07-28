السلام عليكم ورحمة الله



1- إذا خان الرجل "زوجته" رجم حتى الموت.

2- إذا تزوج مرة ثانية ولم يعدل بينهما حشر يوم القيامة شقه مائل.

3- إذا كتب لها مهرا ولم يعطها إياه فهو سارق.

4- إذا طلقها لا يحق له أن يأخذ شيئا مما أعطاه لها.

5- إذا أكل حقها في الميراث فقد تعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فهو ظالم نفسه.

6- إذا ضربها وأهانها فهو لئيم وإذا أكرمها فهو كريم.

7- إذا هجرها أكثر من أربعة أشهر لها الحق بالتفريق.

8- لا يحق له أن يعاملها كأمه وإن قال لها أنت علي كظهر أمي سيصوم 60 يوما أو يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا.

9- إذا كرهها فليصبر فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.

10- وإذا طلقها فعليه أن لا ينسى فضلها.

11- وإذا افترقا لا يحرمها أولادها وعليه نفقتهم

12- مالها حرة فيه إن تصدقت عليه فلها أجران وإن منعته فلا يحق له السطو عليه.

13- أي إعتداء عليها يعاقب عليه بمثل ما اعتدى عليها.

وهو مسؤول عنها في طعامها ومشربها ومسكنها وملبسها ضمن قدراته المالية .

14- قوامته عليها تكليف وطاعتها له جهاد في سبيل الله.

15- إن أمرها بالمعروف أطاعته وإن أمرها بغيره فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

16- و لأجلها خاض النبي حربا ضد بني قينقاع.

17- و للدفاع عنها كان الموت شهادة في سبيل الله.

18- و لأجلها حرك المعتصم جيشه الى عمورية.

19- و لسمعتها وضع الله حد القذف ثمانين جلدة.



ذلك هو حق المرأة فى الاسلام

أخبروني عن حقوق المرأة في الغرب وفي جميع الأديان غير الاسلام الذين تدَّعون انهم متحضرون ؟