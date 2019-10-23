مساعدة الرجل للزوجة في عمل البيت

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



رواد وأعضاء متدى اللمة



حياكم الله جميعااااا





يختلف الرجال عن بعضهم البعض في طريق التفكير و التحليل و التطبيق و من بين اهم القضايا المختلف عليها شغل البيت



إذ نجد بعض الازواج الرجال يمارسون حياتهم كرجال فقط (يكتفون بدورهم خارج البيت) إذ تجد هذا النوع من الرجال يطلب و يأمر فقط بل حتى كاس الماء يعتمد على زوجته في إحضاره ...و لا كلام على باقي الامور...



في حين نجد نوع آخر نوع من الرجال لهم من الصيفات الرجولية الحقيقية كما يتمتعون بميزات تمكنهم من مساعدة زوجاتهم مثلا في الطبخ ، غسل الأواني ..بل احيانا حتى مسح الأرضية ان اقتضى الامر ...و نشر الغسيل .....







في المقابل نجد بعض الزوجات تنزعج من ازواجهن لان لهم ميول في الطبخ مثلاااا(قصدي مساعدتهن) و لا يحبذن اي مساعدة رغم عررضهم (من الواقع)

في جهة مقابلة فيه زوجات يرين ان أزواجهن فنيانين و كل امنيتهن ان يتعلم هؤلاء الازواج خدمة انفسهم بأنفسهم و لو بالشيئ البسيط ....حتى يتحررن هؤلاء النسوة من الطلبات التي لا تنتهي و يتنفسن قليلا



-كيف هو زوجك معك في امور البيت و خدماته ؟؟و هل انت من النوع الذي يفضل مساعدة الزوج ..

-كيف انتَ مع زوجتك في امور البيت أو امك و أخواتك او ما هي طريقة تفكيرك المستقبلية. ان لم تكن متزوج ؟؟



لكم التحية​