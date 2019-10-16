مخلعة سطايفية

نجيب بصل و نقطعو قطع صغيرة و نحطو في كوكوطة مع شوية فلفل حار مرحي و زيت و نحطهم فوق نار قليلة ونصكر عليها حتى تذبل بصلة

من جهة أخرى نجيب شحمة نهرسها بلمهراس مليح متكثريش بأه مجيكش مخلعة مزهمة

كي نخلص من شحمة نشوفو بصل اذا ذبل و يكون بارد نخلطوه مع شحمة و نجيب طماطم مصبرة ندير مغرفة كبيرة وشوي و نزيد نحطلها مغرفة هريسة و فلفل اكحل و كسبر و ملح واذا عندك طماطم جلوف تكوني مغليتها و راحتها تزيد لبنة في لمخلعة و تخلطي مليح مكوانت مع بعض بيدك ماشي بالمغرفة تخلطي تخلطي حتى تندمج مكونات مع بعضاها و نخليها على الجنب

واكيد تكوني وجدتي لعجينة و متكونش مدلوكة مليح باه تقدري تهزيها بعد كي طيبيها

نجيب قرصة عجين و قرصة شحمة

نحل شوية عجين و نحط فوق و شحمة و نزيد نغطيها بقرصة عجينة و نقرص بزيت و نحطها طيب في طاجين حيييحححح

و بالصحة و لهنا

مخلعة تاع سطايفية

ولاد بوسلامة