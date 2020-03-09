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ائمة أخطر و أغلى 10 حوادث في العالم على مر التاريخ قياساً بالدولار::سفينة تايتانيك150 مليون دولارقد يكون حادث غرق سفينة التايتانيك أشهر الحوادث في العالم ، و لكنه ليسالأغلى ، و قد غرقت السفينة العملاقة في أول رحلة لها عام 1912 و مات فيالحادث 1500 شخص ، و قد بلغت تكلفة السفينة التي تُعد الأكثر رفاهية حتىتاريخ اليوم 7 ملايين دولار و هو ما يعادل 150 مليون دولار اليوم ...________________________________::الشاحنة و جسر ويهلتال358 مليون دولارفي عام 2004 ارتطمت شاحنة تحمل 3200 لتر من الوقود بجسر ( ويهلتال )في ألمانيا ، و عندما ارتطمت بالأرض تسبب الوقود بانفجار هائل ، أدى إلىتدمير جزء كبير من الجسر ، و قُدرت تكلفة الإصلاحات و تبديل الجسر المتحطمبـ 358 مليون دولار ...________________________________::حادث مترو لينك500 مليون دولارارتطم قطاران في ولاية كاليفورنيا عندما عبر أحد القطارين الإشارة الحمراءبسرعة كبيرة ، و تبين لاحقاً أن السبب هو التهاء قائد القطار بكتابة رسالةنصية ، توفي 25 شخص في الحادث ، و كلفت الدعوات القضائية شركةمترو لينك صاحبة القطار 500 مليون دولار ...________________________________::تحطم منفذة العمليات طائرة B21.4 مليار دولارهذه الطائرة المسماه بالقاذفة B2 تحطمت بعد قليل من إقلاعها من قاعدة جويةفي 23 فبراير 2008 ، و كان سبب الحادث تعطل بعض أجهزة الكمبيوتر بسببالرطوبة ، هذا الحادث قُدرت كلفته بـ 1.4 مليار دولار و هو الأغلى في تاريخ حوادثالطيران ، كلا الطيارين تمكنا من القفز بمظلتيهما إلى بر الأمان ...________________________________::ناقلة النفط أكسون فالديس2.5 مليار دولارفي 24 مارس 1989 تسرب النفط من أكسون فالديس و لكن لم يكن كبير بالنسبةلأكبر انسكابات النفط ، لكنها كانت مكلفة نظراً لبعد المواقع في مضيق ويليام ، و قدتكلفت الشركة لتنظيف التسرب الناتج ما قُدر بـ 2.5 مليار دولار ...________________________________::قاعدة آلفا لاستخراج النفط3.4 مليار دولارتعتبر أسوأ كارثة للنفط ، و كانت هذه القاعدة أكبر منتج للنفط في العالم بإنتاجبلغ 317000 برميل من النفط يومياً ، و في 6 يوليو 1988 تمت الصيانة الروتينيةو تم تحقق الفنيين من إزالة صمامات الأمان التي لا غنى عنها في منع تراكم الغازالسائل الخطير ، و للأسف فإن الفنيين ارتكبوا خطأ فادح في مضخات الغاز السائلو في غضون ساعتين فقط اشتعلت المنصة بالنيران ، حتى انهارت تماماً ، مماأسفر عن مقتل 167 عامل ، و خسائر قدرت بـ 3.4 مليار دولار ..._____________________________::انفجار تشالنجر5.5 مليار دولارتحطمت مركبة الفضاء بعد تركها لسطح الأرض بـ 73 ثانية ، متحولة إلى نيران و دخان بسببعطل فني ، و قد قُدرت كلفة استبدال المركبة و الأجهزة المحطمة بـ 5.5 مليار دولار في28 يناير 1986 ...________________________________::ناقلة النفط برستيج12 مليار دولارفي عام 2002 تحطمت إحدى خزانات السفينة العملاقة عندما كانت تحمل77 ألف طن من النفط قبالة الشواطيء الإسبانية بسبب عاصفة ، و عندماحاول قائد السفينة طلب العون من السلطات جاءت أوامر من كل منفرنسا و إسبانيا و البرتغال بالابتعاد عن الشواطيء خوفاً من التلوث التيقد تسببه ، و قد أدت العاصفة إلى انقسام السفينة و غرقها ، و قدرت كلفةهذه الحادثة بـ 12 مليار دولار ...________________________________::::مركبة الفضاء كولومبيا13 مليار دولارانفجرت هذه المركبة الفضائية في رحلة عودتها من الفضاء فوق تكساسبسبب ثقب في أحد أجنحتها ، و قدرت كلفة هذا الحادث بـ 13 مليار دولار ...________________________________::::شيرنوبل200 مليار دولارالكارثة الأغلى في التاريخ حدثت عام 1986 ، و قد تأثرت نصف أوكرانيامنها بطريقة أو بآخرى ، و أثر الحادث على حياة 1.7 مليون شخص منسكان المنطقة ، و قُدر عدد الوفيات من أثر كارثة المفاعل النوويبـ 175 ألف شخص ، و قُدرت تكلفة الحادث بـ 200 مليار دولار ...