السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته



فوائد الخوخ للحامل ​

يمتاز الخوخ بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة، لكن ما هي فوائد الخوخ للحامل وهل له من أي أضرار على صحته وصحة جنينها؟ ​

قبل أن نتعرف على فوائد الخوخ للحامل من المهم أن تعرفي ما إذا كان تناوله امنًا في هذه المرحلة.

الإجابة هي نعم، من الامن تناول الخوخ خلال الحمل لكن باعتدال، فهو غني بالحديد والسكر والبروتين والبكتين والزنك، وجميعها معادن مهمة لصحة المرأة خلال الحمل.

لكن تجدر الإشارة إلى أن الإفراط في تناوله قد يسبب تراكم وارتفاع الحرارة الداخلية للجسم، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على صحة الحمل.

في حال رغبت بتناول الخوخ خلال الحمل، فمن المهم تناول تلك المقشرة، حيث أن الشعر الموجود على قشرة هذه الفاكهة قد يهيج حلقك وحنجرتك



تنبع فوائد الخوخ للحامل من القيم الغذائية الخاصة بها، حيث أن الحبة متوسطة الحجم، والتي تقارب 150 غرام تحتوي على المغذيات التالية: ​

59 سعر حراري

14 غرام من الكربوهيدرات

1.4 غرام من الروتين

0.4 غرام من الدهون

2.3 غرام من الألياف الغذائية

10 ملغرام من فيتامين سي

489 وحدة دولية من فيتامين أ

285 ملغرام من البوتاسيوم

14 ملغرام من المغنيسيوم

0.4 ملغرام من الحديد

بما أن الخوخ يحتوي على كل القيم الغذائية سابقة الذكر، فهذا يعني أنه تناوله من قبل الحامل يمدها بالفوائد الصحية التالية: ​

المساعدة في تكوين عظام الطفل وأسنانه وعضلاته والغضاريف والأوعية الدموية بسبب احتواء اه على فيتامين سي

حماية المراة الحامل من الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وذلك بسبب وجود كل من الحديد وفيتامين سي فيه، علمًا ان الأخير يعمل على تعزيز عملية امتصاص الحديد في الجسم

التقليل من خطر ظهور علامات التمدد في جسم الحامل

يحتوي على حمض الفوليك الضروري لصحة الحامل والجنين

خفض أعراض الحمل المزعجة مثل التعب والضعف العام بسبب وجود البوتاسيوم فيه

المحافظة على توازن السوائل في الجسم

تحسين عملية الهضم لدى الحامل وحمايتها من الإصابة بالإمساك والمشاكل الهضمية المختلفة، وذلك بسبب احتواء الخوخ على الألياف الغذائية

تعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي لمحاربة ومكافحة الأمراض

يمدك بالحصة اليومية اللازمة من الفسفور خلال الحمل والضروري لبناء عظام قوية للطفل والحفاظ على قوة عظام الأم.

تحذيرات ونصائح من تناول الخوخ ​

على الرغم من وجود العديد من فوائد الخوخ للحامل، إلا أنه من الضروري معرفة النصائح والتحذيرات التالية: