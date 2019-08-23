شرح بطاقة فيزا paysera 2700 ماتخلص والو حتى تجي بطاقة عرض محدود

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Bboy17072017

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Screenshot_٢٠١٩٠٨٢٣-٠٢٣٩٢٩_Pages Manager.jpgScreenshot_٢٠١٩٠٨٢٣-٠٢٣٩٢٩_Pages Manager.jpg2700دج و لاتدفع حتى تصل بطاقة إلى عنوان أوروبي
- بطاقة💳 دفع VISA تحمل إسمك .
- حساب بنكي حقيقي لدى بنك بايسيرا Paysera المتواجد مقره في ليتوانيا مع رقم IBAN و SWIFT Code لإستقبال الأموال من جميع الدول الأوروبية.
- إستعمال البطاقة في الشراء عبر الأنترنت وحجز الفنادق و تجديد حساب BeinSport والتسديد والدفع لأغلب المواقع و الالعاب.
- يمكن تحميل وطبع كشف الحساب المصرفي وإبداعه في ملف التأشيرة لأي بلد .
✔ مدة الصلاحية : أربع سنوات (04) إبتداءا من تاريخ الطلب.
✔ تفعل حساب البايبال تفعيلا كليا (إرسال و إستقبال الأموال).
✔ عمولة البطاقة 5.4€ سنويا وتعتبر أقل عمولة من بين كل البطاقات المعروفة حيث لا تتعدى 0.45 أورو للشهر.
✔ مجانية الإرسال إلى مستخدمي بايسيرا الأخرين بدون أي عمولة.
✔ إمكانية السحب من أي صراف ألي عبر كل دول العالم و الذي يحمل علامة VISA .
✔ منصة وواجهة إستخدام سهلة و نظام أمن عالي.
✔ الشرط الوحيد لفتح الحساب هو بطاقة هوية بيومترية (جواز السفر البيومتري أو بطاقة التعريف البيومترية)
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راسلنا من ان واجهت اي مشكلة في ذلك و سنقوم بمساعدتك.
>>>>التوصيل يكون عن طريق البريد المسجل لكل الولايات او طرق اخرى حسب الطلب <<<<<
 
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