"تعرف على هذه البحيرات الجميلة"

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الموضوع واضح من العنوان أحبتي

اليكم هذه التحف الطبيعية

سبحان من صور هذا الجمال

1. بحيرة بيهوي | تشيلي

تقع هذه البحيرة الجميلة في المنتزه الوطني "تورس دل فيينا" في تشيلي، وتحيطها الجبال والمنحدرات المثلجة والطبيعة الخلابة المليئة بالحيوانات البرية المحلية. تعتبر موقع تخييم عالمي وتستقطب رحالة من جميع أنحاء العالم.

2. بحيرة تال | الفليبين

تعتبر أكبر بحيرة تقع في جزيرة بركانية في العالم وهي جزيرة لوزون، أكبر جزر الفلبين. تبتهج باللون الأخضر الغامق وبمياهها العذبة، وتحوي مادة الكبريت بكمية كبيرة كونها مقر لصب السيول البركانية أثناء الانفجارات البركانية الكثيرة الصادرة من بركان تال الواقع بالقرب منها.

3. بحيرة تيأنشي | الحدود بين الصين وكوريا الشمالية

سميت بـ"بحيرة الجّنة" بسبب موقعها المميز داخل فوهة بركانية تقع في قمة جبل بايكدو البركاني. تحكي أسطورة محلية عن وجود عشرون وحش داخل مياهها.

4. بحيرة كاواغوتشي | اليابان

وهي ثاني أكبر بحيرة من ضمن خمسة بحيرات فوجي، وتطل على أعلى قمة في اليابان وهي قمة جبل فوجي الشهير. مناخها في الصيف بارد وفي الشتاء تتحول إلى بحيرة جليدية مذهلة المنظر.

5. بحيرة وهوا | الصين

تعتبر هذه البحيرة واحدة من أكثر البحيرات الفريدة من نوعها بالعالم كونها تخلق ألوان عديدة داخل مياهها العذبة، ولذلك سميت بـ"بحيرة خمسة الزهور". تملأ أرضها الأشجار العتيقة وهذا يزيد من سحرها. تعتبر مقدسة عند البوذيون.



6. بحيرة جبل روابيهو | نيوزيلندا

تقع هذه البحيرة في أعالي الجبل البركاني الفعّال روابيهو، والذي تملأه مواقع تزلج السكي الشهيرة والخطيرة. تحوي البحيرة المعادن السّامة ولكن هذا لا يمنع من مشاهدتها كونها توفر منظر طبيعي خلاب ومدهش. لقد صور بالقرب منها مقاطع عديدة من أفلام سيد الخواتم الذي بحسبه تقع هذه البحيرة في جبل الموت في أرض موردور.



ثاني أكبر بحيرة صنعها الإنسان بمعنى أنه تحكم بمجرى مياهها وركزها في مكان واحد، وهي عبارة عن خزان مياه كبير، وتكثر من حولها السياحة والاستجمام ويقصدها سنوياً 2 مليون سائح ويقيمون بالفنادق المنتشرة من حولها والمطلة على جمالها الخلاب. 7. بحيرة بأول | بين يوتا وأريزونا | الولايات المتحدةثاني أكبر بحيرة صنعها الإنسان بمعنى أنه تحكم بمجرى مياهها وركزها في مكان واحد، وهي عبارة عن خزان مياه كبير، وتكثر من حولها السياحة والاستجمام ويقصدها سنوياً 2 مليون سائح ويقيمون بالفنادق المنتشرة من حولها والمطلة على جمالها الخلاب.

8. بحيرة براتان |اندونيسيا

تقع هذه البحيرة في شمال جزيرة بالي الإندونيسية، تحيطها بحيرات أخرى التي تعتبر أيضاً بركانية. إحدى مميزات هذه البحيرة هي أنه يقع على ضفتها معبد هندوسي شهير ولذلك يقصدها العديد من الحجاج والمؤمنين.

9. بحيرة بايكال | روسيا

تعتبر هذه البحيرة أعمق بحيرة للمياه العذبة في العالم ويصل عمقها إلى 1642 متراً وتعتبر أيضاً واحدة من أقدم البحيرات في الكرة الأرضية حيث يرجع تكوينها إلى 25 مليون سنة. تملؤها في معظم أوقات السنة الكتل الجليدية، وتقع في جنوب سيبيريا في روسيا.