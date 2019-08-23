Bboy17072017
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 أوت 2019
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- محل الإقامة
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- الجنس
- ذكر
2700دج و لاتدفع حتى تصل بطاقة إلى عنوان أوروبي
- بطاقة دفع VISA تحمل إسمك .
- حساب بنكي حقيقي لدى بنك بايسيرا Paysera المتواجد مقره في ليتوانيا مع رقم IBAN و SWIFT Code لإستقبال الأموال من جميع الدول الأوروبية.
- إستعمال البطاقة في الشراء عبر الأنترنت وحجز الفنادق و تجديد حساب BeinSport والتسديد والدفع لأغلب المواقع و الالعاب.
- يمكن تحميل وطبع كشف الحساب المصرفي وإبداعه في ملف التأشيرة لأي بلد .
مدة الصلاحية : أربع سنوات (04) إبتداءا من تاريخ الطلب.
تفعل حساب البايبال تفعيلا كليا (إرسال و إستقبال الأموال).
عمولة البطاقة 5.4€ سنويا وتعتبر أقل عمولة من بين كل البطاقات المعروفة حيث لا تتعدى 0.45 أورو للشهر.
مجانية الإرسال إلى مستخدمي بايسيرا الأخرين بدون أي عمولة.
إمكانية السحب من أي صراف ألي عبر كل دول العالم و الذي يحمل علامة VISA .
منصة وواجهة إستخدام سهلة و نظام أمن عالي.
الشرط الوحيد لفتح الحساب هو بطاقة هوية بيومترية (جواز السفر البيومتري أو بطاقة التعريف البيومترية)
----------------------------------
راسلنا من ان واجهت اي مشكلة في ذلك و سنقوم بمساعدتك.
>>>>التوصيل يكون عن طريق البريد المسجل لكل الولايات او طرق اخرى حسب الطلب <<<<<
- بطاقة دفع VISA تحمل إسمك .
- حساب بنكي حقيقي لدى بنك بايسيرا Paysera المتواجد مقره في ليتوانيا مع رقم IBAN و SWIFT Code لإستقبال الأموال من جميع الدول الأوروبية.
- إستعمال البطاقة في الشراء عبر الأنترنت وحجز الفنادق و تجديد حساب BeinSport والتسديد والدفع لأغلب المواقع و الالعاب.
- يمكن تحميل وطبع كشف الحساب المصرفي وإبداعه في ملف التأشيرة لأي بلد .
مدة الصلاحية : أربع سنوات (04) إبتداءا من تاريخ الطلب.
تفعل حساب البايبال تفعيلا كليا (إرسال و إستقبال الأموال).
عمولة البطاقة 5.4€ سنويا وتعتبر أقل عمولة من بين كل البطاقات المعروفة حيث لا تتعدى 0.45 أورو للشهر.
مجانية الإرسال إلى مستخدمي بايسيرا الأخرين بدون أي عمولة.
إمكانية السحب من أي صراف ألي عبر كل دول العالم و الذي يحمل علامة VISA .
منصة وواجهة إستخدام سهلة و نظام أمن عالي.
الشرط الوحيد لفتح الحساب هو بطاقة هوية بيومترية (جواز السفر البيومتري أو بطاقة التعريف البيومترية)
----------------------------------
راسلنا من ان واجهت اي مشكلة في ذلك و سنقوم بمساعدتك.
>>>>التوصيل يكون عن طريق البريد المسجل لكل الولايات او طرق اخرى حسب الطلب <<<<<