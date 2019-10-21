



خذوا الحكمة من أفواه المجانين ...



خذوا الحكمة من أفواه المجانين ...

في يوم من الايام دار نقاش حاد بين زوجين، فغضب الزوج كثيراً من زوجته ورمي عليها يمين الطلاق ​

وقال لها لن ترجعي ابداً في عصمتي الا في يوم مشؤوم واغبر ليس به نور، خرجت الزوجة ذاهبة ​

الي منزل اهلها وهي تبكي، وبعد أن هدأ الزوج شعر بالندم الشديد وأحس بخطورة ما فعل، ​

فخرج يبحث عن فتوي من احد العلماء في قريته، التقي بشيخ من شيوخ القرية وقص عليه ما حدث معه، ​

احتار الشيخ في أمره وقال له : ومن أين سنأتي لك بهذا اليوم المشؤوم الذي ليس به نور ؟ ​

سامحك الله، انا لا اجد لك مخرج من هذا ايها الزوج، ولكن يمكنني أن ادلك علي شيخ ​

في المدينة اعلم مني قص عليه ما جري لك وإن شاء الله يجد لك حلاً . ​

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عاد الزوج الي منزله واستعد للسفر في اليوم التالي، ولكن استيقظ متأخراً بسبب شدة حزنه ​

وتفكيره طوال الليل، فأسرع الي الشيخ في المدينة وحكي له قصته، ولكن الشيخ كان رده مثل شيخ القرية : ​

من أين سنأتي لك بهذا اليوم المشؤوم الأغبر الذي ليس به نور، خرج الزوج مهموماً لا يدري ماذا يفعل، ​

حتي وصل الي سوق المدينة، جلس هناك شارداً لساعات طويلة امام كشك لبيع الخردونات، ​

جاء صاحب الكشك وسأله عما به بعد أن لاحظ أنه يجلس هناك علي هذه الحال لاكثر من ساعة، ​

فحكي الزوج قصته إلي صاحب الكشك وأنه لم يجد شيخ يفتيه، فهمس له صاحب الكشك في ثقة : ​

هل تري هذا الشخص علي يمينك ؟ فقال الزوج الذي يفترش الأرض و ثيابه رثه و شعره كثيف ​

و غير ممشط، قال صاحب الكشك : نعم، اذهب وقص عليه قصتك واسأله وسوف يدلك علي الحل . ​

تعجب الزوج كثيراً من كلام الرجل ولكن علي أي حال ليس امامه سبيل آخر، ​

فاقترب من الرجل المجنون وجلس اماممه علي الارض وقال له : اريد ان احكي لك قصتي، ​

قال المجنون : احكي يا غافل، استغرب الزوج ولكنه بدأ في حكاية ما حدث معه حتي النهاية، ​

فقال المجنون : هل صليت الفجر !! فقال الزوج : لا والله لقد استيقظت بعد الفجر ! ​

فقال المجنون : كيف حال أمك اليوم !! فقال الزوج لم أرها اليوم فقد خرجت مسرعا ! ​

فقال المجنون : كم قرأت من القرآن اليوم، فرد الزوج غاضباً : لقد اخبرتك انني خرجت ​

وانا في عجلة من امري ولم اتمكن من قراءة اي شئ ولم أزر أحد، قال المجنون : ​

اذهب و خذ زوجتك فهل هناك يوم مشؤوم و أغبر و ليس به نور كيومك هذا، فأنت لم تصل الفجر ​

و لم تقرأ القرآن و لم ترى أمك و تستاذنها، فقام الزوج يقبل رأس المجنون وهو يقول :

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