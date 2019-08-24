مريضة ولا احد يعلم

هو السرطان ليس ذالك المرض القاتل المخيف

يمكنك التغلب عليه باذن الله

كثير من الناس اصبهم هذا المرض وشوفيو منه باذن الله

وزوجك لما لا يقف بجانبك الم يوقع ميثاق غليظ الي هو العقد الشرعي كي يقتسم معك السراء والضراء

ولما لم تخبري اهلك عسى ان يفيدوك

وهل الورم الي عندك قابل للاستاصال ان كان كذالك يمكن مساعدتك

المهم اعنبرب نفسك بين اخوتك وما نقدر عليه نقوم به والله المستعان

يمكن توجيهك لجمعيات المهتمة بهذ الامراض

واوصيك ان لا تشعري بالوحدة لأن الله معك وهو خير حافضا وهو ارحم الراحمين بيده الشفاء ولا شفاء الا شفاؤه لذالك لا تياسي واكثري من الدعاء

طهورا ان شاء الله