اخر اعمالي طلاا(spiver)استانسيل لون ذهبي وفضي

sami44
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محبي منتدى الديكور والمواهب اهلا بكم
اليوم جبتلكم موضوع عن طلاء سبيفر الي هو شبيه بطلاء الانفنتو
طلاء انفنتو ادرجنا عنه موضوع بالتفصيل فيما سبق
هذا من اخر اعمالي
طلاء غرفة مزيج بين السبيفر والفلفت
حتى الفلفت ادرجنا عنه موضوع سابقا
يعني طريقه العمل معروفه مسبقا
ولا داعي للتكرار
هنا الصوره عند الانتهاء من الفلفت وبدايه عمل السبيفر
هنا عند ضغط السبيفر باستعمال الماء والمالج
هنا الصوره عند الانتهاء من طلاء السبيفر بطلاء الدوروتيا الذهبي
هنا عند تركيب الفاصل الورقي بين نوعي الطلاء
هنا الصوره عند الانتهاء من طلاء دوروتيا الذهبي وعمل الالياج الفضي
هنا الصوره عند التقاء حاىطين
هنا الصوره الحائط كامل بالفلفت
هنا صوره مقربه على الجانب
كل الشكر للاخت @سكون الفجر
على تعديل الصور