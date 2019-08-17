⚘⚘فوائد شاي بلا سكر....⚘⚘.

W

wael ahmed

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 جويلية 2019
المشاركات
16
النقاط
3
العمر
34
محل الإقامة
تونس
الجنس
ذكر
يرغب ويحب الكثير منا شرب الشاي وخاصة بعد الأكل بل في بعض الأشخاص لايستغني عن شرب الشاي إطلاقا ماهي فوائد الشاي بدون سكر ومضار الشاي....
1- يساعد الشاي المر على تقليل نسبة السكر في👍 الدم...⚘⚘.
2- يحمي من ارتفاع الكولسترول في الدم....🖒
3- يحتوي على مضادات الأكسده المختلفه والمواد التي تقضي على البكتريا والمكروبات في المعده والأسنان.....
4- يعمل على تقوية العظام.....⚘⚘.
5- يخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي كالامساك⚘⚘ والإسهال..مع تمنياتي لكم بالشفاء العاجل ان شاء الله..من
6- يساهم في تحفيز احماض المعده....
7- يحد من فعالية فيروس الانفلونزا......
8- يساعد الشاي المر على التقليل من التخثرات التي تصيب الاوعيه الدمويه في الجسم.....
ملاحظه
أ- يجب عدم الإفراط في شرب الشاي اكثر من 3 اكواب متوسطة الحجم......
ب- لايجوز للحامل شرب اكثر من كوبين في اليوم....
ج- تجنب شرب الشاي من قبل المصاب بفقر الدم والقولون ..
د - الإفراط في شرب الشاي يؤدي الى مشاكل في الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم والأرق .....
 
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