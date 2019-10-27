للتذكير

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط

باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع



بالتوفيق

السلام عليكمتمت الموافقة على الموضوع.- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #