اخر اعمالي ديكور صالون

الصورة عند تهيئه الحائط الاعلى بطبقتين من الاوندوي وطبقة من الفكساتيروالاسفل طبقة من الفينيل على الاسمنت مباشرةفي الصوره الادوات المستعمله في العمل مع الطلاءهنا عند الفصل بين الاعلى والاسفل بالشريط الورقي اللاصق​