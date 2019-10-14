الدعاء لزوج عمتي المتوفى

سكون الفجر
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
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السلام عليكم ورحمة الله
أرجوا منكم الدعاء لزوج عمتي فلقد توفي بعد مدة قصيرة من معاناته مع مرض السرطان أعاذني وإياكم منه
رحمك الله يا عمي واسكنك فسيح جناتك
والهمك يا عمتي الصبر والسلوان
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
أرجوا منكم الدعاء لزوج عمتي فلقد توفي بعد مدة قصيرة من معاناته مع مرض السرطان أعاذني وإياكم منه
رحمك الله يا عمي واسكنك فسيح جناتك
والهمك يا عمتي الصبر والسلوان
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين