بعيدا عن الأعمار🎀🎀

sanaya

sanaya

:: عضو متألق ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
3,032
النقاط
991
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
بون سلام عليكم🍁🍁🍁
منعرفش اذا كان هذا هو الفضاء المناسب لطرح الفكرة و لا نن😏😏
المهم خاوتي خواتاتي قبل كلشي نتمنى تكونو بخير😊😊😊
غبت بزاف لأسباب خارج إرادتي و راني وليت الحمد لله🍀🍀🍀💪💪💪
حبيت اليوم نوصلكم فكرة خصوصا النسوة فيما يتعلق بالعمر 😱😱😱
ايه 🤐🤐🤐
الجزائريات عندهم عقدة من العمر تلقاها شابة و تبان صغيرة على عمرها و معاها لازم تنقص عامين و لا ربعة كيسقسوها شحال عمرك😵😵😵
عجبتني أميرة ريا خترة كانت مدايرة فيديو قاتلها وحدة تباني كبيرة على 23 سنة 😢😢😢
جاوبتها بكل ثقة و ابتسامة😊😊😊😊
الله غالب صغيرة و نبان كبيرة بزاف الله غالب🤔🤔🤔🤔
عجبتني كفاش معقدتش روحها و لا تغيضها جاتها نورمال مالڨري بزاف يقولولها هاك💪💪💪💪
جوابها دل على شخص ناضج فكرو رايح بعيد 👌👌👌
و بزاف نسا نعرفهم يخبوا اعمارهم 🙄🙄🙄فللول كنت مستغربة و عرفت أنو هاذيك عقدة نفسية 🤔🤔🤔🤔لأنو كبرو فمجتمع بالاك تعجبو الصغيرة مام و هي مكشردة و ما تشبه لوالو ⁦☹⁩⁦☹⁩⁦☹⁩(راني نوضح فكرة مش نعيب خليفة ربي )و الكبيرة ماتعجبوش مام لوكان كانت اكثر شبابا و حيوية ⁦🏵⁩⁦🏵⁩⁦🏵
الڨاوريين تجاوزو هاذ النقطة بحيث ماعندهمش مشكل مع تقارب الاعمار و لا المرأة تفوت الراجل بعامين او أكثر ولكن من جهة ثانية نلقاو المرأة قايمة بروحها كما يلزم و هذا هو الصح 👌👌👌👌
سقساتني بنتي قبل فترة ماما شحال في عمرك 🎀🎀
قتلها :28 داخلة ل 29 و قبل ما نجاوب قالت لها وحدة قريبتي الناس جامي يسقسو الناس على اعمارهم 😱😱😱😱😱
قتلها نووو عادي علاه 😏😏😏😏
المهم 🍀🍀🍀
العمر راهو مقياس نسبي 🤔🤔🤔
المقياس الصحيح هو كفاش راكي عايشة و شمن تخمام عندك تجاه مستقبلك واشمن انجازات حابة ديريهم 💪💪💪💪
راكي مطهلية بروحك و لا خدمة و كوزينة و رقاد و تأفف كل وقت😬😬😬
أحيانا نجد أشخاص كبار فالسن لديهم روح شبابية أكثر منا نحن الشباب💗💗
لأنو السحر الحقيقي و القوة الحقيقية في الداخل🌾🌾🌾🌾🌾
نحن مجتمع له حسابات دقيقة غبية 🙄🙄🙄🙄
في الأربعين وجد روحك السكري و الم المفاصل ووووووو⁦☹⁩⁦☹⁩⁦☹⁩⁦☹⁩⁦☹
فتاة الخامسة و العشرين بايرة⁦☹⁩⁦☹⁩⁦☹⁩⁦☹⁩⁦☹
اذا بلغت المرأة سن الثلاثين تتضاءلت فرص الانجاب⁦☹⁩⁦☹⁩⁦☹⁩⁦☹
اذا بلغت الثامنة و العشرين استعقلي و لبسي هاذي و ماديريش هاذي ووووووو😊😊😊😊
أنا شخصيا تأتيني انتقادات من هاذ النوع 🙄🙄🙄🙄
عقدنا أرواحنا حقا بما فيه الكفاية😢😢😢😢
تغيضني نشوف شاب فالسادسة و الثلاثين ممكن راو بدا يخمم على الشيخوخة و أمراض الشيخوخة⁦☹⁩⁦☹⁩⁦☹⁩⁦☹
ياو عيشو حياتكم و متربطوش حياتكم بالأرقام💗💗💗💗
و في مجتمعنا الانسان اللي يعيش هكذا يشوفو فيه انسان متصابي و لا انسان معاش في صغرو و لكن نظرة الناس متهمنيش إذا كان الشي اللي ندير فيه يحسسني بالسعادة👌👌❤⁩⁦❤
عيشو حياتكم بعيدا عن الأرقام👌👌❤⁩⁦❤
تفكروا⁦🏵⁩⁦🏵⁩⁦🏵
السعادة تنبع من الداخل دوما و القوة من الداخل بعيدا عما يحدث بحياتك💪❤👌
سلام.......
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top