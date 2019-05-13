رمضان اللماويين 😂😂

sanaya
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صحا فطوركم لمة الخير
اليوم كنت رايحة لداري و داري جاية في وسط غابة رحت برجليا ماديتش الطوموبيل و بديت نمشي نمشي لقيت طفل صغير ضايع قالي جاي من متليلي أيا قتلو ريح هنا نعيط لباباك يجي يديك هرب قلت نعيط لابوليس نقولهم واش من طريق راهو فيه لقيت نسيت رقم لابوليس عييت نتفكر فيه مشفيتش عليه
أيا قلت نزيد نمشي كلحقت للحي اللي من جهتو نروح لداري لقيت زوج طوموبيلات وسط الطريق مكاش كفاش نفوت
وحدة قديمة ولخرى بيضاء مرسيديس تشبه لطوموبيلات الرالي بديت نستنى مولاها يجي يديها نفوتو لقيت تما واحد الشاب عربي هو جاري جاي من ولاية وحد اخرى عندو شي عشرين سنة خدام فغرداية
أيا سقسيتو
علابالك الطوموبيل هاذي لمن ؟؟
قالي :
والله غير قلقني من صباح راني نسب فيه الله غالب
قتلو لاه يا خويا تسب لا السبان مهوش مليح المهم كاش نهار ديرونجيتك و لا ستاسيونيت فبلاصة تعطلك خبرني
قالي لا والله غير نتي ناس ملاح مام راجلك ناس ملاح
فهاذ الوقت بناتي باعدو شويا
حشمت نعيط قدام الناس قتلو معليش تعيطلهم
بدا يعيط مااااااريااااا أيا جات بنتي مع اختها
لقينا مكاش كفاه نفوتو قالي نروحو من طريق وحد آخر و رحنا أيا طلبتو قتلو معليش الحال راه توخر و داري بعيدة تجي معايا حتى الطريق و غير ندخل للدار تروح قالي معليش
بديت نمشي نخمم نقول
يامريم جارك علابالو راجلك مسافر غير متريسكيش لمي صوالح لبنات و عاودي ولي تباتي عند باباك مصح الحال روطار كفاش نلحق
أيا دخلت للدار لقيت فيها حركة قلت سلفتي راهي هنا الحمد لله نبات معاها أيا دخلت لقيت ناس منعرفهمش و خرجولي من الكوزينة شي خمس نسا علاش كامل شعرهم شايب بزااااف و كامل راهم يطيبو فالكوزينة أيا قلتلهم اسمحولي تبانلي غلطت فالدار
سقساوني شكون نتي؟؟؟؟
قلتلهم أنا جارتكم......
أيا خرجت رايحة لداري ......
يااااايما شحال الساعة
الستة مزال مدرتش السلاطة و البوراك
بسم الله.....
واش كنت نشوف .....
المهم هذا منامي
كوووووشمار غاضتني غير ذيك الدار فالغابة
مصح الحمد لله و العربي هذاك منعرفوش خخخخخ و داري مش في غابة و هاذ المنام من أسوأ المنامات اللي نشوفهم نهار نكون روتار على حاجة
المهم صحا فطوركم
اليوم كنت رايحة لداري و داري جاية في وسط غابة رحت برجليا ماديتش الطوموبيل و بديت نمشي نمشي لقيت طفل صغير ضايع قالي جاي من متليلي أيا قتلو ريح هنا نعيط لباباك يجي يديك هرب قلت نعيط لابوليس نقولهم واش من طريق راهو فيه لقيت نسيت رقم لابوليس عييت نتفكر فيه مشفيتش عليه
أيا قلت نزيد نمشي كلحقت للحي اللي من جهتو نروح لداري لقيت زوج طوموبيلات وسط الطريق مكاش كفاش نفوت
وحدة قديمة ولخرى بيضاء مرسيديس تشبه لطوموبيلات الرالي بديت نستنى مولاها يجي يديها نفوتو لقيت تما واحد الشاب عربي هو جاري جاي من ولاية وحد اخرى عندو شي عشرين سنة خدام فغرداية
أيا سقسيتو
علابالك الطوموبيل هاذي لمن ؟؟
قالي :
والله غير قلقني من صباح راني نسب فيه الله غالب
قتلو لاه يا خويا تسب لا السبان مهوش مليح المهم كاش نهار ديرونجيتك و لا ستاسيونيت فبلاصة تعطلك خبرني
قالي لا والله غير نتي ناس ملاح مام راجلك ناس ملاح
فهاذ الوقت بناتي باعدو شويا
حشمت نعيط قدام الناس قتلو معليش تعيطلهم
بدا يعيط مااااااريااااا أيا جات بنتي مع اختها
لقينا مكاش كفاه نفوتو قالي نروحو من طريق وحد آخر و رحنا أيا طلبتو قتلو معليش الحال راه توخر و داري بعيدة تجي معايا حتى الطريق و غير ندخل للدار تروح قالي معليش
بديت نمشي نخمم نقول
يامريم جارك علابالو راجلك مسافر غير متريسكيش لمي صوالح لبنات و عاودي ولي تباتي عند باباك مصح الحال روطار كفاش نلحق
أيا دخلت للدار لقيت فيها حركة قلت سلفتي راهي هنا الحمد لله نبات معاها أيا دخلت لقيت ناس منعرفهمش و خرجولي من الكوزينة شي خمس نسا علاش كامل شعرهم شايب بزااااف و كامل راهم يطيبو فالكوزينة أيا قلتلهم اسمحولي تبانلي غلطت فالدار
سقساوني شكون نتي؟؟؟؟
قلتلهم أنا جارتكم......
أيا خرجت رايحة لداري ......
يااااايما شحال الساعة
الستة مزال مدرتش السلاطة و البوراك
بسم الله.....
واش كنت نشوف .....
المهم هذا منامي
كوووووشمار غاضتني غير ذيك الدار فالغابة
مصح الحمد لله و العربي هذاك منعرفوش خخخخخ و داري مش في غابة و هاذ المنام من أسوأ المنامات اللي نشوفهم نهار نكون روتار على حاجة
المهم صحا فطوركم