اخر اعمالي ديكور صالون

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
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- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
زور ورواد منتدى موهبتي للحرف والمهن والديكور
اهلا بكم
اليوم جبتلكم اخر اعمالي
طلاء صالون
اسفل الحائط استعملنا طلاء القرين دو مارب او الستون
واعلى الحائط استعملنا طلاء الليوبارد بلون البيج
مع الفصل بينهما بفاسل ورقي داكن اللون ليضهر الديكور احسن
مع العلم اني حطيت من قبل موضوع يخصوص القرين دو مارب وطريقة العمل
وموضوع اخر خاص بالليوبارد وِطريقة العمل
واليكم صور من العمل
الصورة عند تهيئه الحائط الاعلى بطبقتين من الاوندوي وطبقة من الفكساتير
والاسفل طبقة من الفينيل على الاسمنت مباشرة
في الصوره الادوات المستعمله في العمل مع الطلاء
هنا عند الفصل بين الاعلى والاسفل بالشريط الورقي اللاصق
زور ورواد منتدى موهبتي للحرف والمهن والديكور
اهلا بكم
اليوم جبتلكم اخر اعمالي
طلاء صالون
اسفل الحائط استعملنا طلاء القرين دو مارب او الستون
واعلى الحائط استعملنا طلاء الليوبارد بلون البيج
مع الفصل بينهما بفاسل ورقي داكن اللون ليضهر الديكور احسن
مع العلم اني حطيت من قبل موضوع يخصوص القرين دو مارب وطريقة العمل
وموضوع اخر خاص بالليوبارد وِطريقة العمل
واليكم صور من العمل
الصورة عند تهيئه الحائط الاعلى بطبقتين من الاوندوي وطبقة من الفكساتير
والاسفل طبقة من الفينيل على الاسمنت مباشرة
في الصوره الادوات المستعمله في العمل مع الطلاء
هنا عند الفصل بين الاعلى والاسفل بالشريط الورقي اللاصق
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