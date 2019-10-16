المشروب المحرم" على الحوامل.. حتى القليل منه خطر على الأجنة

قال ناصر dz: بس هم لما يسون شى ترى لة اسس علمية سليمة يعنى لا يا خذون الا مور بشكل عشوائى إضغط للتوسيع...

هناك طبيب اسمه الدكتور علي يعيش في الغرب لكنه يعارض بعض الأسس العلمية و أنشأ قناة اسمها .فكر تاني يصحح من خلالها بعض الأفكار الخاطئة التي نعتمدها في حياتنا و في المجال الصحي تحديدا.و أننا نسير في الاتجاه الخاطئ .