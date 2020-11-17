بالصور-أغلى حمامه فى التاريخ بمليون دولار

شهد مزاد بمنطقة كينيسيلار في فلوندر الشرقية ببلجيكا بيع حمام زاجل هو الأغلى في التاريخ.وذكر موقع دار مزادات "بيبا" البلجيكية وهي الدار المتخصصة في مزادات هذا النوع من الحمام عن بيع الحمام الزاجل "أرماندو" بسعر وصل إلى 1.252 مليون يورو ليصبح أغلى حمام زاجل في التاريخ.وأشار الموقع إلى أن عملية المزاد شهدت تنافسًا بين هواة تربية هذا النوع من الطيور من جميع أنحاء العالم قبل أن ينجح رجل صيني في الظفر بـ "أرماندو" مقابل هذا السعر القياسي.بالإضافة إلى ذلك ، تم بيع 7 صغار من أرماندو في المزاد حيث تم بيعها بمبلغ إجمالي لا يقل عن 150900 يورو ، أي بمعدل 21500 يورو لكل صغير من هذا الحمام الزاجل.يذكر أن "أرماندو" يعد أفضل حمام زاجل في سباقات المسافات البعيدة ومن أفضل أنواع الحمام في تاريخ رياضة ملاحقة الحمام، وهي رياضة غير رسمية يهوى البعض ممارستها.