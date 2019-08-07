الحالات الخطرة التي تستوجب على المرأة إستعمال القوة للدفاع عن نفسها

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سارة عويناي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 أوت 2019
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم
أحيانا يحصل لبعض النساء حوادث خطيرة مثل محاولة التعدي عليها بالضرب مثلا أو بالابتزاز أو بالسرقة
وكثير من النساء تستسلم مباشرة ولكن البعض قد تدافع عن نفسها وتتمكن من النجاة من ذلك الموقف وهذا هو السبب وراء ممارسة الكثير من الفتيات رياضات الدفاع عن النفس خاصة في الدول الغربية مثل أمريكا
سؤالي هو كيف يمكن أن تدافع المرأة عن نفسها في مثل هذه المواقف ؟
هل تستعمل الحيلة أم القوة أم كلاهما معا لتنجو من أن تتعرض للاهانة والألم ؟
هل رأيتن موقف دافعت فتاة عن نفسها بالقوة ونجحت في ابعاد المعتدي سواء كان رجل أجنبي أم من العائلة ؟ أم ربما حصل لإحداكن موقف يمكن أن نستفيد منه ونأخذ عبرة ؟
اليكم الخط ..
 
كاجومي هيغوراشي

كاجومي هيغوراشي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
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العمر
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محل الإقامة
ميلة
الجنس
أنثى
وعليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
...اولا اهلا بك سيدتي في المنتدى الافضل في العالم على الاطلاق.
ثانيا: مشكورة على الموضوع جدا جدا...اعجبني بكل صراحة
انتظر المزيد من مواضيعك التي ستزيد من روعة المنتدى.
 
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