  • انتهت
    الجزائر 3 : 0كولومبيا

مخلعة سطايفية

توبة توتة

توبة توتة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 جانفي 2017
المشاركات
54
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
نجيب بصل و نقطعو قطع صغيرة و نحطو في كوكوطة مع شوية فلفل حار مرحي و زيت و نحطهم فوق نار قليلة ونصكر عليها حتى تذبل بصلة
من جهة أخرى نجيب شحمة نهرسها بلمهراس مليح متكثريش بأه مجيكش مخلعة مزهمة
كي نخلص من شحمة نشوفو بصل اذا ذبل و يكون بارد نخلطوه مع شحمة و نجيب طماطم مصبرة ندير مغرفة كبيرة وشوي و نزيد نحطلها مغرفة هريسة و فلفل اكحل و كسبر و ملح واذا عندك طماطم جلوف تكوني مغليتها و راحتها تزيد لبنة في لمخلعة و تخلطي مليح مكوانت مع بعض بيدك ماشي بالمغرفة تخلطي تخلطي حتى تندمج مكونات مع بعضاها و نخليها على الجنب
واكيد تكوني وجدتي لعجينة و متكونش مدلوكة مليح باه تقدري تهزيها بعد كي طيبيها
نجيب قرصة عجين و قرصة شحمة
نحل شوية عجين و نحط فوق و شحمة و نزيد نغطيها بقرصة عجينة و نقرص بزيت و نحطها طيب في طاجين حيييحححح
و بالصحة و لهنا
مخلعة تاع سطايفية
ولاد بوسلامة
 

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