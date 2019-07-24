اخر اعمالي ديكور صالون

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,852
النقاط
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محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

زور ورواد منتدى موهبتي للحرف والمهن والديكور
اهلا بكم
اليوم جبتلكم اخر اعمالي
طلاء صالون
اسفل الحائط استعملنا طلاء القرين دو مارب او الستون

واعلى الحائط استعملنا طلاء الليوبارد بلون البيج

مع الفصل بينهما بفاسل ورقي داكن اللون ليضهر الديكور احسن

مع العلم اني حطيت من قبل موضوع يخصوص القرين دو مارب وطريقة العمل
وموضوع اخر خاص بالليوبارد وِطريقة العمل

واليكم صور من العمل


الصورة عند تهيئه الحائط الاعلى بطبقتين من الاوندوي وطبقة من الفكساتير
والاسفل طبقة من الفينيل على الاسمنت مباشرة
20190707_122627-1.jpg

في الصوره الادوات المستعمله في العمل مع الطلاء

20190709_145957-1.jpg

هنا عند الفصل بين الاعلى والاسفل بالشريط الورقي اللاصق​
20190709_085254.jpg

هنا عند تطبيق الليوبارد
20190709_120629_Burst01.jpg

وهنا عند الانتهاء من طلاء كل الصالون
20190710_141041.jpg


وهنا الشكل النهائي
20190718_164328.jpg
وهنا من زاوية اخرى
20190718_164333.jpg

وهنا من زاوية اخرى
20190718_164305.jpg
وهنا من زاوية اخرى
20190718_164315.jpg
من زاويه اخرى
20190718_164325.jpg

آراؤكم وانتقاداتكم تهمني
واي استفسار اخوكم في الخدمة
اتمنى ان تنال اعجابكم
#sami4​
 

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