رمضان اللماويين 😂😂

صحا فطوركم لمة الخيراليوم كنت رايحة لداري و داري جاية في وسط غابةرحت برجليا ماديتش الطوموبيلو بديت نمشي نمشي لقيت طفل صغير ضايع قالي جاي من متليلي أيا قتلو ريح هنا نعيط لباباك يجي يديك هرب قلت نعيط لابوليس نقولهم واش من طريق راهو فيه لقيت نسيت رقم لابوليسعييت نتفكر فيه مشفيتش عليهأيا قلت نزيد نمشي كلحقت للحي اللي من جهتو نروح لداري لقيت زوج طوموبيلات وسط الطريق مكاش كفاش نفوتوحدة قديمة ولخرى بيضاء مرسيديس تشبه لطوموبيلات الرالي بديت نستنى مولاها يجي يديها نفوتولقيت تما واحد الشاب عربي هو جاري جاي من ولاية وحد اخرى عندو شي عشرين سنة خدام فغردايةأيا سقسيتوعلابالك الطوموبيل هاذي لمن ؟؟قالي :والله غير قلقني من صباح راني نسب فيه الله غالبقتلو لاه يا خويا تسب لا السبان مهوش مليح المهم كاش نهار ديرونجيتك و لا ستاسيونيت فبلاصة تعطلك خبرني⁦⁩⁦قالي لا والله غير نتي ناس ملاح مام راجلك ناس ملاحفهاذ الوقت بناتي باعدو شوياحشمت نعيط قدام الناس قتلو معليش تعيطلهمبدا يعيط مااااااريااااا أيا جات بنتي مع اختهالقينا مكاش كفاه نفوتو قالي نروحو من طريق وحد آخر و رحنا أيا طلبتو قتلو معليش الحال راه توخر و داري بعيدة تجي معايا حتى الطريق و غير ندخل للدار تروح قالي معليشبديت نمشي نخمم نقوليامريم جارك علابالو راجلك مسافر غير متريسكيش لمي صوالح لبنات و عاودي ولي تباتي عند باباكمصح الحال روطار كفاش نلحقأيا دخلت للدار لقيت فيها حركة قلت سلفتي راهي هنا الحمد لله نبات معاها أيا دخلت لقيت ناس منعرفهمش و خرجولي من الكوزينة شي خمس نسا علاش كامل شعرهم شايب بزااااف و كامل راهم يطيبو فالكوزينة أيا قلتلهم اسمحولي تبانلي غلطت فالدارسقساوني شكون نتي؟؟؟؟قلتلهم أنا جارتكم......أيا خرجت رايحة لداري ......يااااايما شحال الساعةالستة مزال مدرتش السلاطة و البوراكبسم الله.....واش كنت نشوف .....المهم هذا مناميكوووووشمار غاضتني غير ذيك الدار فالغابةمصح الحمد لله و العربي هذاك منعرفوش خخخخخ و داري مش في غابة و هاذ المنام من أسوأ المنامات اللي نشوفهم نهار نكون روتار على حاجةالمهم صحا فطوركم