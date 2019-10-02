تعرف على أغلى عنب في العالم

هناك المئات من أصناف العنب المزروعة في اليابان، ولكن هناك نوع مميز واحد من بين هذه الأنواع، ويمكن بيع كل عنقود منه بمئات الدولارات.تم تطوير عنب روبي رومان في ولاية إيشيكاوا اليابانية قبل عقدين من الزمان، وأصبح واحداً من أغلى أنواع الفاكهة في العالم.بدأت قصة عنب روبي رومان في عام 1995، عندما تعاون مزارعو العنب في إيشيكاوا مع مركز البحوث الزراعية في المقاطعة، لزراعة كميات كبيرة من العنب الأحمر، حيث قاموا بزراعة 400 كرم تجريبي في حقل اختبار.وبعد عامين، بدأت الكروم تؤتي ثمارها. ومع ذلك، تبين أن 4 كروم منها فقط تنتج عنباً أحمر. وعلى مدار الأعوام الأربعة عشر التالية، قام الباحثون بتطوير هذا النوع من العنب الذي أطلق عليه اسم روبي رومان، والذي يتميز بطعمه المميز ولونه الأحمر الجميل.وفي عام 2008، بعد فترة وجيزة من طرح العنب في الأسواق، تصدرت أخباره عناوين الصحف الدولية، وخاصة حين تم بيع عنقود من هذا العنب مقابل 10000 ين ياباني (910 دولار أمريكي). ومنذ ذلك الحين صُنف هذا العنب على أنه أغلى أنواع العنب على الإطلاق في العالم.ويتبع منتجو عنب روبي رومان معايير صارمة في إنتاجه، إذ يجب أن لا يقل وزن كل حبة عنب عن 20 غراماً، وأن لا يقل محتواها من السكر عن 18%، وفق ما نقل موقع أوديتي سنترال الإلكتروني.