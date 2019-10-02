علمتني رواية ?

أنا الخدعة التي تخدعك كل مرة و تستغفلك كل مرة. وتصدقها كل مرة لشدة بلاهة منك أو لشدة ذكاء مني.

أنا العصابة الموضوعة على عينيك، والتي تسمع من الناس أنها موجودة، لكنك لا تهتم.. ولا تصدق..

أنا السجن الذي دخلت فيه بقدميك وأعطيتني المفتاح..

السجن الذي لا ترى له قضبانا، السجن الذي يسجن عقلك..

وإني لست بمخرجك منه بعد أن دخلته وأنت لست براغب في الخروج.. لأنك إمعة لا رأي لديك ولا فكر..

وإن ظننت أنك صاحب رأي فرأيك هو رأيي وأنا الذي لقنتك إياه..

أنا أحب أن أفعل هذا بك .​