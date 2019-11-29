اخر اعمالي طلاا(spiver)استانسيل لون ذهبي وفضي

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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محل الإقامة
فالفيراج
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أعضاء وزوار منتدى اللمه

محبي منتدى الديكور والمواهب اهلا بكم

اليوم جبتلكم موضوع عن طلاء سبيفر الي هو شبيه بطلاء الانفنتو
طلاء انفنتو ادرجنا عنه موضوع بالتفصيل فيما سبق

هذا من اخر اعمالي

طلاء غرفة مزيج بين السبيفر والفلفت
حتى الفلفت ادرجنا عنه موضوع سابقا

يعني طريقه العمل معروفه مسبقا
ولا داعي للتكرار

هنا الصوره عند الانتهاء من الفلفت وبدايه عمل السبيفر

IMG-0560.JPG

هنا عند ضغط السبيفر باستعمال الماء والمالج
IMG-0561.JPG

هنا الصوره عند الانتهاء من طلاء السبيفر بطلاء الدوروتيا الذهبي
IMG-0559.JPG



هنا عند تركيب الفاصل الورقي بين نوعي الطلاء
IMG-0555.JPG


IMG-0557.JPG


IMG-0556.JPG

IMG-0553.JPG


هنا الصوره عند الانتهاء من طلاء دوروتيا الذهبي وعمل الالياج الفضي

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هنا الصوره عند التقاء حاىطين



IMG-0564.JPG


هنا الصوره الحائط كامل بالفلفت

IMG-0558.JPG

هنا صوره مقربه على الجانب
IMG-0563.JPG


كل الشكر للاخت @سكون الفجر
على تعديل الصور
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البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,264
النقاط
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الاغواط
الجنس
ذكر
بارك الله فيك والف تحيّة من بساتين الورد العطر، مشكور على الصور الجميلة جدا
احسنت، عمل في قمّة الإتقان
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,182
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال البشير البشير:
بارك الله فيك والف تحيّة من بساتين الورد العطر، مشكور على الصور الجميلة جدا
احسنت، عمل في قمّة الإتقان
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ربي يبارك فيك خويا البشير
هذا من ذوقك اخي
مرورك طيب عطرت صفحتي
لا تحرمنا من تواجدك ولك كل الشكر والتقدير
 
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