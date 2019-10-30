مشاركتي في مسابقة (لأجلك وطني اكتب)

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(مشاركتي كي لا اخيب ظن الاخت الغالية نور وانيوي باكا )



ها هنا

قصة حكتها

دماء وارواح

زاكيات طاهرات



حينها ..

كان يوما عاديا

او شهرا كغيره

هكذا ظنوا



شهرا

كغيره من الاشهر

كما مرت

السبع سنوات

واكثر



شهرا

فيه تضحيات

بدون نتيجة تذكر

الحان الموت تلاحقم

وكل ركن مدمر

وع مد البصر

اجساد ودم مبعثر



لكن ..

كان شهرا مختلفا

ورغم الخسائر التي ذكرت ولم تذكر

الا انه واخيرا

اتو بنتيجة تبهر



شهر نوفمبر

حكاية تروى وتمجد

حكاية ارواح

لم تخن عهدها

لم تتخلى عن مبدئها

وثقت توكلت على ربها

وحاربت بكل ما لديها



فهل هناك ااغلى من الارواح لتهدى ؟



لتحرر وطنها باذن ربها

ف يسر الله دربها

والتاريخ مجدها



ايا نوفمبر

شهر المعجزات والتضحيات

هم ماتوا

وبقيت انت تخلد تلك الثورات

هم رحلوا

وبقيت ارواحهم واعمالهم ممجدات

هم استشهدوا

ونمت ارض الجزائر بدمائهم الطاهرات



فانت يا نوفمر

كنت رمزا لتلك المجهودات

كما انك ستبقى كذلك

الى يوم الممات



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة - ​