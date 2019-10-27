طلب وساطة متوفر 43 دولار بيتكوين بسعر 17.5

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احمد.ع

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 جوان 2019
المشاركات
13
النقاط
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العمر
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محل الإقامة
تيارت
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 43 دولار بيتكوين بسعر 17.5
يباع المبلغ كاملا ب 7500 دج كل المصاريف يتحملها المشتري

اي المشتري يرسل 7930 دج ياخذ الوسيط عمولته 430 دج وتصلني 7500 دج انا ارسل 43 دولار بيتكوين

شكرا مسبقا
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
303
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق.
 
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