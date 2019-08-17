⚘⚘فوائد شاي بلا سكر....⚘⚘.

يرغب ويحب الكثير منا شرب الشاي وخاصة بعد الأكل بل في بعض الأشخاص لايستغني عن شرب الشاي إطلاقا ماهي فوائد الشاي بدون سكر ومضار الشاي....1- يساعد الشاي المر على تقليل نسبة السكر فيالدم...⚘⚘.2- يحمي من ارتفاع الكولسترول في الدم....🖒3- يحتوي على مضادات الأكسده المختلفه والمواد التي تقضي على البكتريا والمكروبات في المعده والأسنان.....4- يعمل على تقوية العظام.....⚘⚘.5- يخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي كالامساك⚘⚘ والإسهال..مع تمنياتي لكم بالشفاء العاجل ان شاء الله..من6- يساهم في تحفيز احماض المعده....7- يحد من فعالية فيروس الانفلونزا......8- يساعد الشاي المر على التقليل من التخثرات التي تصيب الاوعيه الدمويه في الجسم.....ملاحظهأ- يجب عدم الإفراط في شرب الشاي اكثر من 3 اكواب متوسطة الحجم......ب- لايجوز للحامل شرب اكثر من كوبين في اليوم....ج- تجنب شرب الشاي من قبل المصاب بفقر الدم والقولون ..د - الإفراط في شرب الشاي يؤدي الى مشاكل في الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم والأرق .....