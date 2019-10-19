السّر في قارورة الماء

البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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رجل يضرب زوجته دائما عندما يعود من العمل في المساء يومياً .
اشتكت إلى اخيها الأمر ، فقال لها اخوها احضري لي قارورة ماء
و لمّا أحضرتها امسكها و بقي ينظر في الماء لوقت ثم قال لها :
عندما يدخل زوجك اشربي شربة ماء و لكن لا تبلعيها بل أتركيها
في فمك حتى يبدل ملابسه و يشرب قهوة و يستلقي على الأريكة ليستريح !!
فعلت ذلك و اندهشت ان زوجها لم يعد يضربها كما كان لكن قارورة الماء أشرفت على النفاذ .
رجعت عند اخاها و قالت له اريد قارورة أخرى و قالت له بالمناسبة ماذا وضعت في الماء ..؟؟!!
قال لها اخوها لم أضع فيهِ شيئاً .. فقط عليكِ إغلاق فمك عندما يعود زوجك مرهق من العمل مساءً ..!
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في أمان الله
*=*=*=*=*=*
****************
رجل يضرب زوجته دائما عندما يعود من العمل في المساء يومياً .
اشتكت إلى اخيها الأمر ، فقال لها اخوها احضري لي قارورة ماء
و لمّا أحضرتها امسكها و بقي ينظر في الماء لوقت ثم قال لها :
عندما يدخل زوجك اشربي شربة ماء و لكن لا تبلعيها بل أتركيها
في فمك حتى يبدل ملابسه و يشرب قهوة و يستلقي على الأريكة ليستريح !!
فعلت ذلك و اندهشت ان زوجها لم يعد يضربها كما كان لكن قارورة الماء أشرفت على النفاذ .
رجعت عند اخاها و قالت له اريد قارورة أخرى و قالت له بالمناسبة ماذا وضعت في الماء ..؟؟!!
قال لها اخوها لم أضع فيهِ شيئاً .. فقط عليكِ إغلاق فمك عندما يعود زوجك مرهق من العمل مساءً ..!
*******************
في أمان الله