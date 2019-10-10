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كل شيئ عن ألم الظهر ** معلومات من تجميعي **







الشكوى من الم الظهر مسألة شائعة جدًا

إذ يعتبر الم الظهر السبب الأكثر انتشارا للتوجه للعلاج الطبي

في حال فشلت محاولات تجنب الم الظهر فان علاجاً بسيطاً يمكن القيام به من البيت بالإضافة إلى الحرص على تفعيل الجسم بشكل صحيح من شانها أن تعالج الام الظهر خلال عدة أسابيع ليعود الظهر إلى حالته الصحية السليمة لمدة زمنية طويلة.

يعتبر اللجوء لحل جراحي لالام الظهر مسالة نادرة جداً



اسباب الم الظهر

الظهر هو مبنى مركب يتكون من عظام، عضلات، أربطة أوتار و فقرات هي عبارة عن بطانة مستديرة الشكل مصنوعة من مادة غضروفية و التي تستخدم لكبح الارتجاجات بين فقرات العمود الفقري.

اسباب الم الظهر عديدة والتي يمكن أن تحدث في أي من مركبات الظهر المختلفة ولكن أحيانا لا يمكن تحديد اسباب الام الظهر لدى بعض المرضى: كل شيئ عن ألم الظهر ** معلومات من تجميعي **الشكوى من الم الظهر مسألة شائعة جدًاإذ يعتبر الم الظهر السبب الأكثر انتشارا للتوجه للعلاج الطبيفي حال فشلت محاولات تجنب الم الظهر فان علاجاً بسيطاً يمكن القيام به من البيت بالإضافة إلى الحرص على تفعيل الجسم بشكل صحيح من شانها أن تعالج الام الظهر خلال عدة أسابيع ليعود الظهر إلى حالته الصحية السليمة لمدة زمنية طويلة.يعتبر اللجوء لحل جراحي لالام الظهر مسالة نادرة جداًالظهر هو مبنى مركب يتكون من عظام، عضلات، أربطة أوتار و فقرات هي عبارة عن بطانة مستديرة الشكل مصنوعة من مادة غضروفية و التي تستخدم لكبح الارتجاجات بين فقرات العمود الفقري.اسباب الم الظهر عديدة والتي يمكن أن تحدث في أي من مركبات الظهر المختلفة ولكن أحيانا لا يمكن تحديد اسباب الام الظهر لدى بعض المرضى: ​

التوتر العضلي: في اغلب الحالات تكون اسباب الام الظهر ناجمة عن توتر (شد) العضلات والأربطة، جراء القيام برفع وزن ثقيل بشكل غير صحيح، أو نتيجة لحركة فجائية غير صحيحة و أحيانا يمكن أن تتسبب التشنجات بالعضلات بالام الظهر. ​

مشاكل في مبنى الظهر: في حالات معينة تعود اسباب الم الظهر إلى مشاكل في مبنى الظهر نفسه، مثل الإصابة بفقرة بارزة أو ممزقة فالأقراص الفقرية تستخدم ككابح بين فقرات العمود الفقري ويمكن، أحيانا أن تتحرك المادة اللزجة المتواجدة داخل غلاف القرص الفقري، من مكانها وتبرز، أو تمزق القرص، ما يؤدي إلى الضغط على عصب معين وعلى الرغم من ذلك فأن اغلب الأشخاص الذين يعانون من قرص فقري بارز أو ممزق لا يعانون أي الام نتيجة هذا الوضع. ​

عرق النسا: في حالة قام القرص الفقري البارز أو الممزق بالضغط على احد الأعصاب الرئيسية في منطقة الظهر، يمكن للالم الناتج عن هذا الضغط أن ينتقل باتجاه الرجل والتسبب بعرق النسا و هو ألم حاد جدا يسبب وخزاً ابتداء من مؤخرة الإنسان وعلى امتداد الجانب الخلفي لساقه. ​

التهاب المفاصل: المفاصل الأكثر عرضة للإصابة كنتيجة لمرض الفصال العظمي هي: الحوض، اليدين، الركبتين والقسم السفلي من الظهر و في حالات معينة يمكن للفصال العظمي في العمود الفقري أن يؤدي إلى تضييق المنطقة التي تحيط بالعمود الفقري، وهذا الوضع يسمى بلغة الطب "تضيق العمود الفقري ​

شذوذ في مبنى الهيكل العظمي: من الممكن أن تظهر الام الظهر في حال وجود انحناءات غير سليمة في العامود الفقري و إذا أصبحت هذه الانحناءات مسالة مبالغ فيها فمن المحتمل ان يظهر القسم العلوي للظهر وكأنه أكثر تحدبا من العادة والقسم السفلي للظهر يبدو وكأنه أكثر تقعرا من العادة. ​

هشاشة العظام: من الممكن أن تظهر كسور الاجهاد في فقرات العمود الفقري في حالة هشاشة العظام ووجود ثغرات بداخلها. ​



ظواهر نادره نسبيا ولكنها خطيرة: ​

اعراض ذيل الفرس ​ ورم سرطاني في العامود الفقري ​ عدوى في العامود الفقري ​

عوامل الخطر:

عوامل يمكن أن تزيد من إمكانية التعرض لالام الظهر، في منطقة أسفل الظهر: ​

التدخين ​

زيادة في الوزن ​

جيل متقدم ​

بذل جهد بدني في العمل ​

الجلوس في العمل ​

العمل تحت طائلة ضغط كبير ​

الاكتئاب. ​

تشخيص الم الظهر:

غالبا لا توجد حاجة لإجراء فحوصات طبية شاملة لتشخيص سبب الم الظهر لكن في حال توجهك لتلقي الاستشارة الطبية بخصوص الام الظهر سيقوم الطبيب المختص بالعظام بفحص ظهرك وتقييم قدرتك على الجلوس، الوقوف، المشي ورفع رجليك.

كما سيقوم الطبيب المعالج أيضا بفحص المنعكسات بواسطة مطرقة المنعكسات المصنوعة من المطاط و من شأن فحوصات التقييم هذه أن تحدد مصدر الام الظهر ومدى قدرتك على التحرك دون أن تشعر بمعاناة أو الم وهل تعاني من تشنج في العضلات.

كل هذه الامور تساعد على استبعاد حالات طبية خطيرة والتي من الممكن أن تشعرك بالام الظهر و في حال الشك بوجود أسباب اخرى كورم سرطاني، كسر، عدوى أو أي حالة طبية اخرى، من شأنها أن تؤدي لالام الظهر، يحتمل أن يطلب منك الطبيب إجراء سلسلة فحوصات موسعة أكثر و التي تتضمن: ​

تصوير بالأشعة السينية: هذه الصور تستطيع أن تبين مبنى العظام والكشف عن التهابات مفاصل أو عظام مكسورة. ​

التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي: هذا النوع من الفحوصات أو الصور يستطيع الكشف عن بروز أقراص فقرية أو مشاكل بالعظام، العضلات، الأنسجة، الأوتار، الأعصاب، الأربطة أو الأوعية الدموية. ​

مسح العظام. ​

فحوصات اعصاب. ​

علاج الم الظهر:

من اجل علاج الم الظهر من المحتمل أن يصف لك الطبيب أدوية لعلاج الالتهاب و في حالات معينة أدوية لإرخاء العضلات، في سبيل تخفيف الام الظهر الخفيفة وحتى الام الظهر المتوسطة والام الظهر التي لا تتحسن بتناول مضادات الاوجاع التي يمكن اقتنائها دون الحاجة لوصفة طبية و من الممكن تناول أدوية مخدرة لفترة زمنية قصيرة

في غالبية الحالات يمكن علاج الام الظهر في وقت لا يتعدى عدة أسابيع، بمساعدة علاجات بسيطة وذاتية يمكن القيام بها في البيت والاعتناء بحالتك بشكل كاف و يمكن ان تكون الأدوية المهدئة لالام الظهر والتي لا حاجة للحصول على وصفة طبية لاقتنائها، هي كل ما تحتاجه لتخفيف الام الظهر.

الراحة لفترة قصيرة بالسرير من الممكن ان تساعدك إلا أن الاستلقاء لمدة أكثر من يومين من الممكن أن يضر بك بدل أن يفيد و في حال عدم نجاح علاج الام الظهر البيتي فانه بإمكان الطبيب أن يصف لك أدوية أكثر فعالية أو طرق علاج اخرى، مثل العلاج الفيزيائي (العلاج الطبيعي) او الرياضة البدنية.

في حال عدم نجاح الوسائل الأُخرى في تخفيف الام الظهر وانتقال الألم باتجاه الأرجُل قد يقوم الطبيب بحقنك بالكورتيزون و هذه الحقنة تستعمل ضد الالتهاب، ويتم تفريغها في الفراغ الموجود حول العامود الفقري

العملية الجراحية : فقط عدد قليل من الناس يحتاجون لحل جراحي لالام الظهر و لا يوجد أي حل جراحي ناجع لالام الظهر والتي تكون نتيجة لمشاكل في العضلات والأنسجة الرخوة بالظهر و يمكن طرح الحل الجراحي بشكل عام فقط في حال نجمت الام الظهر عن بروز قرص فقري

في حال نجمت الام ظهرك عن ضعف متقدم في العضلات أو نتيجة للضغط على احد الأعصاب في الظهر، يمكن للعملية الجراحية أن تفيدك.

أنواع العمليات الجراحية التي تستخدم من اجل علاج الام الظهر (Back pain) تشمل: ​

دمج الفقرات ​

استبدال القرص الفقري ​

استئصال جزئي للقرص الفقري ​

استئصال جزئي للفقرة ​

الوقاية من الم الظهر

من أجل المحافظة على ظهر معافى وقوي ننصحك بالتالي : ​

اجراء تمارين رياضية منظمة. ​

بناء كتلة عضلات وتليينها. ​

التوقف عن التدخين. ​

المحافظة على وزن سليم. ​

تحريك الجسم بصورة سليمة بما في ذلك: ​

الوقوف بشكل صحيح. التأكد من أن وضعية الحوض حيادية ​

الجلوس بشكل سليم. احرص على اختيار كرسي مع دعم للقسم السفلي لظهرك، مزود بسناد لليدين وقاعدة متحركة. ​

نمط حياة صحي، المواظبة على تحريك رجليك. ​

بإمكانك أن تمنع الام الظهر بواسطة تحسين لياقتك البدنية وتعلم ممارسة الحركات الجسدية بشكل سليم. ​

العلاجات البديلة:

اغلب الناس يتوجهون للعلاجات اليدوية كي يخففوا من الام الظهر التي يعانون منها، من بين العلاجات المستخدمة لعلاج الام الظهر: ​

علاجات لتقويم العمود الفقري ​

الوخز بالإبر الصينية ​

التدليك ​