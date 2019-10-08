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ظاهرة تأخر ظهور الأسنان عند الأطفال
تلاحظ العديد من الأمهات عدم ظهور الأسنان لدى طفلها حتى بعد بلوغه السن المناسب لظهور الأسنان وهو النصف الثاني من السنة الأولى من عمره، وتبدأ بالتساؤل بقلق على الأسباب التي أدت إلى التأخر. إن عدم ظهور الأسنان لا يعني عدم وجودها، فهي تكون مكتملة النمو داخل الفكين، ولكنها لم تخرج بعد من أماكن اختبائها لأنه لم يأت وقت ظهورها، ولا يمكن أن تصف الأم حالة طفلها بأنّها تأخّر في ظهور الأسنان إلا بعد مرور ثلاثة عشر شهراً من عمره دون بروز أي سن من أسنانه وقتها يمكن أن تبحث عن الأسباب
أسباب تأخر ظهور الأسنان:
العامل الاول :
العوامل الوراثية بحيث تكون صفة التأخر في ظهور الأسنان موروثة عند أقربائه، ولا يعتبر هذا السبب مقلقاً ولا يسع الأم سوى الانتظار حتى تظهر أسنانه بالوقت المحدد لها طبيعياً.
العامل الثاني:
عدم حصول الطفل على الكميات والنوعيات المناسبة من الطعام، لأنّ الأسنان تحتاج إلى عناصر غذائية معينة لكي تظهر وتنمو بشكل قوي كالكالسيوم.
العامل الثالث:
وجود خلل صحي لدى الطفل كقصور في الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى حدوث خلل في نموه الطبيعي بشكل عام ويؤثر كذلك على أسنانه.
العامل الرابع:
عدم حصول الطفل على كميات كافية من فيتامين د، والذي يعد مهماً جداً للحصول على بنية قوية وأسنان طبيعية
علاج مشكلة تأخر ظهور الأسنان:
في حال تأخر التسنين لدى الطفل بعد بلوغه ثلاثة عشر شهراً، لا بد من الوالدين أخذ طفلهم إلى الطبيب لكي يقوم بإجراء بعض الفحوصات اللازمة للإطمئنان على صحة الطفل والتأكد من عدم وجود أسباب مرضية كقصور الغدة الدرقية، ويقوم الطبيب بفحص نسبة الكالسيوم وفيتامين د لدى الطفل، ومن ثم يقوم الطبيب بإعطاء الطفل العلاج المناسب في حال كان السبب واضحاً، وإن لم يظهر سبب واضح سيطلب من الوالدين الانتظار حتى تظهر أسنانه وحدها.
يمكن أن تظهر بعض الأسنان وتتوقف عن الظهور لمدة زمنية معينة، فإن كانت هذه المدة قصيرة ليس هنالك داعٍ للقلق أما في حال كانت المدة طويلة جداً، فقد يكون هذا بسبب صغر الفك، أو التليف في اللثة، مما يدعي العلاج حتى تعود الأسنان إلى الظهور مرة أخرى
طرق العناية بأسنان الأطفال:
يجب أن تعتني الأم بأسنان طفلها قبل وبعد ظهورها حتى لا يصاب بمشاكل الأسنان، وسنذكر بعض النصائح التي تساعد الأم بذلك، ومنها:
القيام بتظيف اللثة يومياً باستخدام الماء.
- المداومة على تنظيف اللسان بعد إرضاع الطفل لأن الحليب سيبقى عالقاً عليه في حال عدم إزالته بواسطة الفرشاة الخاصة.
- عدم استخدام معجون الأسنان قبل العام، وتجنب تعريض الطفل للفلوريد قبل الست شهور.
- تجنب تعويده على الرضاعة لأنّها تسبب مشاكل عديدة .
- عدم تعويد الطفل على المواد المحتوية على السكر.