نقرا باه نتعلم ولا باه ٱندير المال؟

بكري كنا نسمعو من والدينا الكلمة المشهورة" اقرا باه تتعلم" وبالفعل كنا نحبو نتعلمو المهم نتعلمو ونفرحوا باي شيء تعلمناه او شكلناه او صنعناه لهذا لا نكره ولا نتعدى على معلم او أستاذ ولم يكن عندنا الملل والضجر الحالي بكل ما يتعلق بالدراسة



الان تبدلت الاحوال ولينا نسمعو " اقرا باه ادير المال" والطوموبيل والدار وتتزوج طبيبة كيما انت،،،الخ

كتحفيز بمستقبل مادي بما انو الزمن الحالي يمشي بمقياس " اللي في جيبو دورو يسوى دورو"



الاطفال حاليا ماشي أطفال النية والتخبية في زمن كل شيء الان منشور و مشاهد اذا مكانش في الشارع يلقاه في البورطابل ساهل ماهل



الطفل الان تقلو اقرا باه ادير المال وهو يشوف اللي بلا قراية داير المال، اللي مافيا داير المال، اللي يرهج في الناس بالمهلوسات داير المال، اللي يغش وينافيGي داير المال، اللي يرتشي داير المال واللي ولي،،،



عقلو الرقمي يدير erreur مع نصيحة "اقرا ادير المال"

ربما صادفتو كثيرا ردود أطفال وشباب يخرجولك باستنتاج مخالف لهذه الفكرة ويثبتولك صحة هذا الاستنتاج من الواقع والمحيط المعاش.



في الواقع انو الحصول على المال والاستغناء والثراء يحصل بكل الطرق قد يكون المستوى العلمي وسيلة من عدة وسائل كثيرة لكن ليس بالضرورة ان تكون الشهادة والمستوى العلمي الطريقة الوحيدة لجني المال.



ربما ربط الثراء والمال بالتحصيل العلمي لطفل او شاب يجعله يتمرد على الدراسة ويصر على ذلك في كل مرة يشوف البقية غير المتعلمة تزداد ثراء و تغير.



الا يكره الاولاد المدرسة فقط لان سبيلها طويلة ومراحلها عديدة ومستقبلها بعيد بينما من المكن اختصار كل هذا بما ان الهدف هو المال ببيع المهلوسات او العمل لدى الاخرين او الحرڨة للخارج او تعلم فنون السرقة والحيل.



من الأسلم والأنجع ربط القيم والمبادئ والغايات السامية وأنماط الحياة الراقية والسليمة والاوضاع المعيشية الصالحة والمستقرة و سنن الحياة القويمة والهادفة بضرورة التعلم والتحصيل الدراسي والصعود في هرم الشهادات والمستويات.



ليس بالضرورة أن تتعلم لتكون غنيا وثريا ولكن تتعلم لتسلم حياتك وحياة من معك من أخطار الدنيا والآخرة ولتكون مفيدا بقدرتك على فهم مقاصد الحياة الحقيقية لا مفسدا أو مخربا تستغني وتستكثر بالمال و تفتقر لكثير من خصال الرجولة والشهامة والنبل والاخلاق.





ما يعني ان هذه الكلمة والنصيحة غير متزنة وفيها خلل وجب تصحيحه ومراقبة كل كلمة نقولها للأطفال لأنهم ليسوا أغبياء ولا مغيبين عن الواقع المحيط المأثر عليهم بشدة دون إدراك منا.