ركز واكتشف الصورة

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
زوار ورواد منتدى الالغاز والنكت
اهلا بكم
اليوم حبيت نطرح عليكم موضوع خفيف
عباره عن صور مقصوصه او منقوصه
اي غير كاملة
والشاطر يفكر ويلقى صاحب الصوره
او الشيئ اللذي تمثله
وكل واحد يكتشف صورة من الصور
راح يتحصل على نقاط شرفيه
وفي نهايه كل شهر راح اجمع لكم النقاط
ارجو تفاعلكم
والبدايه مع هذ الثلاث صور
الصور لا تتطلب غير قليل من التركيز
زوار ورواد منتدى الالغاز والنكت
اهلا بكم
اليوم حبيت نطرح عليكم موضوع خفيف
عباره عن صور مقصوصه او منقوصه
اي غير كاملة
والشاطر يفكر ويلقى صاحب الصوره
او الشيئ اللذي تمثله
وكل واحد يكتشف صورة من الصور
راح يتحصل على نقاط شرفيه
وفي نهايه كل شهر راح اجمع لكم النقاط
ارجو تفاعلكم
والبدايه مع هذ الثلاث صور
الصور لا تتطلب غير قليل من التركيز
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