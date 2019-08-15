حقائق عن اللغة العربية

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wael ahmed

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 جويلية 2019
المشاركات
15
النقاط
3
العمر
34
محل الإقامة
تونس
الجنس
ذكر
1- لغة القرآن الكريم و يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة حول العالم.

2- يتوزع متحدثوها الأصليون في الوطن العربي وتركيا وإيران وتشاد ومالي وارتيريا.

3- اللغة العربية هي اللغة السادسة في الأمم المتحدة.

4- اللغة العربية هي لغة العبادات لجميع المسلمين في العالم.

5- اللغة الرسمية الأولى لدول الوطن العربي والثانية في إريتريا وتشاد

6- تسمى اللغة العربية “لغة الضاد” لأنها الوحيدة التي بها حرف الضاد.

7- أثرت اللغة العربية على لغات أخرى كالتركية والفارسية والكردية والفرنسية والأسبانية ولغات أخرى.

8- تكتب بحروفها لغات أخرى مثل: الفارسية والكردية والملايوية والتركية سابقاً.

9- الخط العربي هو من أجمل فنون العالم. 10- عدد كلماتها 12.3 مليون كلمة مقابل 600 ألف كلمة للغة الانجليزية.

11- لها 16 ألف جذر لغوي مقابل 700 جذر لغوي للغة اللاتينية.

12- تكتب من اليمين إلى اليسار إلى جانب الفارسية والعبرية. تختلف مرتبة اللغة العربية باختلاف اللوائح لكنها دائماً ضمن أصعب ثلاث لغات في العالم، أحياناً تسبقها الصينية واليابانية.

13- وأحياناً تتفوق عليهما وذلك لأنه لا وجود للوائح رسمية، لغتنا تتكون من 28 حرف بالإضافة إلى 4 حركات رئيسية ويحتاج أي شخص أجنبي إلى 95 أسبوعاً لتعلمها.
 
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