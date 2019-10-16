مخلعة سطايفية

توبة توتة
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نجيب بصل و نقطعو قطع صغيرة و نحطو في كوكوطة مع شوية فلفل حار مرحي و زيت و نحطهم فوق نار قليلة ونصكر عليها حتى تذبل بصلة
من جهة أخرى نجيب شحمة نهرسها بلمهراس مليح متكثريش بأه مجيكش مخلعة مزهمة
كي نخلص من شحمة نشوفو بصل اذا ذبل و يكون بارد نخلطوه مع شحمة و نجيب طماطم مصبرة ندير مغرفة كبيرة وشوي و نزيد نحطلها مغرفة هريسة و فلفل اكحل و كسبر و ملح واذا عندك طماطم جلوف تكوني مغليتها و راحتها تزيد لبنة في لمخلعة و تخلطي مليح مكوانت مع بعض بيدك ماشي بالمغرفة تخلطي تخلطي حتى تندمج مكونات مع بعضاها و نخليها على الجنب
واكيد تكوني وجدتي لعجينة و متكونش مدلوكة مليح باه تقدري تهزيها بعد كي طيبيها
نجيب قرصة عجين و قرصة شحمة
نحل شوية عجين و نحط فوق و شحمة و نزيد نغطيها بقرصة عجينة و نقرص بزيت و نحطها طيب في طاجين حيييحححح
و بالصحة و لهنا
مخلعة تاع سطايفية
ولاد بوسلامة
من جهة أخرى نجيب شحمة نهرسها بلمهراس مليح متكثريش بأه مجيكش مخلعة مزهمة
كي نخلص من شحمة نشوفو بصل اذا ذبل و يكون بارد نخلطوه مع شحمة و نجيب طماطم مصبرة ندير مغرفة كبيرة وشوي و نزيد نحطلها مغرفة هريسة و فلفل اكحل و كسبر و ملح واذا عندك طماطم جلوف تكوني مغليتها و راحتها تزيد لبنة في لمخلعة و تخلطي مليح مكوانت مع بعض بيدك ماشي بالمغرفة تخلطي تخلطي حتى تندمج مكونات مع بعضاها و نخليها على الجنب
واكيد تكوني وجدتي لعجينة و متكونش مدلوكة مليح باه تقدري تهزيها بعد كي طيبيها
نجيب قرصة عجين و قرصة شحمة
نحل شوية عجين و نحط فوق و شحمة و نزيد نغطيها بقرصة عجينة و نقرص بزيت و نحطها طيب في طاجين حيييحححح
و بالصحة و لهنا
مخلعة تاع سطايفية
ولاد بوسلامة
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