hakimronaldo
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 فيفري 2017
- المشاركات
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- العمر
- 25
- محل الإقامة
- tiaret
السلام عليكم متوفر قناة يوتيوب جد متفاعلة عليها 49100 مشترك و 6.5 مليون مشاهدة غير مفعلة الدخل و ليس عليها اي مخالفة
تحصل يوميا دون العمل عليها ما بين 40000 مشاهدة الى غاية 100000 مشاهدة ، و تزداد ب 250 حتى 1000 مشترك فاليوم الواحد
سعر البيع 500 دولار بتكوين او ما يقابلها من الدينار الجزائري عن طريق ccp
تحصل يوميا دون العمل عليها ما بين 40000 مشاهدة الى غاية 100000 مشاهدة ، و تزداد ب 250 حتى 1000 مشترك فاليوم الواحد
سعر البيع 500 دولار بتكوين او ما يقابلها من الدينار الجزائري عن طريق ccp
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