ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اهلا وسهلا بكم ~
البناء الفكري في اللغة العربية
يوجد في النص قيمة استخرجها ومثل لها من النص.
يمكن أن تكون القيمة :
قيمة علمية : تمثلت في أهمية علم التاريخ ( كما في نصوص ابن خلدون)
قيمة إنسانية : تتمثل في الدعوة إلى احترام الإنسان لأخيه الإنسان، التعاطف مع الضعفاء.
قيمة إجتماعية : الدعوة إلي العمل المتواصل وعدم الخمول والكسل.
قيمة فنية : تتمثل في خصائص الأسلوب : اللغة السهلة، استعمال البيان...
قيمة تاريخية : تتمثل في ذكر الحقائق التاريخية مثل : وحشية الإستعمار.
قيمية دينية : هو أن الشعب العربي يدين بالإسلام.
قيمية وطنية : دعوة للإلتقاء حول الوطن.
يتمحور حول العاطفة في النص أو القصيدة
هناك عدة أسئلة حول العاطفة منها :
ما نوع العاطفة لدى الشاعر أو الكاتب؟
نوع العاطفة قد تكون :
الحزن والأسى.
الشوق والحنين إلى الوطن.
الحرص على مصلحة الأمة.
حب الخير.
الفرح.
علل وجود العاطفة في النص.
لأن الكاتب أو الشاعر يهدف إلى التأثير في عاطفة المتلقي وإخضاع وجدانه.
ماهي القرائن الدالة على إستعمال العاطفة؟
استعمال الكاتب للخيال من خلال توظيف الصور البيانية.
علل خلو النص من العاطفة.
يخلو النص من العاطفة لأنه علمي يخضع للغة العقل والفكر أكثر من الوجدان أو لأنه واقعي يكثر من الحجج والبراهين.
أين تلمس ذاتية الأديب؟
تلمس ذاتية الأديب في افتخاره بنفسه وقومه.......... (ثم اذكر البيت الشعري) وكذا استخدامه لضمير المتكلم (أنا) والضمير المتصل ( ي) الذي يعود على (أنا).
ماهو الحقل الدلالي للكلمات التالية:.....................
المتعلمين، الشرح، تلقين _- التعليم -
النار، البندقية، الإنتصار __- الثورة -
ما دلالة استخدام الضمير (أنا) في النص؟
الغرض هو إثبات الإنتماء والهوية بغرض التحدي والمقاومة.
ما دلالة تكرار ضمير المتكلم ( أنا - نحن)
يدل تكرار ضمير المتكلم على طغيان الذاتية.
الكاتب يخاطب العقل، علل ذلك من النص.
إستعمال الكاتب للأدلة الواقعية والحج والبراهين المنطقية.
ماهي القرائن اللغوية التى استعملها الشاعر في الربط بين الأبيات؟
القرائن هي حروف الجر ( من، إلى حتى، في، على.....) ،حروف العطف ( الواو والفاء)، حروف التوكيد ( إن،.....) ،الجمل المضافة.
إلى الملتقى.....
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت
اهلا وسهلا بكم ~
البناء الفكري في اللغة العربية
يوجد في النص قيمة استخرجها ومثل لها من النص.
يمكن أن تكون القيمة :
قيمة علمية : تمثلت في أهمية علم التاريخ ( كما في نصوص ابن خلدون)
قيمة إنسانية : تتمثل في الدعوة إلى احترام الإنسان لأخيه الإنسان، التعاطف مع الضعفاء.
قيمة إجتماعية : الدعوة إلي العمل المتواصل وعدم الخمول والكسل.
قيمة فنية : تتمثل في خصائص الأسلوب : اللغة السهلة، استعمال البيان...
قيمة تاريخية : تتمثل في ذكر الحقائق التاريخية مثل : وحشية الإستعمار.
قيمية دينية : هو أن الشعب العربي يدين بالإسلام.
قيمية وطنية : دعوة للإلتقاء حول الوطن.
يتمحور حول العاطفة في النص أو القصيدة
هناك عدة أسئلة حول العاطفة منها :
ما نوع العاطفة لدى الشاعر أو الكاتب؟
نوع العاطفة قد تكون :
الحزن والأسى.
الشوق والحنين إلى الوطن.
الحرص على مصلحة الأمة.
حب الخير.
الفرح.
علل وجود العاطفة في النص.
لأن الكاتب أو الشاعر يهدف إلى التأثير في عاطفة المتلقي وإخضاع وجدانه.
ماهي القرائن الدالة على إستعمال العاطفة؟
استعمال الكاتب للخيال من خلال توظيف الصور البيانية.
علل خلو النص من العاطفة.
يخلو النص من العاطفة لأنه علمي يخضع للغة العقل والفكر أكثر من الوجدان أو لأنه واقعي يكثر من الحجج والبراهين.
أين تلمس ذاتية الأديب؟
تلمس ذاتية الأديب في افتخاره بنفسه وقومه.......... (ثم اذكر البيت الشعري) وكذا استخدامه لضمير المتكلم (أنا) والضمير المتصل ( ي) الذي يعود على (أنا).
ماهو الحقل الدلالي للكلمات التالية:.....................
المتعلمين، الشرح، تلقين _- التعليم -
النار، البندقية، الإنتصار __- الثورة -
ما دلالة استخدام الضمير (أنا) في النص؟
الغرض هو إثبات الإنتماء والهوية بغرض التحدي والمقاومة.
ما دلالة تكرار ضمير المتكلم ( أنا - نحن)
يدل تكرار ضمير المتكلم على طغيان الذاتية.
الكاتب يخاطب العقل، علل ذلك من النص.
إستعمال الكاتب للأدلة الواقعية والحج والبراهين المنطقية.
ماهي القرائن اللغوية التى استعملها الشاعر في الربط بين الأبيات؟
القرائن هي حروف الجر ( من، إلى حتى، في، على.....) ،حروف العطف ( الواو والفاء)، حروف التوكيد ( إن،.....) ،الجمل المضافة.
إلى الملتقى.....
أسأل الله لكم التوفيق و السداد
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت