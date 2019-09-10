تطبيقي لل( iNFINITO)اخر اعمالي

هنا عند عمل طبقتين من المثبت الفيكساتورهنا عند الانتهاء من عمل طبقتين من الاوندويهنا عند تركيب ورده الجبس والانتهاء من تعديل السقف بالاوندويهنا الشكل النهاىي للانفنتوهنا صوره مقربه لديكور بالستانسيلبالانفنتو والالياج الذهبيهنا بعد الانتهاء وتركيب ساعة الديكورهنا عند الانتهاء من تركيب فواصل بلاستيكيه عند حوف النوافذهنا صوره الدوروتيا مع عده العمللونها فضيهنا صوره لديكور الستانسيل قبل الإنهاءكماوضحنا لكم في موضوع سابقهنا صورة مقربه للانفنتو قبل الإنهاءالشكل النهاىي للحاىط