البناء الفكري في اللغة العربية

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ




اهلا وسهلا بكم ~







🔴البناء الفكري في اللغة العربية 🔴

🔴 يوجد في النص قيمة استخرجها ومثل لها من النص.

⚫ يمكن أن تكون القيمة :

🔹 قيمة علمية : تمثلت في أهمية علم التاريخ ( كما في نصوص ابن خلدون)

🔹 قيمة إنسانية : تتمثل في الدعوة إلى احترام الإنسان لأخيه الإنسان، التعاطف مع الضعفاء.

🔹 قيمة إجتماعية : الدعوة إلي العمل المتواصل وعدم الخمول والكسل.

🔹 قيمة فنية : تتمثل في خصائص الأسلوب : اللغة السهلة، استعمال البيان...

🔹 قيمة تاريخية : تتمثل في ذكر الحقائق التاريخية مثل : وحشية الإستعمار.

🔹 قيمية دينية : هو أن الشعب العربي يدين بالإسلام.

🔹 قيمية وطنية : دعوة للإلتقاء حول الوطن.

🔴 يتمحور حول العاطفة في النص أو القصيدة

هناك عدة أسئلة حول العاطفة منها :

🔶 ما نوع العاطفة لدى الشاعر أو الكاتب؟

🔹 نوع العاطفة قد تكون :

▪️الحزن والأسى.

▪️الشوق والحنين إلى الوطن.

▪️الحرص على مصلحة الأمة.

▪️حب الخير.

▪️الفرح.

🔶 علل وجود العاطفة في النص.

🔹 لأن الكاتب أو الشاعر يهدف إلى التأثير في عاطفة المتلقي وإخضاع وجدانه.

🔶 ماهي القرائن الدالة على إستعمال العاطفة؟

🔹 استعمال الكاتب للخيال من خلال توظيف الصور البيانية.

🔶 علل خلو النص من العاطفة.

🔹 يخلو النص من العاطفة لأنه علمي يخضع للغة العقل والفكر أكثر من الوجدان أو لأنه واقعي يكثر من الحجج والبراهين.

🔶 أين تلمس ذاتية الأديب؟

🔹 تلمس ذاتية الأديب في افتخاره بنفسه وقومه.......... (ثم اذكر البيت الشعري) وكذا استخدامه لضمير المتكلم (أنا) والضمير المتصل ( ي) الذي يعود على (أنا).

🔶 ماهو الحقل الدلالي للكلمات التالية:.....................

🔹 المتعلمين، الشرح، تلقين _- التعليم -

النار، البندقية، الإنتصار __- الثورة -

🔶 ما دلالة استخدام الضمير (أنا) في النص؟

🔹 الغرض هو إثبات الإنتماء والهوية بغرض التحدي والمقاومة.

🔶 ما دلالة تكرار ضمير المتكلم ( أنا - نحن)

🔹 يدل تكرار ضمير المتكلم على طغيان الذاتية.

🔶 الكاتب يخاطب العقل، علل ذلك من النص.

🔹 إستعمال الكاتب للأدلة الواقعية والحج والبراهين المنطقية.

🔶 ماهي القرائن اللغوية التى استعملها الشاعر في الربط بين الأبيات؟

🔹 القرائن هي حروف الجر ( من، إلى حتى، في، على.....) ،حروف العطف ( الواو والفاء)، حروف التوكيد ( إن،.....) ،الجمل المضافة.





🔶 إلى الملتقى.....
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت
 
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