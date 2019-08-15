حقائق عن اللغة العربية

1- لغة القرآن الكريم و يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة حول العالم.2- يتوزع متحدثوها الأصليون في الوطن العربي وتركيا وإيران وتشاد ومالي وارتيريا.3- اللغة العربية هي اللغة السادسة في الأمم المتحدة.4- اللغة العربية هي لغة العبادات لجميع المسلمين في العالم.5- اللغة الرسمية الأولى لدول الوطن العربي والثانية في إريتريا وتشاد6- تسمى اللغة العربية “لغة الضاد” لأنها الوحيدة التي بها حرف الضاد.7- أثرت اللغة العربية على لغات أخرى كالتركية والفارسية والكردية والفرنسية والأسبانية ولغات أخرى.8- تكتب بحروفها لغات أخرى مثل: الفارسية والكردية والملايوية والتركية سابقاً.9- الخط العربي هو من أجمل فنون العالم. 10- عدد كلماتها 12.3 مليون كلمة مقابل 600 ألف كلمة للغة الانجليزية.11- لها 16 ألف جذر لغوي مقابل 700 جذر لغوي للغة اللاتينية.12- تكتب من اليمين إلى اليسار إلى جانب الفارسية والعبرية. تختلف مرتبة اللغة العربية باختلاف اللوائح لكنها دائماً ضمن أصعب ثلاث لغات في العالم، أحياناً تسبقها الصينية واليابانية.13- وأحياناً تتفوق عليهما وذلك لأنه لا وجود للوائح رسمية، لغتنا تتكون من 28 حرف بالإضافة إلى 4 حركات رئيسية ويحتاج أي شخص أجنبي إلى 95 أسبوعاً لتعلمها.