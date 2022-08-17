بلد المليون ونص المليون شهيد

ربما من العنوان سيبدوا لك الموضوع مرتبط ببلدنا الحبيب الجزائر نعم هو كذلكراودتني فكرة جميلة خاصة اننا نعيش في بلد بمساحة تجعل من في رتبة 10 من حيث اكبر الدولة مساحةوذلك مايعني ان بلدنا هذا يزخر بمناطق عديدة بتعدد الثقافات والولاياتفاردت طرح فكرة جميلة الى وهي ان يعرف كل منا منطقته لتكن لنا صورة جميلة على مختلف مناطق بلدنا الحبيبلذلك ساعرف لكم بمنطقتي واتمنى ان تنال اعجاب اخوتي واصدقائي الاعضاءانا من ولاية باتنة بتحديد دائرة مروانةمروانةمدينة مروانة merouana أو " كورناي " كما كانت تلقب في عهد الأستعمار الفرنسي بدائرة مروانة هي مدينة جزائرية تابعة لولاية باتنة و تبعد عن مقر الولاية بـ 40 كلم، وتعتبر الشاوية اللهجة الأصلية لمعظم سكانها، ويقصد بالشاوية إحدى اللهجات الامازيغية والشاوية هم سكان منطقة الاوراس عامة الذين يعتبرون من السكان الاصليين للجزائر. تعتبر دائرة مروانة من أقدم الدوائر على الصعيد الوطني وهي عاصمة لسهل بلزمة والحظيرة الوطنية بلزمة.الموقع والتضاريسفلكيا تقع دائرة مروانة في دائرة العرض 35.6286 درجة شمالا، و خط الطول 5.9117 درجة شرقا. أما جغرافيا فتقع مروانة في الجزء الشمالي لولاية باتنة يحدها شمالا أولاد سلام والمسيل ومن الشمال الشرقي عين جاسر و من الغرب رأس العيون ونقاوس وشرقا سريانة و من الجنوب الشرقي مدينة باتنة و من الجنوب عين التوتة. تتكون دائرة مروانة من أربعة بلديات وهي حيدوسة، قصر بلزمة، وادي الماء، مروانة. تحيط مدينة مروانة الجبال من كل الجوانب مما يجعل تضاريسها يغلب عليها الطابع الجبلي، ومن أشهر جبالها الشلعلع ومستاوه والرفاعه ولكل جبل اسم الشلعلع وبوغيول وفاخرة وتيقلت و الموثن وثيسراس واعلى قمم جبال منطقة مروانة هي الرفاعة بتاكسلانت ثم ايليسان وتاربات بقرية علي النمر... ولاننسى جبال لمحاسر ( توغاي )الذي يمتد من أغرادو إلى ألموثن حيث توجد به أعلى قمة وهي قمة (عرفة) وينبع فيه ماء لا يشبهه ينبوع في المنطقة من حيث برودة مائه حتى خلال أيام شهر أوت الحارة, كما يحتوي هذا الجبل على مناجم من العهد الاستعماري ولا ننسى أنه يحوي على رمز ثورة التحرير المجيدة الذي أستشهد فيه مئات من الشهداء وهو غار أوكرميش .غير أن هذه السلسلة الوعرة من التضاريس الجبلية لم تمنع من وجود سهل بلزمة الواسع الذي يعتبر من أكبر السهول في الجزائر. و منطقة مروانة منطقة زلزالية حديثة النشأة وهو الأمر الذي استدعى إقامة مركز لرصد الزلازل وهو الوحيد في ولاية باتنة.تزدان قمم جبال مروانة في كل فصل شتاء بالثلوج البيضاء التي تمنحها مناظرا جذابة مما يجعلها لوحة طبيعية رائعة.النشأة والتاريخيرجع تأسيس المدينة إلي حقبة الرومان سنة 127م حينها كانت تسمى لامصبة (lamasba) وهي حصن عسكري تعرضت لتخريب من قبل الوندال وأعاد بنائها البزنطيون وأضحت منطقه عسكريه لمتقاعدي الجيش البيزنطي ويشاء الله أن يخرب هذا الحصن في الفتح الإسلامي وفي عهد حكم العثمانين ثم تم إعادة تأسيس القاعدة العسكرية وأوكلت لها مهام جمع الضرائب أما في عهد الاستعمار الفرنسي وهي حقبة التأسيس كمدينه حيث وضع حجر الأساس سنة 1909م وتأسست الدائرة سنة 1912م باسم "كورناي" (corneille) ولا تزال مروانة إلى اليوم دائرة و لم تتغير سوى تسميتها. لقد شهدت المنطقة عدة ثورات آخرها ثورة علي موسي 1916 م بجبال مستاوه ولم تذكر كتب التاريخ هذه الثورة كما شهدت أولى العمليات في الفاتح من نوفمبر بما يقارب 30هجوم في مختلف أنحاء المنطقة ومن أبطال و شهداء المنطقة نذكر كل من علي النمر وزيزه مسيكه وصالح لندوشن.معالم المدينة* مقام الشهيد، الذي أقيم كنصب تذكاري تخليدا لأرواح الشهداء بشكله الرائع و توسطه لغابة كبيرة من أشجار الصنوبر يعلو أكثر من 15 مترا في سماء مروانة.* المسجد العتيق، و هو أقدم مسجد في مروانة أسس سنة 1936.* متحف ثورة 1954، و قد تم إقامته حديثا ليحوي جل خبايا ثورة كانت المدينة منطلقا لها.* الملعب ذو الأرضية العشبية الخضراء، الذي تم الانتهاء من ترميمه سنة 2006.* عمود الهاتف الذي أنشىء بغرض تركيب هوائيات الهاتف و التلفزيون يعلو لأكثر من 80 م في السماء.* مصنع لصناعة الأواني الألمنيومية و مصنع آخر لصناعة البسكويت.* قلعة (تقليعت اوقازيط) المتواجدة بجبل بوغيول وهي قلعة اثرية بها مجاري المياه العذبة تحت الاحجار لم يتم كشف خباياها إلى يومنا هذا، وهناك قصة حول اكتشاف مجرى هذه المياه بهذه القلعة الأثرية.* وهناك مشاريع ضخمة قيد الإنجاز كشأن محطة نقل المسافرين و كذا مستشفى الأمراض العقلية، إضافة إلى مركز رياضي جواري ودراسة مشروع الطريق الجديد الرابط بين مروانة وباتنة والذي سيضم نفقا بطول 3 كلم.الرياضةتمتلك مروانة فريقا رياضيا عريقا تأسس سنة 1933 وقد قاد بطوله ما بين الرابطات لثلاث مواسم كاملة منذ 2005، وارتقى إلى القسم الوطني الثاني خلال موسمه الحالي 2009. يحمل الفريق اسم أمل بلدية مروانة ABM الحامل للونين الأسود والأصفر. كما تمتلك فرق آخر في كرة القدم وهي نادي حي شيدي نادي حي علي النمر و فرق الشبيبة الرياضية مروانة في كرة الطائرة .لفنون الشعبيةتمتلك مروانة مجموعة من الفنانين الغنائيين معروفين على الساحة الوطنية، امثال عيسى قليل الذي يؤدي الطابع الشاوي بالقصبة، وعلاوة طوطو إضافة إلى كل من الفنان مسينيسا وكذا نصر حرة من بلدية وادي الماء.