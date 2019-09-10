تطبيقي لل( iNFINITO)اخر اعمالي

sami44
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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم الإشراف العام
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طلاء الانفنتو
رواد وزوار منتدى اللمة اهلا بكم
كما وعدتكم سابقا بادراج موضوع عن الانفنتو
تم الانتهاء من تطبيق الانفنتو على جدران صالون
واستعملنا فيها تثير زان مع الستانسيل
كما يضهر في الصوره الحالة الكارثيه للصالون قبل بدايه العمل عليه
هنا عند عمل طبقتين من المثبت الفيكساتور
هنا عند الانتهاء من عمل طبقتين من الاوندوي
هنا عند تركيب ورده الجبس والانتهاء من تعديل السقف بالاوندوي
هنا الشكل النهاىي للانفنتو
هنا صوره مقربه لديكور بالستانسيل
بالانفنتو والالياج الذهبي
هنا بعد الانتهاء وتركيب ساعة الديكور
هنا عند الانتهاء من تركيب فواصل بلاستيكيه عند حوف النوافذ
هنا صوره الدوروتيا مع عده العمل
لونها فضي
هنا صوره لديكور الستانسيل قبل الإنهاء
كماوضحنا لكم في موضوع سابق
هنا صورة مقربه للانفنتو قبل الإنهاء
الشكل النهاىي للحاىط
اتمنى ان يعجبكم العمل
واكون قد افدتكم
في امان الله
#sami44
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