بعيدا عن الأعمار🎀🎀

بون سلام عليكممنعرفش اذا كان هذا هو الفضاء المناسب لطرح الفكرة و لا ننالمهم خاوتي خواتاتي قبل كلشي نتمنى تكونو بخيرغبت بزاف لأسباب خارج إرادتي و راني وليت الحمد للهحبيت اليوم نوصلكم فكرة خصوصا النسوة فيما يتعلق بالعمرايهالجزائريات عندهم عقدة من العمر تلقاها شابة و تبان صغيرة على عمرها و معاها لازم تنقص عامين و لا ربعة كيسقسوها شحال عمركعجبتني أميرة ريا خترة كانت مدايرة فيديو قاتلها وحدة تباني كبيرة على 23 سنةجاوبتها بكل ثقة و ابتسامةالله غالب صغيرة و نبان كبيرة بزاف الله غالبعجبتني كفاش معقدتش روحها و لا تغيضها جاتها نورمال مالڨري بزاف يقولولها هاكجوابها دل على شخص ناضج فكرو رايح بعيدو بزاف نسا نعرفهم يخبوا اعمارهمفللول كنت مستغربة و عرفت أنو هاذيك عقدة نفسيةلأنو كبرو فمجتمع بالاك تعجبو الصغيرة مام و هي مكشردة و ما تشبه لوالو ⁦⁩⁦⁩⁦⁩(راني نوضح فكرة مش نعيب خليفة ربي )و الكبيرة ماتعجبوش مام لوكان كانت اكثر شبابا و حيوية ⁦⁩⁦⁩⁦الڨاوريين تجاوزو هاذ النقطة بحيث ماعندهمش مشكل مع تقارب الاعمار و لا المرأة تفوت الراجل بعامين او أكثر ولكن من جهة ثانية نلقاو المرأة قايمة بروحها كما يلزم و هذا هو الصحسقساتني بنتي قبل فترة ماما شحال في عمركقتلها :28 داخلة ل 29 و قبل ما نجاوب قالت لها وحدة قريبتي الناس جامي يسقسو الناس على اعمارهمقتلها نووو عادي علاهالمهمالعمر راهو مقياس نسبيالمقياس الصحيح هو كفاش راكي عايشة و شمن تخمام عندك تجاه مستقبلك واشمن انجازات حابة ديريهمراكي مطهلية بروحك و لا خدمة و كوزينة و رقاد و تأفف كل وقتأحيانا نجد أشخاص كبار فالسن لديهم روح شبابية أكثر منا نحن الشبابلأنو السحر الحقيقي و القوة الحقيقية في الداخلنحن مجتمع له حسابات دقيقة غبيةفي الأربعين وجد روحك السكري و الم المفاصل ووووووو⁦⁩⁦⁩⁦⁩⁦⁩⁦فتاة الخامسة و العشرين بايرة⁦⁩⁦⁩⁦⁩⁦⁩⁦اذا بلغت المرأة سن الثلاثين تتضاءلت فرص الانجاب⁦⁩⁦⁩⁦⁩⁦اذا بلغت الثامنة و العشرين استعقلي و لبسي هاذي و ماديريش هاذي وووووووأنا شخصيا تأتيني انتقادات من هاذ النوععقدنا أرواحنا حقا بما فيه الكفايةتغيضني نشوف شاب فالسادسة و الثلاثين ممكن راو بدا يخمم على الشيخوخة و أمراض الشيخوخة⁦⁩⁦⁩⁦⁩⁦ياو عيشو حياتكم و متربطوش حياتكم بالأرقامو في مجتمعنا الانسان اللي يعيش هكذا يشوفو فيه انسان متصابي و لا انسان معاش في صغرو و لكن نظرة الناس متهمنيش إذا كان الشي اللي ندير فيه يحسسني بالسعادة⁩⁦عيشو حياتكم بعيدا عن الأرقام⁩⁦تفكروا⁦⁩⁦⁩⁦السعادة تنبع من الداخل دوما و القوة من الداخل بعيدا عما يحدث بحياتكسلام.......