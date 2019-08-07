فوائد حب الرشاد المذهلة العشبة السحرية

يقول أحدهمكنت أشتكي من ركبتي ثلاث سنوات وماخليت مستشفى إلا عالجت فيه وكلفني العلاج مبلغ باهظه. و لافائدةشفاني الله بسبب عجوز من جيراننا رايح اسلم عليها وأنا أمشي على عكازوقالت أيش عندك ياولدي وأ أخبرتهاقالت علاجها بسيط بإذن اللهخذ كل يوم على الريق ملعقه صغيرة- من( حب الرشاد ) مطحون مع كأس حليب مده ١٥ يوم وبيعافيك اللهاستخدمت الوصفة لمدة أربع أيام وبحول الله تشافيت تماماًلي الآن ثلاث سنوات ولله الحمد لا أحس بها وذكرت الوصفة لناس كثير وتشافوا بحول الله .نصيحتي لأي واحد يعاني من ركب، مفاصل، ظهر ،عظام، أنصحه بأستخدام الوصفه لمده ١٥ يوم او اقل او اكثراذكرها لأبوك وأمك ولك أنت أو أي أحد يعانياسال الله الشفاء للجميع مررها لعل يستفيد منها مريض...."حب الرشاد" هو: -"الحبه الحمرا" او الثقفوائد اخرى لبذر الرشادمنظم لمستوى السكر في الدم .مهديء للجهاز الهضمي .منشط للجسممنظم لمستوى الكوليسترول في الدم .مقوي للقدرة الجنسية .منشط للمبايض .طارد للبلغم .مدر للبول .مقاوم للبكتيريا والفيروسات .مخلص للجسم من النيكوتين .مخفض لمستوى ضغط الدم .مدر للطمث .مساعد على سرعة حدوث الحمل .مفتت للحصى .واقي من السرطان .مقوي للعظام .مسكن للآلام .مقوي عام .منعم للبشرة .طارد لديدان البطن .مخلص للجسم من السموم .محافظ على نضارة البشرة .فاتح للشهية .محافظ على صحة القلب والاوعية الدموية .طارد للغازات .مقوي لجهاز المناعة في الجسم .محفز للاجهاض .منشط للجسم .الامراض التي يعالجها حب الرشاد :تساقط الشعر ، بزيت حب الرشاد .هشاشة العظام .الصداع .فقر الدم .التواء المفاصل .مرض السكر .الكحة .نزلات الصدر .الجذام .تسوس الاسنان .البواسير .ضعف الحيوانات المنوية