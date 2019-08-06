من هم الدرويد Druid؟هم كهنة الدين السيلتيكس في غرب اوروبا وبريطانيا واسكوتلندا وايرلندا قديما قبل المسيحية.كان الكاهن عضوًا في الطبقة المهنية الرفيعة المستوى في ثقافات سيلتيك القديمة. كان الكاهن ليس فقط قائد ديني ولكن كان له سلطات قانونية ، ومحاكم ، ومراقبون ، ومهنيون طبيون ومستشارون سياسيون.الحضارة السيلتية التي دانت بدين الدرويدز كانت تعبد الاوثان والشمس ولها طقوس واعياد في اوقات الاعتدالات الاربعة للشمس... فكانوا يرصدوا حركة الشمس ويعظموهاولا زالوا موجودين في بريطانيا بشكل خاص ويزاولون عباداتهم وطقوسهميستخدمون المراصد الحجرية ويبدوا لي ان بناء ستون هينج حديثا قام لاحياّء هذه الديانة الوثنية القديمة.... حيث الآن يحتفل الدرويدز في ذلك المكان في ايام الاعياد عندهملاحظ كذلك شعارهم كسوف الشمس ولربما كذلك الهلال...يقول ثوماس باين في كتابه "اصل الماسونية":"الماسونية مشتقة وهي بقايا دين الدرويد القديم؛ الذين ، مثل المجوس من بلاد فارس وكهنة مصر الجديدة في مصر ، كانوا كهنة الشمس. دفعوا عبادة لهذا النجم العظيم ، كعامل مرئي عظيم لقضية أولى غير مرئية كبيرة."كان الدرويد يقدمون القرابين للالهة بالذبح للحيوانات والانسان في بعض الاحيان.من حرف دينهم ليعبدوا الشمس والاوثان؟ اليس بالشيطان ابليس وصديقه الدجال؟ الذي حرف الدين ولعب بالتاريخ ليتحكم في الامم والبشرهل كلمة اندرويد Andriod لها صلة بالدرويد؟ ممكن واني اشك في ذلك....An Druid = An Driod = Andriodحيث درويد في عصر التقنية اليوم يعني الروبوت....فهل معنى اند درويد ......... "الانسان المتحكم به" ؟هل باستعمال هاتف الاندرويد يعني انك متحكم بك؟هل هذه صدفة؟الله اعلمللامانة منقول للافاده​