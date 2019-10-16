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    الجزائر 3 : 0كولومبيا

المشروب المحرم" على الحوامل.. حتى القليل منه خطر على الأجنة

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,965
النقاط
746
الجنس
ذكر
بعد ثبوت مخاطرها على الأجنة بما قد يصل إلى فقدانها، حذر العلماء النساء الحوامل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين حتى ولو بكميات قليلة، وعلى رأسها القهوة.

وأشارت دراسة حديثة، تقودها المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، وأجريت على أكثر من 1200 امرأة، إلى أن حتى المستويات المنخفضة من الكافيين تشكل خطرا قبل الحمل وأثنائه.
وتتعارض هذه التوصية مع أخرى سابقة، قالت إن تناول كوبين من القهوة سريعة التحضير يوميا آمن للحوامل، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويبدو أن هذا الموضوع صار محل نقاش كبير، لأن هناك أدلة على أن الكافيين، الذي يوجد أيضا في مشروبات أخرى الشاي ومشروبات الطاقة، ليس له أي تأثير على الأجنة في الرحم.


ويزعم الباحثون، في الدراسة التي سيتم تقديمها في مؤتمر الجمعية الأميركية للطب التناسلي في فيلادلفيا، أن "أي مستوى من تناول الكافيين أثناء الحمل قد يزيد من خطر فقدان الحمل، خاصة في الأسابيع الثمانية الأولى من فترة الحمل".
وقال الباحثون إن "النساء اللواتي يحاولن الحمل قد يستفدن من عدم تناول الكافيين".
واستند فريق البحث، بقيادة ألكسندرا بوردو سميث، إلى دراسة أجريت عام 2014 نظرت في آثار الإسبرين أثناء الحمل، حيث طلب من المشاركات، 1228 امرأة ممن حاولن الحمل بين عامي 2007 و2011، الإبلاغ عن مقدار الكافيين والكحول الذي تناولنه في تلك الفترة.
و تم قياس مستويات الكافيين في الدم، لكن ليس من الواضح ما إذا كان قد طلب منهم تسجيل نظامهم الغذائي، لأن الأطعمة مثل الشوكولاته تحتوي على مادة الكافيين.
وأظهرت النتائج أن تناول مشروب أو أكثر من الكافيين في اليوم، بما في ذلك القهوة والشاي أو المشروبات الغازية، قبل الحمل يرتبط بخطر فقدان الأجنة.
لذلك، خلص الباحثون إلى أن النساء اللواتي يفكرن في الحمل يمكن أن يستفدن من التخلص من الكافيين بالكامل من نظامهم الغذائي.
وأظهرت النتائج أيضا أن حتى النساء اللاتي يتناولن كميات أقل من الحد الأدنى الموصى به يوميا من الكافيين، بقين في خطر فقدان الحمل بصورة أكبر.
وجاء في ملخص الدراسة: "أظهر ضبط الغثيان والقيء والعوامل الأخرى التي تتغير خلال فترة الحمل المبكرة، أن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين بمستويات أقل من تلك المرتبطة بالتوصية الطبية، ارتبط بشكل إيجابي مع خطر فقدان الأجنة".
لم يفسر الباحثون سبب وجود الرابط، لكن آثار الكافيين على الجسم مفهومة جيدا، ذلك أنه يعد منبها، ويمكن أن يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وكلاهما لا ينصح به أثناء الحمل.
يشار إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا توصي بألا تتناول النساء الحوامل أكثر من 200 ميلليغرام من الكافيين يوميا، وهو ما يعادل تناول كوبين من القهوة سريعة التحضير، أو كوب واحد من القهوة المصفاة.
وقال نائب رئيس الجمعية الأميركية لتوحيد المقاييس، هيو تايلور: "البيانات حول تناول الكافيين والحمل لا تزال غير حاسمة إلى حد ما. ومع ذلك، فمن الصعب أن نرى أي ضرر يمكن أن يحدث للنساء أو الأطفال من الحد من الكافيين أو القضاء عليه".
أما يينغ تشيونغ أستاذ طب الولادة في جامعة ساوثامبتون، فقال إن هناك قيودا على الدراسة، ذلك أنها "لم تكن مصممة للنظر في الكافيين، وأنه تم الإبلاغ عن تناول الكافيين في الاستبيانات".
وأضاف: "لا أعتقد أن هناك ما يبرر تقديم المشورة بناء على هذا الملخص، الذي لم ينشر أو تتم مراجعته من قبل باحثين آخرين".
وأوضح أن "ثقافة القهوة المتأصلة في مجتمع اليوم ستحتاج إلى الكثير من الدراسات الجوهرية للتغيير".1571230682399.png
 
زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
إنضم
14 جوان 2016
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1,491
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
اعتقد انها دراسة خاطئة لأن معظم الحوامل يتناولن القهوة و لم يحدث أي ضرر لاجنتهن و هذا منذ عقود ،و الدليل شباب و اطفال اليوم .
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,965
النقاط
746
الجنس
ذكر
قال زاد الرحيل:
اعتقد انها دراسة خاطئة لأن معظم الحوامل يتناولن القهوة و لم يحدث أي ضرر لاجنتهن و هذا منذ عقود ،و الدليل شباب و اطفال اليوم .
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شكرااا لمرورك وتعليقك الطيب
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,965
النقاط
746
الجنس
ذكر
قال زاد الرحيل:
اعتقد انها دراسة خاطئة لأن معظم الحوامل يتناولن القهوة و لم يحدث أي ضرر لاجنتهن و هذا منذ عقود ،و الدليل شباب و اطفال اليوم .
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بس هم لما يسون شى ترى لة اسس علمية سليمة يعنى لا يا خذون الا مور بشكل عشوائى
 
زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
4,452
النقاط
1,491
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال ناصر dz:
بس هم لما يسون شى ترى لة اسس علمية سليمة يعنى لا يا خذون الا مور بشكل عشوائى
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هناك طبيب اسمه الدكتور علي يعيش في الغرب لكنه يعارض بعض الأسس العلمية و أنشأ قناة اسمها .فكر تاني يصحح من خلالها بعض الأفكار الخاطئة التي نعتمدها في حياتنا و في المجال الصحي تحديدا.و أننا نسير في الاتجاه الخاطئ .
 
زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
4,452
النقاط
1,491
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
عفوا عن الخطأ
الدكتور كريم علي و هذا ليس اعلان له انما من أجل الاستفادة لمن اراد.
 
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