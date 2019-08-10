السلام عليكم

أرجوا منكم المساعدة إخوتي الكرام، لدي حساب في بنك بايونير و لا اعرف كيفية صب مبلغ فيه بالدولار من اجل الحصول على بطاقة ماستر كارد.

فهل يمكن لأي شخص يبيع العملة الصعبة ان يحول مبلغ مالي لحسابي من اجل الحصول على بطاقة ماستر كارد؟ ام يجب ان تكون لدي بطاقة من اجل التحويل لحسابي؟



ارجو منك التوضيح