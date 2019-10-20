حقيقة الصورة الشهيرة – خلفية نظام Windows XP

أجتهد الكثير في تقصّي مكان هذه الصورة .. حيث إنّها ليست في ” ايرلندا ” !

الحقيقة أنّ الصورة تمّ التقاطها في منطقة سونوما – ولاية كاليفورنيا الامريكية

من طرف الرجل الذي كان واقف وراء تلك الصورة ليلتقط واحدة من أفضل الصور على الإطلاق

يدعى تشارلز ( Charles O’Rear ) وهو مصور أمريكي .

وذلك في عام 1996 قبل 5 سنوات من اصدار نظام windows XP عام 2001

الغريب في الأمر أنّ هذه الصورة تمّ إلتقاطها من كاميرة عادية و ليست احترافية !

ولم تمر على أي برنامج لمعالجة الألوان .. يعني الصورة حقيقية 100%

وكانت قيمة الصورة مبلغ كبير لم يتم الافصاح عنه لكنه مبلغ عالي جداً !

الأمر المحبط هو .. شكل المكان حالياً !

انظروا كيف أصبح بعد مرور 10 اعوام من التقاط الصورة !!







أمّا في يومنا هذا فإن هذه المزرعة هي بعيدة كل البعد عن الجمال والتنسيق الرائع، وأيضا

فإن مايكروسوفت تخلّت عن هذه الصورة بمجرد نزول نظام Windows Vista، و بالتالي

عثر JW Van Wessel على الإحداثيات الدقيقة للمكان، وذهب إليه والتقط بعض الصور للحديقة

ولكنه في الحقيقة فاجئنا بالذي حلّ بهذه الأرض الرائعة، و صورها لنا بكل ابعادها و هي تبدو

هكذا في يومنا هذا : المكان تحوّل إلى محاصيل زراعية !أمّا في يومنا هذا فإن هذه المزرعة هي بعيدة كل البعد عن الجمال والتنسيق الرائع، وأيضافإن مايكروسوفت تخلّت عن هذه الصورة بمجرد نزول نظام Windows Vista، و بالتاليعثر JW Van Wessel على الإحداثيات الدقيقة للمكان، وذهب إليه والتقط بعض الصور للحديقةولكنه في الحقيقة فاجئنا بالذي حلّ بهذه الأرض الرائعة، و صورها لنا بكل ابعادها و هي تبدوهكذا في يومنا هذا :

المكان الذي وقف عليه O’Rear ليلتقط الصورة ، حيث تستطيع ان ترى العديد من اشجار العنب

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شارعان اقيما في يمين ويسار المزرعة

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وتستطيع ان ترى المنطقة، بالإنتقال إلى خرائط جوجل وإدخال هذه الإحداثيات : 38.248966 و 122.410269

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