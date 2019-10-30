مشاركتي في مسابقة (لأجلك وطني اكتب)

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,911
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(مشاركتي كي لا اخيب ظن الاخت الغالية نور وانيوي باكا )

ها هنا
قصة حكتها
دماء وارواح
زاكيات طاهرات

حينها ..
كان يوما عاديا
او شهرا كغيره
هكذا ظنوا

شهرا
كغيره من الاشهر
كما مرت
السبع سنوات
واكثر

شهرا
فيه تضحيات
بدون نتيجة تذكر
الحان الموت تلاحقم
وكل ركن مدمر
وع مد البصر
اجساد ودم مبعثر

لكن ..
كان شهرا مختلفا
ورغم الخسائر التي ذكرت ولم تذكر
الا انه واخيرا
اتو بنتيجة تبهر

شهر نوفمبر
حكاية تروى وتمجد
حكاية ارواح
لم تخن عهدها
لم تتخلى عن مبدئها
وثقت توكلت على ربها
وحاربت بكل ما لديها

فهل هناك ااغلى من الارواح لتهدى ؟

لتحرر وطنها باذن ربها
ف يسر الله دربها
والتاريخ مجدها

ايا نوفمبر
شهر المعجزات والتضحيات
هم ماتوا
وبقيت انت تخلد تلك الثورات
هم رحلوا
وبقيت ارواحهم واعمالهم ممجدات
هم استشهدوا
ونمت ارض الجزائر بدمائهم الطاهرات

فانت يا نوفمر
كنت رمزا لتلك المجهودات
كما انك ستبقى كذلك
الى يوم الممات

المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -
 
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Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,119
النقاط
71
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
ايا نوفمبر
شهر المعجزات والتضحيات
هم ماتوا
وبقيت انت تخلد تلك الثورات
هم رحلوا
وبقيت ارواحهم واعمالهم ممجدات
هم استشهدوا
ونمت ارض الجزائر بدمائهم الطاهرات

...
ملخص جامع مانع
لعاطفة تفوح منها تلك الدماء الزاكيات ،،
ابنة الجزائر انت ،،
شامخة تطاول نجوم الزمان ..
...

لا يليق بالشيماء إلا هذا ..
بارك الله فيك غاليتي
 
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