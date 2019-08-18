samir-crypto
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 ماي 2019
- المشاركات
- 62
- النقاط
- 3
- العمر
- 38
- محل الإقامة
- الجزائر ولاية تلمسان
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
* متوفر 50 دولار برفكت مني ب 192 دج للدولار الواحد
* عمولة التحويل و الوسيط اتحملها انا
* تحويل المال يتم الى حساب برفكت مني فقط
* المبلغ يباع دفعة واحدة
* العرض ثابت غير قابل للتفاوض
* المبلغ الاجمالي المستحق دفعه الى حساب الوسيط عند الشراء هو 9600 دج
* متوفر 50 دولار برفكت مني ب 192 دج للدولار الواحد
* عمولة التحويل و الوسيط اتحملها انا
* تحويل المال يتم الى حساب برفكت مني فقط
* المبلغ يباع دفعة واحدة
* العرض ثابت غير قابل للتفاوض
* المبلغ الاجمالي المستحق دفعه الى حساب الوسيط عند الشراء هو 9600 دج