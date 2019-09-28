بعيدا عن الأعمار🎀🎀

sanaya
:: عضو متألق ::
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بون سلام عليكم
منعرفش اذا كان هذا هو الفضاء المناسب لطرح الفكرة و لا نن
المهم خاوتي خواتاتي قبل كلشي نتمنى تكونو بخير
غبت بزاف لأسباب خارج إرادتي و راني وليت الحمد لله
حبيت اليوم نوصلكم فكرة خصوصا النسوة فيما يتعلق بالعمر
ايه
الجزائريات عندهم عقدة من العمر تلقاها شابة و تبان صغيرة على عمرها و معاها لازم تنقص عامين و لا ربعة كيسقسوها شحال عمرك
عجبتني أميرة ريا خترة كانت مدايرة فيديو قاتلها وحدة تباني كبيرة على 23 سنة
جاوبتها بكل ثقة و ابتسامة
الله غالب صغيرة و نبان كبيرة بزاف الله غالب
عجبتني كفاش معقدتش روحها و لا تغيضها جاتها نورمال مالڨري بزاف يقولولها هاك
جوابها دل على شخص ناضج فكرو رايح بعيد
و بزاف نسا نعرفهم يخبوا اعمارهم فللول كنت مستغربة و عرفت أنو هاذيك عقدة نفسية لأنو كبرو فمجتمع بالاك تعجبو الصغيرة مام و هي مكشردة و ما تشبه لوالو (راني نوضح فكرة مش نعيب خليفة ربي )و الكبيرة ماتعجبوش مام لوكان كانت اكثر شبابا و حيوية
الڨاوريين تجاوزو هاذ النقطة بحيث ماعندهمش مشكل مع تقارب الاعمار و لا المرأة تفوت الراجل بعامين او أكثر ولكن من جهة ثانية نلقاو المرأة قايمة بروحها كما يلزم و هذا هو الصح
سقساتني بنتي قبل فترة ماما شحال في عمرك
قتلها :28 داخلة ل 29 و قبل ما نجاوب قالت لها وحدة قريبتي الناس جامي يسقسو الناس على اعمارهم
قتلها نووو عادي علاه
المهم
العمر راهو مقياس نسبي
المقياس الصحيح هو كفاش راكي عايشة و شمن تخمام عندك تجاه مستقبلك واشمن انجازات حابة ديريهم
راكي مطهلية بروحك و لا خدمة و كوزينة و رقاد و تأفف كل وقت
أحيانا نجد أشخاص كبار فالسن لديهم روح شبابية أكثر منا نحن الشباب
لأنو السحر الحقيقي و القوة الحقيقية في الداخل
نحن مجتمع له حسابات دقيقة غبية
في الأربعين وجد روحك السكري و الم المفاصل ووووووو
فتاة الخامسة و العشرين بايرة
اذا بلغت المرأة سن الثلاثين تتضاءلت فرص الانجاب
اذا بلغت الثامنة و العشرين استعقلي و لبسي هاذي و ماديريش هاذي ووووووو
أنا شخصيا تأتيني انتقادات من هاذ النوع
عقدنا أرواحنا حقا بما فيه الكفاية
تغيضني نشوف شاب فالسادسة و الثلاثين ممكن راو بدا يخمم على الشيخوخة و أمراض الشيخوخة
ياو عيشو حياتكم و متربطوش حياتكم بالأرقام
و في مجتمعنا الانسان اللي يعيش هكذا يشوفو فيه انسان متصابي و لا انسان معاش في صغرو و لكن نظرة الناس متهمنيش إذا كان الشي اللي ندير فيه يحسسني بالسعادة
عيشو حياتكم بعيدا عن الأرقام
تفكروا
السعادة تنبع من الداخل دوما و القوة من الداخل بعيدا عما يحدث بحياتك
سلام.......
منعرفش اذا كان هذا هو الفضاء المناسب لطرح الفكرة و لا نن
المهم خاوتي خواتاتي قبل كلشي نتمنى تكونو بخير
غبت بزاف لأسباب خارج إرادتي و راني وليت الحمد لله
حبيت اليوم نوصلكم فكرة خصوصا النسوة فيما يتعلق بالعمر
ايه
الجزائريات عندهم عقدة من العمر تلقاها شابة و تبان صغيرة على عمرها و معاها لازم تنقص عامين و لا ربعة كيسقسوها شحال عمرك
عجبتني أميرة ريا خترة كانت مدايرة فيديو قاتلها وحدة تباني كبيرة على 23 سنة
جاوبتها بكل ثقة و ابتسامة
الله غالب صغيرة و نبان كبيرة بزاف الله غالب
عجبتني كفاش معقدتش روحها و لا تغيضها جاتها نورمال مالڨري بزاف يقولولها هاك
جوابها دل على شخص ناضج فكرو رايح بعيد
و بزاف نسا نعرفهم يخبوا اعمارهم فللول كنت مستغربة و عرفت أنو هاذيك عقدة نفسية لأنو كبرو فمجتمع بالاك تعجبو الصغيرة مام و هي مكشردة و ما تشبه لوالو (راني نوضح فكرة مش نعيب خليفة ربي )و الكبيرة ماتعجبوش مام لوكان كانت اكثر شبابا و حيوية
الڨاوريين تجاوزو هاذ النقطة بحيث ماعندهمش مشكل مع تقارب الاعمار و لا المرأة تفوت الراجل بعامين او أكثر ولكن من جهة ثانية نلقاو المرأة قايمة بروحها كما يلزم و هذا هو الصح
سقساتني بنتي قبل فترة ماما شحال في عمرك
قتلها :28 داخلة ل 29 و قبل ما نجاوب قالت لها وحدة قريبتي الناس جامي يسقسو الناس على اعمارهم
قتلها نووو عادي علاه
المهم
العمر راهو مقياس نسبي
المقياس الصحيح هو كفاش راكي عايشة و شمن تخمام عندك تجاه مستقبلك واشمن انجازات حابة ديريهم
راكي مطهلية بروحك و لا خدمة و كوزينة و رقاد و تأفف كل وقت
أحيانا نجد أشخاص كبار فالسن لديهم روح شبابية أكثر منا نحن الشباب
لأنو السحر الحقيقي و القوة الحقيقية في الداخل
نحن مجتمع له حسابات دقيقة غبية
في الأربعين وجد روحك السكري و الم المفاصل ووووووو
فتاة الخامسة و العشرين بايرة
اذا بلغت المرأة سن الثلاثين تتضاءلت فرص الانجاب
اذا بلغت الثامنة و العشرين استعقلي و لبسي هاذي و ماديريش هاذي ووووووو
أنا شخصيا تأتيني انتقادات من هاذ النوع
عقدنا أرواحنا حقا بما فيه الكفاية
تغيضني نشوف شاب فالسادسة و الثلاثين ممكن راو بدا يخمم على الشيخوخة و أمراض الشيخوخة
ياو عيشو حياتكم و متربطوش حياتكم بالأرقام
و في مجتمعنا الانسان اللي يعيش هكذا يشوفو فيه انسان متصابي و لا انسان معاش في صغرو و لكن نظرة الناس متهمنيش إذا كان الشي اللي ندير فيه يحسسني بالسعادة
عيشو حياتكم بعيدا عن الأرقام
تفكروا
السعادة تنبع من الداخل دوما و القوة من الداخل بعيدا عما يحدث بحياتك
سلام.......