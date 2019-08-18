السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

* متوفر 50 دولار برفكت مني ب 192 دج للدولار الواحد

* عمولة التحويل و الوسيط اتحملها انا

* تحويل المال يتم الى حساب برفكت مني فقط

* المبلغ يباع دفعة واحدة

* العرض ثابت غير قابل للتفاوض

* المبلغ الاجمالي المستحق دفعه الى حساب الوسيط عند الشراء هو 9600 دج