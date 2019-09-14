معرض الصحافة ليوم 14 - 09 - 2019

- هذا ما فعله حاليلوزيتش قبل مواجهة المنتخب المغربي للمحليين للجزائر- رئيس الدولة يكلف صالح قوجيل بمهمة في الخارج- عثمان عريوات حي يرزق و يكذب الإشاعات- وزارة التربية تجمّد ملفات بعض الأساتذة المقبليـــن علــــى التقــــاعــــدلمزيد من التفاصيل أدخل هنا من فضلك