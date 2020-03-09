ناصر dz
:: عضو بارز ::
ائمة أخطر و أغلى 10 حوادث في العالم على مر التاريخ قياساً بالدولار
:: المركز العاشر ::
سفينة تايتانيك
150 مليون دولار
قد يكون حادث غرق سفينة التايتانيك أشهر الحوادث في العالم ، و لكنه ليس
الأغلى ، و قد غرقت السفينة العملاقة في أول رحلة لها عام 1912 و مات في
الحادث 1500 شخص ، و قد بلغت تكلفة السفينة التي تُعد الأكثر رفاهية حتى
تاريخ اليوم 7 ملايين دولار و هو ما يعادل 150 مليون دولار اليوم ...
________________________________
:: المركز التاسع ::
الشاحنة و جسر ويهلتال
358 مليون دولار
في عام 2004 ارتطمت شاحنة تحمل 3200 لتر من الوقود بجسر ( ويهلتال )
في ألمانيا ، و عندما ارتطمت بالأرض تسبب الوقود بانفجار هائل ، أدى إلى
تدمير جزء كبير من الجسر ، و قُدرت تكلفة الإصلاحات و تبديل الجسر المتحطم
بـ 358 مليون دولار ...
________________________________
:: المركز الثامن ::
حادث مترو لينك
500 مليون دولار
ارتطم قطاران في ولاية كاليفورنيا عندما عبر أحد القطارين الإشارة الحمراء
بسرعة كبيرة ، و تبين لاحقاً أن السبب هو التهاء قائد القطار بكتابة رسالة
نصية ، توفي 25 شخص في الحادث ، و كلفت الدعوات القضائية شركة
مترو لينك صاحبة القطار 500 مليون دولار ...
________________________________
:: المركز السابع ::
تحطم منفذة العمليات طائرة B2
1.4 مليار دولار
هذه الطائرة المسماه بالقاذفة B2 تحطمت بعد قليل من إقلاعها من قاعدة جوية
في 23 فبراير 2008 ، و كان سبب الحادث تعطل بعض أجهزة الكمبيوتر بسبب
الرطوبة ، هذا الحادث قُدرت كلفته بـ 1.4 مليار دولار و هو الأغلى في تاريخ حوادث
الطيران ، كلا الطيارين تمكنا من القفز بمظلتيهما إلى بر الأمان ...
________________________________
:: المركز السادس ::
ناقلة النفط أكسون فالديس
2.5 مليار دولار
في 24 مارس 1989 تسرب النفط من أكسون فالديس و لكن لم يكن كبير بالنسبة
لأكبر انسكابات النفط ، لكنها كانت مكلفة نظراً لبعد المواقع في مضيق ويليام ، و قد
تكلفت الشركة لتنظيف التسرب الناتج ما قُدر بـ 2.5 مليار دولار ...
________________________________
:: المركز الخامس ::
قاعدة آلفا لاستخراج النفط
3.4 مليار دولار
تعتبر أسوأ كارثة للنفط ، و كانت هذه القاعدة أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج
بلغ 317000 برميل من النفط يومياً ، و في 6 يوليو 1988 تمت الصيانة الروتينية
و تم تحقق الفنيين من إزالة صمامات الأمان التي لا غنى عنها في منع تراكم الغاز
السائل الخطير ، و للأسف فإن الفنيين ارتكبوا خطأ فادح في مضخات الغاز السائل
و في غضون ساعتين فقط اشتعلت المنصة بالنيران ، حتى انهارت تماماً ، مما
أسفر عن مقتل 167 عامل ، و خسائر قدرت بـ 3.4 مليار دولار ...
_____________________________
:: المركز الرابع ::
انفجار تشالنجر
5.5 مليار دولار
تحطمت مركبة الفضاء بعد تركها لسطح الأرض بـ 73 ثانية ، متحولة إلى نيران و دخان بسبب
عطل فني ، و قد قُدرت كلفة استبدال المركبة و الأجهزة المحطمة بـ 5.5 مليار دولار في
28 يناير 1986 ...
________________________________
:: المركز الثالث ::
ناقلة النفط برستيج
12 مليار دولار
في عام 2002 تحطمت إحدى خزانات السفينة العملاقة عندما كانت تحمل
77 ألف طن من النفط قبالة الشواطيء الإسبانية بسبب عاصفة ، و عندما
حاول قائد السفينة طلب العون من السلطات جاءت أوامر من كل من
فرنسا و إسبانيا و البرتغال بالابتعاد عن الشواطيء خوفاً من التلوث التي
قد تسببه ، و قد أدت العاصفة إلى انقسام السفينة و غرقها ، و قدرت كلفة
هذه الحادثة بـ 12 مليار دولار ...
________________________________
:: المركز الثاني ::
مركبة الفضاء كولومبيا
13 مليار دولار
انفجرت هذه المركبة الفضائية في رحلة عودتها من الفضاء فوق تكساس
بسبب ثقب في أحد أجنحتها ، و قدرت كلفة هذا الحادث بـ 13 مليار دولار ...
________________________________
:: المركز الأول ::
شيرنوبل
200 مليار دولار
الكارثة الأغلى في التاريخ حدثت عام 1986 ، و قد تأثرت نصف أوكرانيا
منها بطريقة أو بآخرى ، و أثر الحادث على حياة 1.7 مليون شخص من
سكان المنطقة ، و قُدر عدد الوفيات من أثر كارثة المفاعل النووي
بـ 175 ألف شخص ، و قُدرت تكلفة الحادث بـ 200 مليار دولار ...
١٨
:: المركز العاشر ::
سفينة تايتانيك
150 مليون دولار
قد يكون حادث غرق سفينة التايتانيك أشهر الحوادث في العالم ، و لكنه ليس
الأغلى ، و قد غرقت السفينة العملاقة في أول رحلة لها عام 1912 و مات في
الحادث 1500 شخص ، و قد بلغت تكلفة السفينة التي تُعد الأكثر رفاهية حتى
تاريخ اليوم 7 ملايين دولار و هو ما يعادل 150 مليون دولار اليوم ...
________________________________
:: المركز التاسع ::
الشاحنة و جسر ويهلتال
358 مليون دولار
في عام 2004 ارتطمت شاحنة تحمل 3200 لتر من الوقود بجسر ( ويهلتال )
في ألمانيا ، و عندما ارتطمت بالأرض تسبب الوقود بانفجار هائل ، أدى إلى
تدمير جزء كبير من الجسر ، و قُدرت تكلفة الإصلاحات و تبديل الجسر المتحطم
بـ 358 مليون دولار ...
________________________________
:: المركز الثامن ::
حادث مترو لينك
500 مليون دولار
ارتطم قطاران في ولاية كاليفورنيا عندما عبر أحد القطارين الإشارة الحمراء
بسرعة كبيرة ، و تبين لاحقاً أن السبب هو التهاء قائد القطار بكتابة رسالة
نصية ، توفي 25 شخص في الحادث ، و كلفت الدعوات القضائية شركة
مترو لينك صاحبة القطار 500 مليون دولار ...
________________________________
:: المركز السابع ::
تحطم منفذة العمليات طائرة B2
1.4 مليار دولار
هذه الطائرة المسماه بالقاذفة B2 تحطمت بعد قليل من إقلاعها من قاعدة جوية
في 23 فبراير 2008 ، و كان سبب الحادث تعطل بعض أجهزة الكمبيوتر بسبب
الرطوبة ، هذا الحادث قُدرت كلفته بـ 1.4 مليار دولار و هو الأغلى في تاريخ حوادث
الطيران ، كلا الطيارين تمكنا من القفز بمظلتيهما إلى بر الأمان ...
________________________________
:: المركز السادس ::
ناقلة النفط أكسون فالديس
2.5 مليار دولار
في 24 مارس 1989 تسرب النفط من أكسون فالديس و لكن لم يكن كبير بالنسبة
لأكبر انسكابات النفط ، لكنها كانت مكلفة نظراً لبعد المواقع في مضيق ويليام ، و قد
تكلفت الشركة لتنظيف التسرب الناتج ما قُدر بـ 2.5 مليار دولار ...
________________________________
:: المركز الخامس ::
قاعدة آلفا لاستخراج النفط
3.4 مليار دولار
تعتبر أسوأ كارثة للنفط ، و كانت هذه القاعدة أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاج
بلغ 317000 برميل من النفط يومياً ، و في 6 يوليو 1988 تمت الصيانة الروتينية
و تم تحقق الفنيين من إزالة صمامات الأمان التي لا غنى عنها في منع تراكم الغاز
السائل الخطير ، و للأسف فإن الفنيين ارتكبوا خطأ فادح في مضخات الغاز السائل
و في غضون ساعتين فقط اشتعلت المنصة بالنيران ، حتى انهارت تماماً ، مما
أسفر عن مقتل 167 عامل ، و خسائر قدرت بـ 3.4 مليار دولار ...
_____________________________
:: المركز الرابع ::
انفجار تشالنجر
5.5 مليار دولار
تحطمت مركبة الفضاء بعد تركها لسطح الأرض بـ 73 ثانية ، متحولة إلى نيران و دخان بسبب
عطل فني ، و قد قُدرت كلفة استبدال المركبة و الأجهزة المحطمة بـ 5.5 مليار دولار في
28 يناير 1986 ...
________________________________
:: المركز الثالث ::
ناقلة النفط برستيج
12 مليار دولار
في عام 2002 تحطمت إحدى خزانات السفينة العملاقة عندما كانت تحمل
77 ألف طن من النفط قبالة الشواطيء الإسبانية بسبب عاصفة ، و عندما
حاول قائد السفينة طلب العون من السلطات جاءت أوامر من كل من
فرنسا و إسبانيا و البرتغال بالابتعاد عن الشواطيء خوفاً من التلوث التي
قد تسببه ، و قد أدت العاصفة إلى انقسام السفينة و غرقها ، و قدرت كلفة
هذه الحادثة بـ 12 مليار دولار ...
________________________________
:: المركز الثاني ::
مركبة الفضاء كولومبيا
13 مليار دولار
انفجرت هذه المركبة الفضائية في رحلة عودتها من الفضاء فوق تكساس
بسبب ثقب في أحد أجنحتها ، و قدرت كلفة هذا الحادث بـ 13 مليار دولار ...
________________________________
:: المركز الأول ::
شيرنوبل
200 مليار دولار
الكارثة الأغلى في التاريخ حدثت عام 1986 ، و قد تأثرت نصف أوكرانيا
منها بطريقة أو بآخرى ، و أثر الحادث على حياة 1.7 مليون شخص من
سكان المنطقة ، و قُدر عدد الوفيات من أثر كارثة المفاعل النووي
بـ 175 ألف شخص ، و قُدرت تكلفة الحادث بـ 200 مليار دولار ...
١٨