⚘⚘فوائد شاي بلا سكر....⚘⚘.

wael ahmed
:: عضو منتسِب ::
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يرغب ويحب الكثير منا شرب الشاي وخاصة بعد الأكل بل في بعض الأشخاص لايستغني عن شرب الشاي إطلاقا ماهي فوائد الشاي بدون سكر ومضار الشاي....
1- يساعد الشاي المر على تقليل نسبة السكر في الدم...⚘⚘.
2- يحمي من ارتفاع الكولسترول في الدم....🖒
3- يحتوي على مضادات الأكسده المختلفه والمواد التي تقضي على البكتريا والمكروبات في المعده والأسنان.....
4- يعمل على تقوية العظام.....⚘⚘.
5- يخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي كالامساك⚘⚘ والإسهال..مع تمنياتي لكم بالشفاء العاجل ان شاء الله..من
6- يساهم في تحفيز احماض المعده....
7- يحد من فعالية فيروس الانفلونزا......
8- يساعد الشاي المر على التقليل من التخثرات التي تصيب الاوعيه الدمويه في الجسم.....
ملاحظه
أ- يجب عدم الإفراط في شرب الشاي اكثر من 3 اكواب متوسطة الحجم......
ب- لايجوز للحامل شرب اكثر من كوبين في اليوم....
ج- تجنب شرب الشاي من قبل المصاب بفقر الدم والقولون ..
د - الإفراط في شرب الشاي يؤدي الى مشاكل في الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم والأرق .....
1- يساعد الشاي المر على تقليل نسبة السكر في الدم...⚘⚘.
2- يحمي من ارتفاع الكولسترول في الدم....🖒
3- يحتوي على مضادات الأكسده المختلفه والمواد التي تقضي على البكتريا والمكروبات في المعده والأسنان.....
4- يعمل على تقوية العظام.....⚘⚘.
5- يخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي كالامساك⚘⚘ والإسهال..مع تمنياتي لكم بالشفاء العاجل ان شاء الله..من
6- يساهم في تحفيز احماض المعده....
7- يحد من فعالية فيروس الانفلونزا......
8- يساعد الشاي المر على التقليل من التخثرات التي تصيب الاوعيه الدمويه في الجسم.....
ملاحظه
أ- يجب عدم الإفراط في شرب الشاي اكثر من 3 اكواب متوسطة الحجم......
ب- لايجوز للحامل شرب اكثر من كوبين في اليوم....
ج- تجنب شرب الشاي من قبل المصاب بفقر الدم والقولون ..
د - الإفراط في شرب الشاي يؤدي الى مشاكل في الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم والأرق .....