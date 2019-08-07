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كيف تجعل زوجتك تهابك

المرأة بشكل عام يتمثل التكوين الهرموني لها انها بدون اي تكليف فانها متقلبة المزاج وغير مستقرة باستمرار، على كل الطرق وكافة المراحل الحياتية لها بداية من سن الطفولة مرورا بالمراهقة حتى بعد زواجها ، وحتى سن اليأس وانقطاع الطمث، وهو الامر الذي يجعلها بشكل مستمر مصدر خصيب للتقلبات المزاجية الحادة ،والتي لا يفهمها الرجل في كثير من الاوقات ،ولا من هنا يكمن المشاكل المستمرة في اتهام النساء للرجال عامة بأنهم عديمي الاحساس والشعور بما يمرون به في حياتهم ،وورد ذلك في دراسة قد قامت بها بعض العلماء ومنهم جوزيت عبد الله الاستاذة بالجامعة الامريكية، والدراسة كانت تهتم بشكل او بأهر عن كيفية ان تجعل الزوجة تهابك لابد من الفهم الجيد لها أولا.– الخطوة الأول على الزوج أن يكون السهل الممتنع ولين في التعامل ،والبعد عن الطرق القاسية في المعاملة والاسلوب الخشن والجفاء.– الخطوة الثانية لابد من أن يكون أساس العلاقة هو المودة والاحترام ،حيث يصل الزوج ان يكون الدافع لزوجته في مهابته، هو الحب لطاعته والخوف على مشاعره ،بالابتعاد عن ذلك من خلال لطفه ولين كلامه.– الخطوة الثالثة هو الرومانسية مع الزوجة ،وتحويل للسلاح القوي لك لجعلها تبحث عما يرضيك ،ولا تبحث عن ما يعكر صفو العلاقة الزوجية بينكما.الخطوة الرابعة اختيار الوقت المناسب للطلبات بين الزوجين ،حتى لا تتعرض للرفض المباشر لها فالوقت المناسب والاسلوب الخاص بالطلب يفرق كثيراالخطة الخامسة اتباع منهج إذا أردت أن تتطاع فأمر بما يستطاع ،وعدم المبالغة في الطلباتالخطوة السادسة التقدم بالشكر في الحالات المتطلبة، لذلك للتشجيع والتحفيز لها في حال أن قامت بواجبها تجاه الزوج والبيت والاولاد.