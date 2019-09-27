ركز واكتشف الصورة

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sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,441
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
زوار ورواد منتدى الالغاز والنكت
اهلا بكم

اليوم حبيت نطرح عليكم موضوع خفيف

عباره عن صور مقصوصه او منقوصه
اي غير كاملة
والشاطر يفكر ويلقى صاحب الصوره
او الشيئ اللذي تمثله

وكل واحد يكتشف صورة من الصور
راح يتحصل على نقاط شرفيه
وفي نهايه كل شهر راح اجمع لكم النقاط
ارجو تفاعلكم

والبدايه مع هذ الثلاث صور

FB_IMG_1569511618637-1-1.jpg

FB_IMG_1569511131991-1.jpg

FB_IMG_1566428409076-1.jpg

الصور لا تتطلب غير قليل من التركيز

 

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بين الحقيقة و السراب

بين الحقيقة و السراب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
11 سبتمبر 2014
المشاركات
190
النقاط
21
محل الإقامة
ربما السراب
الجنس
أنثى
أهلا أخي سامي

لا أدري، سلطة ثمّ رمان
أتمنى ألا يكون للاولى علاقة بكرة القدم !

مُحاولة ^^ و الثانية واضحة أم أني لم أفهم
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,441
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
قال بين الحقيقة و السراب:
أهلا أخي سامي

لا أدري، سلطة ثمّ رمان
أتمنى ألا يكون للاولى علاقة بكرة القدم !

مُحاولة ^^ و الثانية واضحة أم أني لم أفهم
إضغط للتوسيع...
الاول ليس له علاقة بالكرة
الثانية واضحة لكن انا اريد ما خلفها هي متداولة
والثالثه عليك بتحديد الاجابة
 
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