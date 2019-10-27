مشاركتي في مسابقة لاجلك اكتب يا وطني

ذكرى نوفمبر و بداية التغيير



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أيام قليلة و تحل علينا ذكرى غالية على قلوب كل الجزائرين ألا و هي أول نوفمبر ، التي كانت نقطة الانطلاق من أجل تحرير بلادنا من الاستعمار الغاشم . وبكل تأكيد أن جميع أعضاء اللمة يدركون مجريات الحدث التاريخي كاملة فهو غني عن التعريف . و قد قلت في السنة الفارطة أننا بحاجة لنوفمبر جديد من أجل التغيير و الاصلاح و ما سرني أن الخطوة الأولى حدثت بالفعل المتمثلة في الحراك الشعبي الأخير الذي حقق نتيجة إيجابية كان الشعب يتطلع إليها منذ مدة طويلة ،قد يعتبر البعض أن هذا خروج عن الموضوع لكنني اعتبره تكملة لمشوار نوفمبر العظيم و اداء لواجبنا تجاه وطننا الغالي و متابعة ما بدأه أجدادنا و شهدائنا الابرار .



اذا هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا هي فرصة للانعتاق من بقايا الاستعمار و مكافحة الفساد و الخمول من أجل جزائر عظيمة و قوية .



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