تطبيقي لل( iNFINITO)اخر اعمالي

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم الإشراف العام
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,310
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
غغغغغغغ.gif


طلاء الانفنتو
رواد وزوار منتدى اللمة اهلا بكم
كما وعدتكم سابقا بادراج موضوع عن الانفنتو
تم الانتهاء من تطبيق الانفنتو على جدران صالون
واستعملنا فيها تثير زان مع الستانسيل

كما يضهر في الصوره الحالة الكارثيه للصالون قبل بدايه العمل عليه



20190815_141152.jpg



هنا عند عمل طبقتين من المثبت الفيكساتور

20190817_102542.jpg



هنا عند الانتهاء من عمل طبقتين من الاوندوي

20190826_144658.jpg


هنا عند تركيب ورده الجبس والانتهاء من تعديل السقف بالاوندوي

20190826_150841.jpg



هنا الشكل النهاىي للانفنتو

20190901_182200-1.jpg



20190901_183700.jpg


هنا صوره مقربه لديكور بالستانسيل
بالانفنتو والالياج الذهبي

20190901_183524.jpg



هنا بعد الانتهاء وتركيب ساعة الديكور

20190901_183512.jpg


هنا عند الانتهاء من تركيب فواصل بلاستيكيه عند حوف النوافذ

20190901_183452-1(1).jpg



هنا صوره الدوروتيا مع عده العمل
لونها فضي
20190901_095200-1.jpg



20190901_182214-1.jpg



هنا صوره لديكور الستانسيل قبل الإنهاء
كماوضحنا لكم في موضوع سابق
20190831_165510-1.jpg


هنا صورة مقربه للانفنتو قبل الإنهاء
20190831_165631.jpg



20190902_120124.jpg




الشكل النهاىي للحاىط

20190902_120217_Burst01.jpg



اتمنى ان يعجبكم العمل
واكون قد افدتكم

في امان الله
#sami44
 

المرفقات

ام أمينة

ام أمينة

منتدى الحياة الزوجية
طاقم المرشحين
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,570
النقاط
851
الجنس
أنثى
السلام عليكم
ماشاء الله تبارك الرحمان
عمل جميل و متقن
اول مرة نشوف هاد النوع من الصباغة
اخي كم تكلفة هذه الصباغة من فضلك ؟

في انتظار جديد مواضيعك و اعمال المتميزة كالعادة
تقبل تحياتي
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم الإشراف العام
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,310
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال ام أمينة:
السلام عليكم
ماشاء الله تبارك الرحمان
عمل جميل و متقن
اول مرة نشوف هاد النوع من الصباغة
اخي كم تكلفة هذه الصباغة من فضلك ؟

في انتظار جديد مواضيعك و اعمال المتميزة كالعادة
تقبل تحياتي
إضغط للتوسيع...
بورك فيك ومشكوره على الطله
هذ الطلاء باهض الثمن ربما هو اغلى الطلاءت الديكوريه اني درت موضوع منفصل للتعريف به سابقا
تقديري لك
 
ام أمينة

ام أمينة

منتدى الحياة الزوجية
طاقم المرشحين
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
5,570
النقاط
851
الجنس
أنثى
قال sami44:
بورك فيك ومشكوره على الطله
هذ الطلاء باهض الثمن ربما هو اغلى الطلاءت الديكوريه اني درت موضوع منفصل للتعريف به سابقا
تقديري لك
إضغط للتوسيع...
شكرا لك
 
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