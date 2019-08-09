السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على خير الانام اما بعد

اخوتي اخواتي في الله اود مشاركتكم ما يجول بخاطري واطمع في نصائحكم وآرائكم وتجاربكم..... انا فتاة صغيرة عمري لا يتعدى الواحد والعشرين ولكن وبسبب امور كثيرة ومشاكل واجهتها وعائلتي جعلت من عقلي وتفكيري اكبر من سني.. لقد كنت ومازلت فتاة بسيطة الطموح والاحلام فانا لا اود الا حياة دافئة مع زوجي ونكون عائلة متماسكة مميزة وربما الان وبعد تخرجي اطمح في عمل بسيط اعتمد به على نفسي إلى حين زواجي... لست ارغب في المال الكثير او المنزل الكبير او الذهب والمجوهرات او او او فما رأته من اعطاني دروسا في الحياة لن انساها مادمت حية. ..فبالرغم من انني مررنا بأزمة مادية كبيرة وربما لو شخص اخر مكاني لكان غير رايه وتيقن ان المال يحل كل شيء الا انني لم اجعل هذه الازمة تاثر علي سلبا وخرجت منها بعبر كثيرة وادكت ان الله تعالى سيدبر امرك لا محالة فالوقوف بين يدي الله يضع في قلبك الراحة والطمأنينة بان كل شيء سيكون على ما يرام..

والان اليس من حقي ان اكون مستقلة باحلامي وطموحاتي؟؟ اواجب علي ان اسعى فقط وراء العمل والمال وشراء الذهب بغية تخزينه لمواجهة ازمة ما؟؟؟ ليست هذه رغباتي بتاتا... كنت ومازلت وسأظل فتاة بسيطة مرحة طيبة القلب صافية النية ولا شيء ولا قوة في الدنيا تجعلني اتراجع عن تفكيري هذا وان كان الضغط الاكبر من اهلي فانا اعلم انهم يريدون مصلحتي ولكن انا في الاخير بشر ومن حقي ان يكون لي راي بشان حياتي فبالتأكيد ليست جل مصلحتي في العمل والمال والذهب.... ما رايكم بتفكيري... افيدوني