حقيقة الصورة الشهيرة – خلفية نظام Windows XP

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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Charles O’Rear
الصوره الشهيرة – خلفية نظام Windows XP
تعتبر أكثر الصور شهرة على مر العصور !!
فهي أكثر الصور مشاهدة على الاطلاق
الكثير مِن مَن شاهد الصور قد أخذه الشك بحقيقة الصورة
قد تكون رسم !
واسم الصوره ” ايرلندا ” !!
ولها اسم آخر هو النعيم
*=*=*=*=*=*
******************
*****
Charles O’Rear
الصوره الشهيرة – خلفية نظام Windows XP
تعتبر أكثر الصور شهرة على مر العصور !!
فهي أكثر الصور مشاهدة على الاطلاق
الكثير مِن مَن شاهد الصور قد أخذه الشك بحقيقة الصورة
قد تكون رسم !
واسم الصوره ” ايرلندا ” !!
ولها اسم آخر هو النعيم
أجتهد الكثير في تقصّي مكان هذه الصورة .. حيث إنّها ليست في ” ايرلندا ” !
الحقيقة أنّ الصورة تمّ التقاطها في منطقة سونوما – ولاية كاليفورنيا الامريكية
من طرف الرجل الذي كان واقف وراء تلك الصورة ليلتقط واحدة من أفضل الصور على الإطلاق
يدعى تشارلز ( Charles O’Rear ) وهو مصور أمريكي .
وذلك في عام 1996 قبل 5 سنوات من اصدار نظام windows XP عام 2001
الغريب في الأمر أنّ هذه الصورة تمّ إلتقاطها من كاميرة عادية و ليست احترافية !
ولم تمر على أي برنامج لمعالجة الألوان .. يعني الصورة حقيقية 100%
وكانت قيمة الصورة مبلغ كبير لم يتم الافصاح عنه لكنه مبلغ عالي جداً !
الأمر المحبط هو .. شكل المكان حالياً !
انظروا كيف أصبح بعد مرور 10 اعوام من التقاط الصورة !!
المكان تحوّل إلى محاصيل زراعية !
أمّا في يومنا هذا فإن هذه المزرعة هي بعيدة كل البعد عن الجمال والتنسيق الرائع، وأيضا
فإن مايكروسوفت تخلّت عن هذه الصورة بمجرد نزول نظام Windows Vista، و بالتالي
عثر JW Van Wessel على الإحداثيات الدقيقة للمكان، وذهب إليه والتقط بعض الصور للحديقة
ولكنه في الحقيقة فاجئنا بالذي حلّ بهذه الأرض الرائعة، و صورها لنا بكل ابعادها و هي تبدو
هكذا في يومنا هذا :
المكان الذي وقف عليه O’Rear ليلتقط الصورة ، حيث تستطيع ان ترى العديد من اشجار العنب
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شارعان اقيما في يمين ويسار المزرعة
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وتستطيع ان ترى المنطقة، بالإنتقال إلى خرائط جوجل وإدخال هذه الإحداثيات : 38.248966 و 122.410269
**************************
اتمنى لكم استفادة طيّبة ان شاء الله
في أمان الله
الحقيقة أنّ الصورة تمّ التقاطها في منطقة سونوما – ولاية كاليفورنيا الامريكية
من طرف الرجل الذي كان واقف وراء تلك الصورة ليلتقط واحدة من أفضل الصور على الإطلاق
يدعى تشارلز ( Charles O’Rear ) وهو مصور أمريكي .
وذلك في عام 1996 قبل 5 سنوات من اصدار نظام windows XP عام 2001
الغريب في الأمر أنّ هذه الصورة تمّ إلتقاطها من كاميرة عادية و ليست احترافية !
ولم تمر على أي برنامج لمعالجة الألوان .. يعني الصورة حقيقية 100%
وكانت قيمة الصورة مبلغ كبير لم يتم الافصاح عنه لكنه مبلغ عالي جداً !
الأمر المحبط هو .. شكل المكان حالياً !
انظروا كيف أصبح بعد مرور 10 اعوام من التقاط الصورة !!
المكان تحوّل إلى محاصيل زراعية !
أمّا في يومنا هذا فإن هذه المزرعة هي بعيدة كل البعد عن الجمال والتنسيق الرائع، وأيضا
فإن مايكروسوفت تخلّت عن هذه الصورة بمجرد نزول نظام Windows Vista، و بالتالي
عثر JW Van Wessel على الإحداثيات الدقيقة للمكان، وذهب إليه والتقط بعض الصور للحديقة
ولكنه في الحقيقة فاجئنا بالذي حلّ بهذه الأرض الرائعة، و صورها لنا بكل ابعادها و هي تبدو
هكذا في يومنا هذا :
المكان الذي وقف عليه O’Rear ليلتقط الصورة ، حيث تستطيع ان ترى العديد من اشجار العنب
*****
شارعان اقيما في يمين ويسار المزرعة
*****
وتستطيع ان ترى المنطقة، بالإنتقال إلى خرائط جوجل وإدخال هذه الإحداثيات : 38.248966 و 122.410269
**************************
اتمنى لكم استفادة طيّبة ان شاء الله
في أمان الله