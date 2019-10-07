سلسلة المناظرة ..

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اسعد الله اوقاتكم و ملاها يمنا بركة

اتمنى ان تكونو بالف خير ان شاء الله

النقاش الهادف سوف نحول معناها في نقاش وتحدي

والتحدي يتمثل في :

مناظرة اسبوعية بين عضوين في موضوع او ظاهرة

الموضوع او الظاهرة تكون لها وجهين مؤيد ومعارض

اي راي ضد راي معارض له

سنختار عضوين يختلفان في الاراء ليقوما بنقاش هادف ومميز

كل منها سوف يدافع عن وجهته وفكرته

وكل الاعضاء يشاركون في المناظرة برأيهم الكريم

طريقة سير المناظرة:

يطرح احد الاعضاء فكرة في هذا الموضوع

ويختار عضو اخر ليناظره

ويتم فتح موضوع جديد ليتناظرا فيه ويشارك باقي الاعضاء بارائهم

شروط المناظرة :

الاحترام وعدم التجريح اوالتهجم

مناقشة الافكار والاراء وليس الاشخاص

و تقديم البراهين

و عدم التوتر

هذا احياء لفكرة الاخت الكريمة @ليليا مرام

وان شاء الله نفيد ونستفيد

في انتظار مشاركاتكم القيمة

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب