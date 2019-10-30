السلام عليكم متوفر قناة يوتيوب جد متفاعلة عليها 49100 مشترك و 6.5 مليون مشاهدة غير مفعلة الدخل و ليس عليها اي مخالفة

تحصل يوميا دون العمل عليها ما بين 40000 مشاهدة الى غاية 100000 مشاهدة ، و تزداد ب 250 حتى 1000 مشترك فاليوم الواحد

سعر البيع 500 دولار بتكوين او ما يقابلها من الدينار الجزائري عن طريق ccp