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بالفيديوالحجاج الجزائريون يشدون الرحال إلى الباصات للتوجه إلى "مزدلفة" بعد غروب الشمس
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
منذ 56 دقيقة
ناصر dz
:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,322
النقاط
746
الجنس
ذكر
منذ 56 دقيقة
#1
البشير البشير
:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
87
النقاط
5
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
منذ 28 دقيقة
#2
جزاك الله خير ونوّر حياتك ايمانا وسعادة ان شاء الله
احسنت يا غالي
ناصر dz
:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,322
النقاط
746
الجنس
ذكر
منذ 12 دقيقة
#3
قال البشير البشير:
جزاك الله خير ونوّر حياتك ايمانا وسعادة ان شاء الله
احسنت يا غالي
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جزاك الله خيرا اخى وغفر لك
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