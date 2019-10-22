ام أمينة
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
حصري للنقاش : هل مصروف البيت من مسؤولية و واجب الزوج فقط ... ؟؟؟
مع صعوبة تكاليف الحياة و غلاء المعيشة و كثرة الطلبات و كذلك تزايد في عدد النساء العاملات
هل مازالت المسؤوليات المالية في الإنفاق على البيت من واجب الزوج فقط ..... أم للمرأة العاملة علاقة ؟؟
أم أن الحياة المعاصرة تفرض على الزوجين النظر إلى القضية كمسؤولية مشتركة، وبالتالي من حق الزوج المطالبة بتقاسم الواجبات اي المشاركة بينهما ؟؟
في انتظار نقاشاتكم و تحليلاتكم و ردودكم
موفقين ان شاء الله
دمتم بخير