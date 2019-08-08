حيل تساعد في إعطاء الطفل الدواء





حيل تسهيل تناول الطفل للدواء

1-قيام الأم بتمثيل تناول الدواء:

2-استبدال الملعقة بالقطارة:

3-تدريج جرعة الطفل:

4-إضافته إلى الأطعمة والمشروبات

5-تحفيز الطفل بمكافأة

6-تجنب العصبية والصراخ

7-الإستماع للطفل

8-عدم إجبار الطفل

نصائح هامة عند اعطاء الطفل الدواء

يعد إعطاء الطفل الدواء من المهام الشاقة التي تواجهها الأم، ولكن من خلال بعض الحيل يمكن أن تكون المهمة سهلة، وتستطيع الأم أن تعطي طفلها الدواء دون خسائريمثل إعطاء الأطفال الأدوية، خاصةً إذا كان لديهم مرض مزمن، تحدياً كبيراً لدى أغلب الأمهات وعادةً ما ينتج عن محاولات الأم بعض الخسائر، مثل سكب الدواء على الأرض، أو شرقة الطفل وقد لا تتمكن من إعطاء الدواء للطفل في نهاية الأمر، مما يثير الشعور بالتوتر والعصبيةإليك بعض الحيل التي تساعد في تسهيل المهمة واعطاء الطفل الدواء.يشعر الطفل بالإطمئنان عندما يرى أمه تتناول الدواء أولاً وتستمتع بمذاقه، حيث أنه يثق بها كثيراً ويحب محاكاتها في مختلف الأمور.تساعد القطارة في اعطاء الطفل الدواء على هيئة نقاط بسيطة لا تسبب إصابته بالتقيؤ، كما أنها تكون أكثر دقة في جرعة الدواء، ولا يسهل سكبها مثل الملعقة.لا يفضل إعطاء الدواء للطفل جرعة واحدة، وخاصةً إذا كان مذاقه سيئاً ولكن قد لا تتناسب هذه الطريقة مع الطفل، وتؤدي إلى المزيد من المعاناة، وحينها يجب إعطاءه الدواء في جرعة واحدة.يمكن التأكد من الطبيب إذا كان هناك إمكانية لإضافة الدواء إلى أطعمة أو مشروبات قبل إعطائها للطفل، بحيث يتناولها دون أن يدري يجب معرفة الخيارات المناسبة من الطبيب، وإضافة الدواء لطعام أو مشروب مفضل للطفل، وهكذا سيتناوله بسهولة.من الطرق التي تناسب الأطفال الأكبر سناً في حالة رفضهم للدواء، هو تحفيزه بمكافأة أو نزهة أو لعبة محببة إليه في حالة تناوله الدواء ولكن يجب تنفيذ الوعد حتى يثق الطفل فيما تقوله الأم، ولا يقاوم أخذ الدواء في المرات القادمة.نتيجة الرفض المستمر من قبل الطفل، تبدأ علامات العصبية في الظهور على وجه الأم، وربما تصرخ في وجه طفلها، وهو ما يجعله كارهاً للدواء وللوقت الذي يتناوله فيه والأفضل هو أن تحافظ الأم على هدوئها وابتسامتها حتى تتمكن من إعطاء الطفل الدواء.يجب على الأم أن تعطي فرصة للطفل للتحدث وإبداء أسباب رفضه للدواء، ثم تتحدث معه وتحاول إقناعه بضرورة أخذ الدواء الذي يساعد في التعافي ولا مانع من توضيح أهمية الدواء وتبسيط الفكرة للطفل إذا كان في مرحلة عمرية تسمح بذلكأمر هام يجعل الطفل أكثر تقبلاً لتناول الدواء، وهو عدم شعوره بالإجبار، فهذا سيجعله يتمادى في العند والرفض في حالة إصرار الطفل على عدم تناول الدواء، فيمكن إعطاءه بعض الوقت ليلعب ويتحرك والإتفاق معه على أنه سيأخذ الدواء بعد وقت قليل دون التأخر عن موعده.هناك بعض الأمور التي يجب وضعها في الإعتبار عند اعطاء الطفل الدواء، وتشمل:​