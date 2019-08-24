مريضة ولا احد يعلم

ل

ليليا ناجي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 أوت 2019
المشاركات
2
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
اعاني من مرض السرطان ولا احد يعلم الا زوجي لكنه لا يقف بجانبي و انا الان احس بوحدة رهيبة و لا اعلم ما افعل التفكير و الخوف يقتلاني مالعمل.....؟؟!!
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,200
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
هو السرطان ليس ذالك المرض القاتل المخيف
يمكنك التغلب عليه باذن الله
كثير من الناس اصبهم هذا المرض وشوفيو منه باذن الله
وزوجك لما لا يقف بجانبك الم يوقع ميثاق غليظ الي هو العقد الشرعي كي يقتسم معك السراء والضراء
ولما لم تخبري اهلك عسى ان يفيدوك
وهل الورم الي عندك قابل للاستاصال ان كان كذالك يمكن مساعدتك
المهم اعنبرب نفسك بين اخوتك وما نقدر عليه نقوم به والله المستعان
يمكن توجيهك لجمعيات المهتمة بهذ الامراض
واوصيك ان لا تشعري بالوحدة لأن الله معك وهو خير حافضا وهو ارحم الراحمين بيده الشفاء ولا شفاء الا شفاؤه لذالك لا تياسي واكثري من الدعاء
طهورا ان شاء الله
 
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