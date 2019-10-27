احمد.ع
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 43 دولار بيتكوين بسعر 17.5
يباع المبلغ كاملا ب 7500 دج كل المصاريف يتحملها المشتري
اي المشتري يرسل 7930 دج ياخذ الوسيط عمولته 430 دج وتصلني 7500 دج انا ارسل 43 دولار بيتكوين
شكرا مسبقا
متوفر 43 دولار بيتكوين بسعر 17.5
يباع المبلغ كاملا ب 7500 دج كل المصاريف يتحملها المشتري
اي المشتري يرسل 7930 دج ياخذ الوسيط عمولته 430 دج وتصلني 7500 دج انا ارسل 43 دولار بيتكوين
شكرا مسبقا