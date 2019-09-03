تكريم الأعضاء الجدد { شهر جويلية-أوت } 2019















❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀

❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀

❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀





كما عودناكم كل فترة تقوم الادارة بتكريم اعضاءها الجدد او القدامى الذين غابوا لفترة وعادوا للمشاركة





ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و

المواضيع ,,





وكان هذا التكريم خاص بشهر جويلية+أوت 2019 :







@البشير البشير

@كاجومي هيغوراشي

Andy_Delort@







يتحصلون على وسام المميز الجديد





















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في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجاللرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات

التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي



دمتم بخير تقبلوا فائق التقدير و الاحترام



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