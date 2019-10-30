عرض بيع بيع قناة يوتيوب عليها 49100 مشترك

H

hakimronaldo

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 فيفري 2017
المشاركات
45
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
tiaret
السلام عليكم متوفر قناة يوتيوب جد متفاعلة عليها 49100 مشترك و 6.5 مليون مشاهدة غير مفعلة الدخل و ليس عليها اي مخالفة
تحصل يوميا دون العمل عليها ما بين 40000 مشاهدة الى غاية 100000 مشاهدة ، و تزداد ب 250 حتى 1000 مشترك فاليوم الواحد
سعر البيع 500 دولار بتكوين او ما يقابلها من الدينار الجزائري عن طريق ccp
 

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فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,977
النقاط
2,441
العمر
19
محل الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
قال hakimronaldo:
السلام عليكم متوفر قناة يوتيوب جد متفاعلة عليها 49100 مشترك و 6.5 مليون مشاهدة غير مفعلة الدخل و ليس عليها اي مخالفة
تحصل يوميا دون العمل عليها ما بين 40000 مشاهدة الى غاية 100000 مشاهدة ، و تزداد ب 250 حتى 1000 مشترك فاليوم الواحد
سعر البيع 500 دولار بتكوين او ما يقابلها من الدينار الجزائري عن طريق ccp
إضغط للتوسيع...
هل تم البيع
اذا مازالت معروضة للبيع ساجد لك مشتري بسعر اكثر من الذي طلبته
مقابل فليكسي 1000 او 2000 فقط
 
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